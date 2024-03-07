https://crimea.ria.ru/20240307/ataka-vsu-na-belgorodskuyu-oblast---postradali-deti-1135493928.html

Атака ВСУ на Белгородскую область - пострадал мужчина

Атака ВСУ на Белгородскую область - пострадал мужчина - РИА Новости Крым, 07.03.2024

Атака ВСУ на Белгородскую область - пострадал мужчина

Вечером в четверг ВСУ предприняли атаку на Белгородскую область дронами самолетного типа, а также произвели обстрел. Об этом сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости Крым, 07.03.2024

2024-03-07T18:26

2024-03-07T18:26

2024-03-07T18:39

атака всу на белгород

белгородская область

вячеслав гладков

новости

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы белгородской области

обстрелы всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1b/1130987741_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_911415b500ff348c7b224a51ea9e1605.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Вечером в четверг ВСУ предприняли атаку на Белгородскую область дронами самолетного типа, а также произвели обстрел. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Под обстрел ВСУ попало село Козинка Грайворонского городского округа. Есть пострадавший - у мужчины осколочные ранения нижней конечности. Вся необходимая медицинская помощь была оказана врачами ЦРБ, от госпитализации мужчина отказался. Также в результате прилета поврежден сарай в частном жилом домовладении. Подомовой обход территории будет продолжен в светлое время суток.Ранее сообщалось, что в Яковлевском городском округе сработала система ПВО."Сбит БПЛА самолетного типа на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - написал Гладков в Telegram-канале.Также в четверг окраина села Наумовка подверглась атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. По информации Гладкова, в результате падения дрона с последующей детонацией ранение получил мирный житель - у мужчины осколочные ранения брюшной полости.Также 7 марта в области пострадали инфраструктурные объекты, а также склад и жилые дома.Кроме того, в Белгородском районе сбит БПЛА самолетного типа и три дрона-камикадзе. После отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ в поселке Разумное повреждена крыша в складском помещении. В Борисовском районе и Грайворонском городском округе противник атаковал с помощью дронов-камикадзе. В Козинке после минометного обстрела в 13 частных домах выбиты окна, посечены крыши, фасады и заборы. В Шебекинском городском округе из гранатомета обстреляли поселок Красное – зафиксировано 95 гранатометных выстрелов. В результате прямого попадания боеприпаса в частный дом произошло возгорание – дом полностью уничтожен. Во всех случаях обошлось без пострадавших.Сутками ранее в Белгородской области зафиксировано более ста прилетов различных боеприпасов и ударных дронов ВСУ. Обстрелам подверглись Белгородский и Волоконовский районы, Валуйский, Грайворонский, Шебекинский и Яковлевский городские округа. Есть поврежденные частные домостроения, объекты инфраструктуры, грузовой автомобиль, частные легковые машины.6 марта ВСУ дважды нанесли удары по складу горюче-смазочных материалов в Курской области. Утром в среду боевики ВСУ атаковали дронами Воронежскую область. Средства ПВО сбили три вражеских беспилотника, пострадавших нет. В ночь на 7 марта шесть беспилотников сбиты над Курской, Тульской и Брянской областями. Ракетная опасность и опасность атаки БПЛА утром в четверг была объявлена в трех регионах России.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в Белгородской области: горит инфраструктурный объектДрон ВСУ атаковал грузовик с мирными жителями в Белгородской областиВ Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атака всу на белгород, белгородская область, вячеслав гладков, новости, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области, обстрелы всу