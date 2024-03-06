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В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность - РИА Новости Крым, 06.03.2024
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В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность - РИА Новости Крым, 06.03.2024
В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщается в Telegram-канале главы региона Вячеслава Гладкова. РИА Новости Крым, 06.03.2024
2024-03-06T09:06
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белгород
белгородская область
вячеслав гладков
новости
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщается в Telegram-канале главы региона Вячеслава Гладкова.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установили желтый уровень террористической опасности. Протяженность украинской границы с регионом — 350 километров.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. ПВО практически ежедневно отражает попытки атак противника.
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РИА Новости Крым
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белгород, белгородская область, вячеслав гладков, новости, безопасность
В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе - Гладков

09:06 06.03.2024 (обновлено: 09:11 06.03.2024)
 
© Фото с сайта МЧС РКСистема оповещения МЧС
Система оповещения МЧС
© Фото с сайта МЧС РК
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщается в Telegram-канале главы региона Вячеслава Гладкова.
"В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", – написал Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установили желтый уровень террористической опасности. Протяженность украинской границы с регионом — 350 километров.
ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. ПВО практически ежедневно отражает попытки атак противника.
 
БелгородБелгородская областьВячеслав ГладковНовостиБезопасность
 
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