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Дрон ВСУ атаковал грузовик с мирными жителями в Белгородской области - РИА Новости Крым, 05.03.2024
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Дрон ВСУ атаковал грузовик с мирными жителями в Белгородской области
Дрон ВСУ атаковал грузовик с мирными жителями в Белгородской области - РИА Новости Крым, 05.03.2024
Дрон ВСУ атаковал грузовик с мирными жителями в Белгородской области
Украинские боевики атаковали дроном-камикадзе грузовой автомобиль с мирными жителями в Белгородской области, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 05.03.2024
2024-03-05T16:04
2024-03-05T16:06
вячеслав гладков
белгородская область
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
новости
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Украинские боевики атаковали дроном-камикадзе грузовой автомобиль с мирными жителями в Белгородской области, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.В ночь на 5 марта три украинских БПЛА самолетного типа были уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области.Кроме того, в Губкинском округе Белгородской области в результате взрыва загорелся резервуар на нефтебазе.По состоянию на 11:30 открытое горение на месте ЧП было ликвидировано.Ранее о девяти прилетах по железнодорожной станции Глушково в Курской области сообщил губернатор региона Роман Старовойт. В результате вспыхнул пожар, который оперативно потушили.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрыв произошел на ж/д переезде в Самарской областиАтака ВСУ на Крым: ПВО сбила 38 украинских беспилотников – МинобороныПВО уничтожила украинский беспилотник над Ленинградской областью – МО
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Новости
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вячеслав гладков, белгородская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Дрон ВСУ атаковал грузовик с мирными жителями в Белгородской области

ВСУ атаковали беспилотником грузовик с мирными жителями в Белгородской области – Гладков

16:04 05.03.2024 (обновлено: 16:06 05.03.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийБоевик ВСУ запускает беспилотник
Боевик ВСУ запускает беспилотник
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Украинские боевики атаковали дроном-камикадзе грузовой автомобиль с мирными жителями в Белгородской области, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В селе Новая Таволжанка ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе грузовой автомобиль, в котором ехали мирные жители. Слава Богу, в результате взрыва никто не пострадал, машину посекло осколками", – написал он в своем Telegram-канале.

В ночь на 5 марта три украинских БПЛА самолетного типа были уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области.
Кроме того, в Губкинском округе Белгородской области в результате взрыва загорелся резервуар на нефтебазе.
По состоянию на 11:30 открытое горение на месте ЧП было ликвидировано.
Ранее о девяти прилетах по железнодорожной станции Глушково в Курской области сообщил губернатор региона Роман Старовойт. В результате вспыхнул пожар, который оперативно потушили.
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Вячеслав ГладковБелгородская областьПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)НовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУ
 
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