https://crimea.ria.ru/20240305/dron-vsu-atakoval-gruzovik-s-mirnymi-zhitelyami-v-belgorodskoy-oblasti-1135427502.html

Дрон ВСУ атаковал грузовик с мирными жителями в Белгородской области

Дрон ВСУ атаковал грузовик с мирными жителями в Белгородской области - РИА Новости Крым, 05.03.2024

Дрон ВСУ атаковал грузовик с мирными жителями в Белгородской области

Украинские боевики атаковали дроном-камикадзе грузовой автомобиль с мирными жителями в Белгородской области, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 05.03.2024

2024-03-05T16:04

2024-03-05T16:04

2024-03-05T16:06

вячеслав гладков

белгородская область

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

новости

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Украинские боевики атаковали дроном-камикадзе грузовой автомобиль с мирными жителями в Белгородской области, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.В ночь на 5 марта три украинских БПЛА самолетного типа были уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области.Кроме того, в Губкинском округе Белгородской области в результате взрыва загорелся резервуар на нефтебазе.По состоянию на 11:30 открытое горение на месте ЧП было ликвидировано.Ранее о девяти прилетах по железнодорожной станции Глушково в Курской области сообщил губернатор региона Роман Старовойт. В результате вспыхнул пожар, который оперативно потушили.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрыв произошел на ж/д переезде в Самарской областиАтака ВСУ на Крым: ПВО сбила 38 украинских беспилотников – МинобороныПВО уничтожила украинский беспилотник над Ленинградской областью – МО

белгородская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав гладков, белгородская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу