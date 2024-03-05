https://crimea.ria.ru/20240305/dron-vsu-atakoval-gruzovik-s-mirnymi-zhitelyami-v-belgorodskoy-oblasti-1135427502.html
Дрон ВСУ атаковал грузовик с мирными жителями в Белгородской области
Дрон ВСУ атаковал грузовик с мирными жителями в Белгородской области - РИА Новости Крым, 05.03.2024
Дрон ВСУ атаковал грузовик с мирными жителями в Белгородской области
Украинские боевики атаковали дроном-камикадзе грузовой автомобиль с мирными жителями в Белгородской области, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 05.03.2024
2024-03-05T16:04
2024-03-05T16:04
2024-03-05T16:06
вячеслав гладков
белгородская область
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
новости
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Украинские боевики атаковали дроном-камикадзе грузовой автомобиль с мирными жителями в Белгородской области, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.В ночь на 5 марта три украинских БПЛА самолетного типа были уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области.Кроме того, в Губкинском округе Белгородской области в результате взрыва загорелся резервуар на нефтебазе.По состоянию на 11:30 открытое горение на месте ЧП было ликвидировано.Ранее о девяти прилетах по железнодорожной станции Глушково в Курской области сообщил губернатор региона Роман Старовойт. В результате вспыхнул пожар, который оперативно потушили.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрыв произошел на ж/д переезде в Самарской областиАтака ВСУ на Крым: ПВО сбила 38 украинских беспилотников – МинобороныПВО уничтожила украинский беспилотник над Ленинградской областью – МО
белгородская область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вячеслав гладков, белгородская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Дрон ВСУ атаковал грузовик с мирными жителями в Белгородской области
ВСУ атаковали беспилотником грузовик с мирными жителями в Белгородской области – Гладков
16:04 05.03.2024 (обновлено: 16:06 05.03.2024)