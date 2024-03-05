https://crimea.ria.ru/20240305/na-mechte-chp-pod-belgorodom-likvidirovali-otkrytoe-gorenie-1135417840.html
На месте ЧП под Белгородом ликвидировали открытое горение
На месте ЧП под Белгородом ликвидировали открытое горение - РИА Новости Крым, 05.03.2024
На месте ЧП под Белгородом ликвидировали открытое горение
Открытое горение на месте происшествия в Губкинском городском округе Белгородской области ликвидировано, сообщает региональное управление МЧС России. РИА Новости Крым, 05.03.2024
2024-03-05T11:35
2024-03-05T11:35
2024-03-05T12:03
обстрелы белгородской области
белгородская область
происшествия
пожар
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Открытое горение на месте происшествия в Губкинском городском округе Белгородской области ликвидировано, сообщает региональное управление МЧС России.Во вторник в Губкинском городском округе вспыхнул пожар на инфраструктурном объекте, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По данным областного МЧС, поврежден один резервуар.Ранее о девяти прилетах по железнодорожной станции Глушково в Курской области сообщил губернатор региона Роман Старовойт. В результате вспыхнул пожар, который оперативно потушили. Пострадавших нет. В ночь на 5 марта три украинских БПЛА самолетного типа были уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области.Кроме того, в Самарской области был обнаружен посторонний предмет на перегоне Жигулевское Море - Химзаводская. На время проведения оперативных мероприятий правоохранительными органами движение поездов на перегоне приостановлено.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака беспилотников на Феодосию – повреждены 40 домовАвиационная опасность объявлена в ВоронежеТри украинских беспилотника сбиты над Белгородской областью
белгородская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости
На месте ЧП под Белгородом ликвидировали открытое горение
Пожарные ликвидировали открытое горение на месте ЧП в Белгородской области
11:35 05.03.2024 (обновлено: 12:03 05.03.2024)