https://crimea.ria.ru/20240305/na-mechte-chp-pod-belgorodom-likvidirovali-otkrytoe-gorenie-1135417840.html

На месте ЧП под Белгородом ликвидировали открытое горение

На месте ЧП под Белгородом ликвидировали открытое горение - РИА Новости Крым, 05.03.2024

На месте ЧП под Белгородом ликвидировали открытое горение

Открытое горение на месте происшествия в Губкинском городском округе Белгородской области ликвидировано, сообщает региональное управление МЧС России. РИА Новости Крым, 05.03.2024

2024-03-05T11:35

2024-03-05T11:35

2024-03-05T12:03

обстрелы белгородской области

белгородская область

происшествия

пожар

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Открытое горение на месте происшествия в Губкинском городском округе Белгородской области ликвидировано, сообщает региональное управление МЧС России.Во вторник в Губкинском городском округе вспыхнул пожар на инфраструктурном объекте, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По данным областного МЧС, поврежден один резервуар.Ранее о девяти прилетах по железнодорожной станции Глушково в Курской области сообщил губернатор региона Роман Старовойт. В результате вспыхнул пожар, который оперативно потушили. Пострадавших нет. В ночь на 5 марта три украинских БПЛА самолетного типа были уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области.Кроме того, в Самарской области был обнаружен посторонний предмет на перегоне Жигулевское Море - Химзаводская. На время проведения оперативных мероприятий правоохранительными органами движение поездов на перегоне приостановлено.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака беспилотников на Феодосию – повреждены 40 домовАвиационная опасность объявлена в ВоронежеТри украинских беспилотника сбиты над Белгородской областью

белгородская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости