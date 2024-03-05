https://crimea.ria.ru/20240305/devyat-priletov-vsu-udarili-po-zheleznodorozhnoy-stantsii-v-kurskoy-oblasti-1135414338.html

Девять прилетов: ВСУ ударили по железнодорожной станции в Курской области

Девять прилетов: ВСУ ударили по железнодорожной станции в Курской области - РИА Новости Крым, 05.03.2024

Девять прилетов: ВСУ ударили по железнодорожной станции в Курской области

Пожар вспыхнул на железнодорожной станции Глушково в Курской области после обстрела со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 05.03.2024

2024-03-05T08:39

2024-03-05T08:39

2024-03-05T10:06

обстрелы курской области

курская область

происшествия

роман старовойт

обстрелы всу

жкх

железная дорога

россия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Пожар вспыхнул на железнодорожной станции Глушково в Курской области после обстрела со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать приграничные регионы России, а также объекты в Крыму и Севастополе ударными беспилотниками и ракетами. Ночью три украинских БПЛА самолетного типа были уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области.В ночь на воскресенье атака беспилотников ВСУ была отражена в районе Феодосии. Системы ПВО сбили 38 дронов. По информации главы администрации города Игоря Ткаченко, обломки украинских дронов нанесли ущерб ряду частных домовладений. Было принято 40 заявок от жителей поврежденных домов.Читайте также на РИА Новости Крым:Обломки сбитых украинских БПЛА повредили частные дома в ФеодосииДва человека ранены при обстреле ВСУ поселка Суземка Брянской областиЧетыре работника Следкома России ранены при атаке БПЛА в Брянской области

курская область

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы курской области, курская область, происшествия, роман старовойт, обстрелы всу, жкх, железная дорога, россия, новости