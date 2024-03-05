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Девять прилетов: ВСУ ударили по железнодорожной станции в Курской области - РИА Новости Крым, 05.03.2024
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Девять прилетов: ВСУ ударили по железнодорожной станции в Курской области
Девять прилетов: ВСУ ударили по железнодорожной станции в Курской области - РИА Новости Крым, 05.03.2024
Девять прилетов: ВСУ ударили по железнодорожной станции в Курской области
Пожар вспыхнул на железнодорожной станции Глушково в Курской области после обстрела со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 05.03.2024
2024-03-05T08:39
2024-03-05T10:06
обстрелы курской области
курская область
происшествия
роман старовойт
обстрелы всу
жкх
железная дорога
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Пожар вспыхнул на железнодорожной станции Глушково в Курской области после обстрела со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать приграничные регионы России, а также объекты в Крыму и Севастополе ударными беспилотниками и ракетами. Ночью три украинских БПЛА самолетного типа были уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области.В ночь на воскресенье атака беспилотников ВСУ была отражена в районе Феодосии. Системы ПВО сбили 38 дронов. По информации главы администрации города Игоря Ткаченко, обломки украинских дронов нанесли ущерб ряду частных домовладений. Было принято 40 заявок от жителей поврежденных домов.Читайте также на РИА Новости Крым:Обломки сбитых украинских БПЛА повредили частные дома в ФеодосииДва человека ранены при обстреле ВСУ поселка Суземка Брянской областиЧетыре работника Следкома России ранены при атаке БПЛА в Брянской области
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РИА Новости Крым
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обстрелы курской области, курская область, происшествия, роман старовойт, обстрелы всу, жкх, железная дорога, россия, новости
Девять прилетов: ВСУ ударили по железнодорожной станции в Курской области

ВСУ девять раз ударили по железнодорожной станции Глушково в Курской области - губернатор

08:39 05.03.2024 (обновлено: 10:06 05.03.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийОбстрелы ВСУ
Обстрелы ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Пожар вспыхнул на железнодорожной станции Глушково в Курской области после обстрела со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"Всего насчитали девять прилетов, пострадавших нет. В результате произошел пожар, возгорание уже потушили. Также повреждены линии электропередачи. Без электроснабжения остались станция Глушково и село Кульбаки. Как только будет безопасно, аварийные бригады приступят к восстановлению", - написал он в своем Telegram-канале.
ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать приграничные регионы России, а также объекты в Крыму и Севастополе ударными беспилотниками и ракетами. Ночью три украинских БПЛА самолетного типа были уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области.
В ночь на воскресенье атака беспилотников ВСУ была отражена в районе Феодосии. Системы ПВО сбили 38 дронов. По информации главы администрации города Игоря Ткаченко, обломки украинских дронов нанесли ущерб ряду частных домовладений. Было принято 40 заявок от жителей поврежденных домов.
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Обстрелы Курской областиКурская областьПроисшествияРоман СтаровойтОбстрелы ВСУЖКХЖелезная дорогаРоссияНовости
 
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