https://crimea.ria.ru/20240302/chetyre-rabotnika-sledkoma-rossii-raneny-pri-atake-bpla-v-bryanskoy-oblasti-1135359448.html

Четыре работника Следкома России ранены при атаке БПЛА в Брянской области

Четыре работника Следкома России ранены при атаке БПЛА в Брянской области - РИА Новости Крым, 02.03.2024

Четыре работника Следкома России ранены при атаке БПЛА в Брянской области

Украинские боевики атаковали при помощи беспилотника следственную группу Следкома России в Брянской области. В результате двое сотрудников получили ранения, еще РИА Новости Крым, 02.03.2024

2024-03-02T14:47

2024-03-02T14:47

2024-03-02T15:00

ск рф (следственный комитет российской федерации)

происшествия

обстрелы всу

обстрелы брянской области

беспилотник (бпла, дрон)

брянская область

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111729/58/1117295849_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7cee9a39e64cfbe28a9d248dd2789aa3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Украинские боевики атаковали при помощи беспилотника следственную группу Следкома России в Брянской области. В результате двое сотрудников получили ранения, еще двое были контужены. Об этом сообщили в пресс-службе СК.В настоящее время сотрудникам ведомства оказывается квалифицированная медицинская помощь медиков."Следователи ведомства установят личности украинских националистов и военнослужащих, причастных к совершению этого преступления. Преступным действиям каждого их них будет дана надлежащая правовая оценка", - добавили в Следкоме.ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы при помощи беспилотников, ракет, реактивных снарядов. Накануне над Белгородской областью системы ПВО уничтожили несколько воздушных целей. В конце февраля в результате обстрела со стороны ВСУ центра Суземки ранения получили пять мирных жителей. Читайте также на РИА Новости Крым:2 украинские авиационные управляемые ракеты сбиты над Черным моремВ Севастополе работает система ПВОТри человека погибли при атаке дрона-камикадзе ВСУ в Белгородской области

брянская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, обстрелы всу, обстрелы брянской области, беспилотник (бпла, дрон), брянская область, новости