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Четыре работника Следкома России ранены при атаке БПЛА в Брянской области - РИА Новости Крым, 02.03.2024
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Четыре работника Следкома России ранены при атаке БПЛА в Брянской области
Четыре работника Следкома России ранены при атаке БПЛА в Брянской области - РИА Новости Крым, 02.03.2024
Четыре работника Следкома России ранены при атаке БПЛА в Брянской области
Украинские боевики атаковали при помощи беспилотника следственную группу Следкома России в Брянской области. В результате двое сотрудников получили ранения, еще РИА Новости Крым, 02.03.2024
2024-03-02T14:47
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ск рф (следственный комитет российской федерации)
происшествия
обстрелы всу
обстрелы брянской области
беспилотник (бпла, дрон)
брянская область
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Украинские боевики атаковали при помощи беспилотника следственную группу Следкома России в Брянской области. В результате двое сотрудников получили ранения, еще двое были контужены. Об этом сообщили в пресс-службе СК.В настоящее время сотрудникам ведомства оказывается квалифицированная медицинская помощь медиков."Следователи ведомства установят личности украинских националистов и военнослужащих, причастных к совершению этого преступления. Преступным действиям каждого их них будет дана надлежащая правовая оценка", - добавили в Следкоме.ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы при помощи беспилотников, ракет, реактивных снарядов. Накануне над Белгородской областью системы ПВО уничтожили несколько воздушных целей. В конце февраля в результате обстрела со стороны ВСУ центра Суземки ранения получили пять мирных жителей. Читайте также на РИА Новости Крым:2 украинские авиационные управляемые ракеты сбиты над Черным моремВ Севастополе работает система ПВОТри человека погибли при атаке дрона-камикадзе ВСУ в Белгородской области
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РИА Новости Крым
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ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, обстрелы всу, обстрелы брянской области, беспилотник (бпла, дрон), брянская область, новости
Четыре работника Следкома России ранены при атаке БПЛА в Брянской области

Четыре сотрудника следственной группы СК ранены при атаке дрона ВСУ в Брянской области

14:47 02.03.2024 (обновлено: 15:00 02.03.2024)
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Украинские боевики атаковали при помощи беспилотника следственную группу Следкома России в Брянской области. В результате двое сотрудников получили ранения, еще двое были контужены. Об этом сообщили в пресс-службе СК.
"2 марта 2024 года в ходе проведения следственных действий на месте происшествия в Стародубском муниципальном округе Брянской области следователь и следователь-криминалист СК России получили ранения, еще двое сотрудников ведомства контужены в результате детонации взрывного устройства, сброшенного с беспилотного летательного аппарата ВФУ", - сказано в сообщении.
В настоящее время сотрудникам ведомства оказывается квалифицированная медицинская помощь медиков.
"Следователи ведомства установят личности украинских националистов и военнослужащих, причастных к совершению этого преступления. Преступным действиям каждого их них будет дана надлежащая правовая оценка", - добавили в Следкоме.
ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы при помощи беспилотников, ракет, реактивных снарядов. Накануне над Белгородской областью системы ПВО уничтожили несколько воздушных целей. В конце февраля в результате обстрела со стороны ВСУ центра Суземки ранения получили пять мирных жителей.
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СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ПроисшествияОбстрелы ВСУОбстрелы Брянской областиБеспилотник (БПЛА, дрон)Брянская областьНовости
 
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