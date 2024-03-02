https://crimea.ria.ru/20240302/chetyre-rabotnika-sledkoma-rossii-raneny-pri-atake-bpla-v-bryanskoy-oblasti-1135359448.html
Четыре работника Следкома России ранены при атаке БПЛА в Брянской области
Четыре работника Следкома России ранены при атаке БПЛА в Брянской области - РИА Новости Крым, 02.03.2024
Четыре работника Следкома России ранены при атаке БПЛА в Брянской области
Украинские боевики атаковали при помощи беспилотника следственную группу Следкома России в Брянской области. В результате двое сотрудников получили ранения, еще РИА Новости Крым, 02.03.2024
2024-03-02T14:47
2024-03-02T14:47
2024-03-02T15:00
ск рф (следственный комитет российской федерации)
происшествия
обстрелы всу
обстрелы брянской области
беспилотник (бпла, дрон)
брянская область
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111729/58/1117295849_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7cee9a39e64cfbe28a9d248dd2789aa3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Украинские боевики атаковали при помощи беспилотника следственную группу Следкома России в Брянской области. В результате двое сотрудников получили ранения, еще двое были контужены. Об этом сообщили в пресс-службе СК.В настоящее время сотрудникам ведомства оказывается квалифицированная медицинская помощь медиков."Следователи ведомства установят личности украинских националистов и военнослужащих, причастных к совершению этого преступления. Преступным действиям каждого их них будет дана надлежащая правовая оценка", - добавили в Следкоме.ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы при помощи беспилотников, ракет, реактивных снарядов. Накануне над Белгородской областью системы ПВО уничтожили несколько воздушных целей. В конце февраля в результате обстрела со стороны ВСУ центра Суземки ранения получили пять мирных жителей. Читайте также на РИА Новости Крым:2 украинские авиационные управляемые ракеты сбиты над Черным моремВ Севастополе работает система ПВОТри человека погибли при атаке дрона-камикадзе ВСУ в Белгородской области
брянская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111729/58/1117295849_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d5fea6eb8ba7624dc32fc7e32565a4c7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, обстрелы всу, обстрелы брянской области, беспилотник (бпла, дрон), брянская область, новости
Четыре работника Следкома России ранены при атаке БПЛА в Брянской области
Четыре сотрудника следственной группы СК ранены при атаке дрона ВСУ в Брянской области
14:47 02.03.2024 (обновлено: 15:00 02.03.2024)