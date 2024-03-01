https://crimea.ria.ru/20240301/v-sevastopole-rabotaet-sistema-pvo-1135342976.html

В Севастополе работает система ПВО

В Севастополе работает система ПВО - РИА Новости Крым, 01.03.2024

В Севастополе работает система ПВО

В Севастополе работает система противовоздушной обороны, военные ведут работу по уничтожению воздушных целей. Об этом сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 01.03.2024

2024-03-01T15:40

2024-03-01T15:40

2024-03-01T15:51

безопасность республики крым и севастополя

севастополь

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михаил развожаев

воздушная тревога в севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе работает система противовоздушной обороны, военные ведут работу по уничтожению воздушных целей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.В Севастополе объявлена воздушная тревога. Жителям рекомендуют проследовать в укрытия или принять меры безопасности дома. Морской и наземный общественный транспорт прекратил движение.Также перекрыто движение по Крымскому мосту. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

https://crimea.ria.ru/20240301/opublikovan-tekst-razgovorov-nemetskikh-voennykh-ob-atake-na-krymskiy-most-1135341157.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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