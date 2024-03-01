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В Севастополе работает система ПВО - РИА Новости Крым, 01.03.2024
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В Севастополе работает система ПВО
В Севастополе работает система ПВО - РИА Новости Крым, 01.03.2024
В Севастополе работает система ПВО
В Севастополе работает система противовоздушной обороны, военные ведут работу по уничтожению воздушных целей. Об этом сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 01.03.2024
2024-03-01T15:40
2024-03-01T15:51
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михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе работает система противовоздушной обороны, военные ведут работу по уничтожению воздушных целей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.В Севастополе объявлена воздушная тревога. Жителям рекомендуют проследовать в укрытия или принять меры безопасности дома. Морской и наземный общественный транспорт прекратил движение.Также перекрыто движение по Крымскому мосту. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
https://crimea.ria.ru/20240301/opublikovan-tekst-razgovorov-nemetskikh-voennykh-ob-atake-na-krymskiy-most-1135341157.html
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В Севастополе работает система ПВО

В Севастополе работает система ПВО и службы приведены в состояние боевой готовности

15:40 01.03.2024 (обновлено: 15:51 01.03.2024)
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоПВО
ПВО
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе работает система противовоздушной обороны, военные ведут работу по уничтожению воздушных целей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Все службы приведены в состояние боевой готовности. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах. Главное — не находиться на открытом пространстве. Основную опасность представляют осколки. Военные ведут работу по уничтожению воздушных целей", - написал он в своем ТГ-канале.
В Севастополе объявлена воздушная тревога. Жителям рекомендуют проследовать в укрытия или принять меры безопасности дома. Морской и наземный общественный транспорт прекратил движение.
Также перекрыто движение по Крымскому мосту. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
14:29
Опубликован текст разговоров немецких военных об атаке на Крымский мост
 
Безопасность Республики Крым и СевастополяСевастопольНовостиНовости КрымаАтаки ВСУ на КрымПВОМихаил РазвожаевВоздушная тревога в Севастополе
 
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