https://crimea.ria.ru/20240301/sireny-v-sevastopole--obyavlena-vozdushnaya-trevoga-1135205366.html

Сирены в Севастополе – объявлена воздушная тревога

Сирены в Севастополе – объявлена воздушная тревога - РИА Новости Крым, 01.03.2024

Сирены в Севастополе – объявлена воздушная тревога

В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщается в Telegram-канале губернатора города Михаила Развожаева. РИА Новости Крым, 01.03.2024

2024-03-01T15:34

2024-03-01T15:34

2024-03-01T15:58

севастополь

крым

безопасность республики крым и севастополя

михаил развожаев

новости крыма

воздушная тревога в севастополе

атаки всу на крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111812/51/1118125140_0:59:3046:1772_1920x0_80_0_0_9e86993e5cc5598827c50762a1db10b1.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщается в Telegram-канале губернатора города Михаила Развожаева.На время объявления тревоги жителям рекомендуют проследовать в укрытия или принять меры безопасности дома. Морской и наземный общественный транспорт прекращает движение.Оповещения жителей и гостей Севастополя о воздушной тревоге введены с сентября, после ракетного удара ВСУ по штабу Черноморского флота.Что делать при воздушной тревогеВ случае угрозы все происходит четко по алгоритму. Информация об опасности проходит по трем каналам оповещения:Только после того, как военные дают сигнал об отмене, воздушная опасность снимается. В этом случае сирена, запущенная ЕДДС, выключится, а по телеканалам и радио будет идти сигнал отбоя тревоги. Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по голосовому.

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, крым, безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев, новости крыма, воздушная тревога в севастополе, атаки всу на крым