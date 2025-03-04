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Пожары после атаки беспилотников на Ростовскую область потушили - РИА Новости Крым, 04.03.2025
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Пожары после атаки беспилотников на Ростовскую область потушили
Пожары после атаки беспилотников на Ростовскую область потушили - РИА Новости Крым, 04.03.2025
Пожары после атаки беспилотников на Ростовскую область потушили
В Ростовской области потушили возгорания, которые возникли ночью в двух районах региона из-за атаки беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора Юрий... РИА Новости Крым, 04.03.2025
2025-03-04T06:04
2025-03-04T06:10
ростовская область
юрий слюсарь
новости
происшествия
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. В Ростовской области потушили возгорания, которые возникли ночью в двух районах региона из-за атаки беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.В дежурные службы обратились ночью жители Верхнедонского района, обнаружившие в окрестностях хутора Павловский обломки упавшего в поле беспилотника самолетного типа. В течение дня специалисты обследуют и обезвредят эту находку, подчеркнул губернатор.О массированной атаке беспилотников на регион стало известно накануне вечером. В Чертковском районе области произошло возгорание на нефтепроводе. Также из-за падения обломков БПЛА загорелся склад на территории промобъекта в селе Сохрановка Чертковского района.В субботу украинские беспилотники атаковали компрессорную станцию "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор Краснодарского края – она обеспечивает подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток".17 февраля крупнейшая нефтеперекачивающая станция "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) "Кропоткинская" в Краснодарском крае подверглась атаке беспилотников ВСУ. Удар был нанесен семью дронами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами.11 января киевский режим предпринял первую попытку ударить девятью БПЛА по инфраструктуре компрессорной станции "Русская". Все дроны были сбиты, но обломками одного из них упали на здание и оборудование газоизмерительной станции. Сотрудники "Газпрома" оперативно устранили последствия падения осколков и восстановили оборудование.В начале февраля после атаки беспилотников 14 многоквартирных жилых домов были повреждены в Ростове-на-Дону.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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ростовская область, юрий слюсарь, новости, происшествия, пожар
Пожары после атаки беспилотников на Ростовскую область потушили

В Ростовской области после атаки беспилотников потушили возгорания

06:04 04.03.2025 (обновлено: 06:10 04.03.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. В Ростовской области потушили возгорания, которые возникли ночью в двух районах региона из-за атаки беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

"Возгорания, которые возникли ночью в результате атаки БПЛА в Чертковском районе, были оперативно ликвидированы дежурными расчетами. Никто из людей не пострадал. Без пострадавших и последствий на земле обошлось и отражение воздушной атаки в небе над Новошахтинском", – говорится в сообщении.

В дежурные службы обратились ночью жители Верхнедонского района, обнаружившие в окрестностях хутора Павловский обломки упавшего в поле беспилотника самолетного типа. В течение дня специалисты обследуют и обезвредят эту находку, подчеркнул губернатор.
О массированной атаке беспилотников на регион стало известно накануне вечером. В Чертковском районе области произошло возгорание на нефтепроводе. Также из-за падения обломков БПЛА загорелся склад на территории промобъекта в селе Сохрановка Чертковского района.
В субботу украинские беспилотники атаковали компрессорную станцию "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор Краснодарского края – она обеспечивает подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток".
17 февраля крупнейшая нефтеперекачивающая станция "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) "Кропоткинская" в Краснодарском крае подверглась атаке беспилотников ВСУ. Удар был нанесен семью дронами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами.
11 января киевский режим предпринял первую попытку ударить девятью БПЛА по инфраструктуре компрессорной станции "Русская". Все дроны были сбиты, но обломками одного из них упали на здание и оборудование газоизмерительной станции. Сотрудники "Газпрома" оперативно устранили последствия падения осколков и восстановили оборудование.
В начале февраля после атаки беспилотников 14 многоквартирных жилых домов были повреждены в Ростове-на-Дону.
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Ростовская областьЮрий СлюсарьНовостиПроисшествияПожар
 
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