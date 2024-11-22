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191 двойня родилась в Крыму с начала года – Аксенов

191 двойня родилась в Крыму с начала года – Аксенов - РИА Новости Крым, 22.11.2024

191 двойня родилась в Крыму с начала года – Аксенов

С начала года в Крыму родилась 191 двойня, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам расширенного заседания коллегии Министерства юстиции республики. РИА Новости Крым, 22.11.2024

2024-11-22T11:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. С начала года в Крыму родилась 191 двойня, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам расширенного заседания коллегии Министерства юстиции республики.Глава республики отметил, что на сегодняшний день в Крыму работает 26 отделов ЗАГС. В 14 из них впервые с 1991 года был проведен текущий и капитальный ремонт.Так, в Армянске новое модульное здание ЗАГСа уже сдали в эксплуатацию, после чего там сразу зарегистрировали тройню – первую, родившуюся в городе за 25 лет, подчеркнул Аксенов. Также в конце месяца будет сдан в эксплуатацию второй модуль в Нижнегорском, добавил он.Кроме того, в марте следующего года будет завершен капитальный ремонт Бахчисарайского районного отдела ЗАГС, в ноябре – Ялтинского городского отдела. Оба здания являются памятниками архитектуры республиканского значения, отметил Аксенов."Параллельно во всех отделах идет модернизация материально-технической базы, внедряются новые технологии. В частности, теперь есть возможность подачи в ЗАГС всех заявлений через Единый портал. В текущем году их доля уже составила 45,6 % от общего количества", - проинформировал глава республики.По данным Аксенова, в течение этого года отделы ЗАГС в Крыму посетили более 500 тысяч человек, за это время было зарегистрировано более 58 тысяч актов гражданского состояния.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эсмеральда и Велес: как называют детей в КрымуВ Крыму женщины стали чаще рожать первенцев после 30 летКто в Крыму может получать ежемесячную выплату из маткапитала

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минюст крыма, сергей аксенов, новости крыма, крым, семья, дети