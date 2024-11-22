https://crimea.ria.ru/20241122/191-dvoynya-rodilas-v-krymu-s-nachala-goda--aksenov-1142052001.html
191 двойня родилась в Крыму с начала года – Аксенов
191 двойня родилась в Крыму с начала года – Аксенов - РИА Новости Крым, 22.11.2024
191 двойня родилась в Крыму с начала года – Аксенов
С начала года в Крыму родилась 191 двойня, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам расширенного заседания коллегии Министерства юстиции республики. РИА Новости Крым, 22.11.2024
2024-11-22T11:03
2024-11-22T11:03
2024-11-22T11:03
минюст крыма
сергей аксенов
новости крыма
крым
семья
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/1a/1118770150_0:156:3088:1893_1920x0_80_0_0_054031a8d794803a6e3164d5c33dcfe7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. С начала года в Крыму родилась 191 двойня, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам расширенного заседания коллегии Министерства юстиции республики.Глава республики отметил, что на сегодняшний день в Крыму работает 26 отделов ЗАГС. В 14 из них впервые с 1991 года был проведен текущий и капитальный ремонт.Так, в Армянске новое модульное здание ЗАГСа уже сдали в эксплуатацию, после чего там сразу зарегистрировали тройню – первую, родившуюся в городе за 25 лет, подчеркнул Аксенов. Также в конце месяца будет сдан в эксплуатацию второй модуль в Нижнегорском, добавил он.Кроме того, в марте следующего года будет завершен капитальный ремонт Бахчисарайского районного отдела ЗАГС, в ноябре – Ялтинского городского отдела. Оба здания являются памятниками архитектуры республиканского значения, отметил Аксенов."Параллельно во всех отделах идет модернизация материально-технической базы, внедряются новые технологии. В частности, теперь есть возможность подачи в ЗАГС всех заявлений через Единый портал. В текущем году их доля уже составила 45,6 % от общего количества", - проинформировал глава республики.По данным Аксенова, в течение этого года отделы ЗАГС в Крыму посетили более 500 тысяч человек, за это время было зарегистрировано более 58 тысяч актов гражданского состояния.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эсмеральда и Велес: как называют детей в КрымуВ Крыму женщины стали чаще рожать первенцев после 30 летКто в Крыму может получать ежемесячную выплату из маткапитала
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/1a/1118770150_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_20a7603b74c4e93e837d48f86fdf95b0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минюст крыма, сергей аксенов, новости крыма, крым, семья, дети
191 двойня родилась в Крыму с начала года – Аксенов
В Крыму за десять месяцев родилась 191 двойня
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. С начала года в Крыму родилась 191 двойня, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам расширенного заседания коллегии Министерства юстиции республики.
"В Крыму в последние годы стало рождаться больше двоен. Об этом свидетельствует статистика ЗАГСов. За 10 лет зарегистрировано 2436 двоен, за 10 месяцев текущего года – 191", - написал он в Telegram-канале.
Глава республики отметил, что на сегодняшний день в Крыму работает 26 отделов ЗАГС. В 14 из них впервые с 1991 года был проведен текущий и капитальный ремонт.
Так, в Армянске новое модульное здание ЗАГСа уже сдали в эксплуатацию, после чего там сразу зарегистрировали тройню – первую, родившуюся в городе за 25 лет, подчеркнул Аксенов. Также в конце месяца будет сдан в эксплуатацию второй модуль в Нижнегорском, добавил он.
Кроме того, в марте следующего года будет завершен капитальный ремонт Бахчисарайского районного отдела ЗАГС, в ноябре – Ялтинского городского отдела. Оба здания являются памятниками архитектуры республиканского значения, отметил Аксенов.
"Параллельно во всех отделах идет модернизация материально-технической базы, внедряются новые технологии. В частности, теперь есть возможность подачи в ЗАГС всех заявлений через Единый портал. В текущем году их доля уже составила 45,6 % от общего количества", - проинформировал глава республики.
По данным Аксенова, в течение этого года отделы ЗАГС в Крыму посетили более 500 тысяч человек, за это время было зарегистрировано более 58 тысяч актов гражданского состояния.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: