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Эсмеральда и Велес: как называют детей в Крыму
Эсмеральда и Велес: как называют детей в Крыму - РИА Новости Крым, 20.11.2024
Эсмеральда и Велес: как называют детей в Крыму
В Крыму за минувшую неделю на свет появились 335 малышей. Самыми редкими именами, которые родители дали новорожденным детям, стали Асатур, Самаэль, Велес,... РИА Новости Крым, 20.11.2024
2024-11-20T18:46
2024-11-20T18:46
2024-11-20T18:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму за минувшую неделю на свет появились 335 малышей. Самыми редкими именами, которые родители дали новорожденным детям, стали Асатур, Самаэль, Велес, Эсмеральда, Шермухаммад, Агла-Александра. Об этом сообщает официальный Telegram-канал республиканского правительства.Кроме того, за минувшую неделю официально зарегистрировали свой брак 239 пар. Самыми юными молодоженами стали 17-летний юноша и 16-летняя девушка, а самой возрастной парой – 71-летний жених и 75-летняя невеста.В 2023 году новорожденных крымчан чаще всего называли Иванами и Алинами, а среди самых редких имен – Север и Версавия. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Севастополе спасают недоношенных детейВ Крыму отметили рост рождаемости и назвали самые популярные именаВ Ялте новорожденным будут дарить по 10 тысяч рублей
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, общество, дети, семья, рождаемость, новости крыма
Эсмеральда и Велес: как называют детей в Крыму
В Крыму за неделю родились пять двоен