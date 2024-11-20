https://crimea.ria.ru/20241120/esmeralda-i-veles-kak-nazyvayut-detey-v-krymu-1142008313.html

Эсмеральда и Велес: как называют детей в Крыму

Эсмеральда и Велес: как называют детей в Крыму - РИА Новости Крым, 20.11.2024

Эсмеральда и Велес: как называют детей в Крыму

В Крыму за минувшую неделю на свет появились 335 малышей. Самыми редкими именами, которые родители дали новорожденным детям, стали Асатур, Самаэль, Велес,... РИА Новости Крым, 20.11.2024

2024-11-20T18:46

2024-11-20T18:46

2024-11-20T18:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму за минувшую неделю на свет появились 335 малышей. Самыми редкими именами, которые родители дали новорожденным детям, стали Асатур, Самаэль, Велес, Эсмеральда, Шермухаммад, Агла-Александра. Об этом сообщает официальный Telegram-канал республиканского правительства.Кроме того, за минувшую неделю официально зарегистрировали свой брак 239 пар. Самыми юными молодоженами стали 17-летний юноша и 16-летняя девушка, а самой возрастной парой – 71-летний жених и 75-летняя невеста.В 2023 году новорожденных крымчан чаще всего называли Иванами и Алинами, а среди самых редких имен – Север и Версавия. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Севастополе спасают недоношенных детейВ Крыму отметили рост рождаемости и назвали самые популярные именаВ Ялте новорожденным будут дарить по 10 тысяч рублей

крым

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, общество, дети, семья, рождаемость, новости крыма