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Эсмеральда и Велес: как называют детей в Крыму - РИА Новости Крым, 20.11.2024
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Эсмеральда и Велес: как называют детей в Крыму
Эсмеральда и Велес: как называют детей в Крыму - РИА Новости Крым, 20.11.2024
Эсмеральда и Велес: как называют детей в Крыму
В Крыму за минувшую неделю на свет появились 335 малышей. Самыми редкими именами, которые родители дали новорожденным детям, стали Асатур, Самаэль, Велес,... РИА Новости Крым, 20.11.2024
2024-11-20T18:46
2024-11-20T18:46
крым
общество
дети
семья
рождаемость
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму за минувшую неделю на свет появились 335 малышей. Самыми редкими именами, которые родители дали новорожденным детям, стали Асатур, Самаэль, Велес, Эсмеральда, Шермухаммад, Агла-Александра. Об этом сообщает официальный Telegram-канал республиканского правительства.Кроме того, за минувшую неделю официально зарегистрировали свой брак 239 пар. Самыми юными молодоженами стали 17-летний юноша и 16-летняя девушка, а самой возрастной парой – 71-летний жених и 75-летняя невеста.В 2023 году новорожденных крымчан чаще всего называли Иванами и Алинами, а среди самых редких имен – Север и Версавия. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Севастополе спасают недоношенных детейВ Крыму отметили рост рождаемости и назвали самые популярные именаВ Ялте новорожденным будут дарить по 10 тысяч рублей
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РИА Новости Крым
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крым, общество, дети, семья, рождаемость, новости крыма
Эсмеральда и Велес: как называют детей в Крыму

В Крыму за неделю родились пять двоен

18:46 20.11.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСимферопольский клинический родильный дом №2
Симферопольский клинический родильный дом №2 - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму за минувшую неделю на свет появились 335 малышей. Самыми редкими именами, которые родители дали новорожденным детям, стали Асатур, Самаэль, Велес, Эсмеральда, Шермухаммад, Агла-Александра. Об этом сообщает официальный Telegram-канал республиканского правительства.
"Наибольшее количество записей актов о рождении составлено в Симферополе — 86. Новорожденных мальчиков в Крыму зарегистрировано 173, девочек — 162, двоен — пять. Среди редких имен для новорожденных оказались: Асатур, Самаэль, Велес, Эсмеральда, Шермухаммад, Агла-Александра", - говорится в сообщении.
Кроме того, за минувшую неделю официально зарегистрировали свой брак 239 пар. Самыми юными молодоженами стали 17-летний юноша и 16-летняя девушка, а самой возрастной парой – 71-летний жених и 75-летняя невеста.
В 2023 году новорожденных крымчан чаще всего называли Иванами и Алинами, а среди самых редких имен – Север и Версавия.
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