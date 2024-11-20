https://crimea.ria.ru/20241120/na-ukraine-vladimira-mashkova-zaochno-prigovorili-k-10-godam-tyurmy-1142007707.html
На Украине Владимира Машкова заочно приговорили к 10 годам тюрьмы
На Украине Владимира Машкова заочно приговорили к 10 годам тюрьмы - РИА Новости Крым, 20.11.2024
На Украине Владимира Машкова заочно приговорили к 10 годам тюрьмы
Суд на Украине заочно приговорил народного артиста России Владимира Машкова к 10 годам заключения за поддержку спецоперации. Об этом сообщается в... РИА Новости Крым, 20.11.2024
2024-11-20T18:20
2024-11-20T18:20
2024-11-20T18:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Суд на Украине заочно приговорил народного артиста России Владимира Машкова к 10 годам заключения за поддержку спецоперации. Об этом сообщается в Telegrem-канале СБУ.Отмечается, что суд признал Машкова виновным в посягательстве на территориальную целостность Украины и пропаганде войны.По данным ведомства, украинские власти конфисковали квартиру в элитном районе на побережье Одессы, якобы принадлежащую Машкову.Ранее Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины сообщал, что внес в список лиц, "создающих угрозу национальной безопасности" страны, шесть российских актеров, среди которых Владимир Машков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Машков в Севастополе рассказал о подготовке артистов в полевых условияхПытаются бить в самое сердце: Машков об атаке ВСУ на СевастопольВладимир Машков назвал свое любимое место в Крыму
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владимир машков, украина, сбу (служба безопасности украины), в мире, новости
На Украине Владимира Машкова заочно приговорили к 10 годам тюрьмы
На Украине народного артиста России Машкова заочно приговорили к 10 годам за поддержку СВО
18:20 20.11.2024 (обновлено: 18:22 20.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Суд на Украине заочно приговорил народного артиста России Владимира Машкова к 10 годам заключения за поддержку спецоперации. Об этом сообщается в Telegrem-канале СБУ.
Отмечается, что суд признал Машкова виновным в посягательстве на территориальную целостность Украины и пропаганде войны.
"Десять лет лишения свободы заочно получил российский актер Владимир Машков", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
По данным ведомства, украинские власти конфисковали квартиру в элитном районе на побережье Одессы, якобы принадлежащую Машкову.
Ранее Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины сообщал, что внес в список лиц, "создающих угрозу национальной безопасности" страны, шесть российских актеров, среди которых Владимир Машков.
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