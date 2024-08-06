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Машков в Севастополе рассказал о подготовке артистов в полевых условиях

Машков в Севастополе рассказал о подготовке артистов в полевых условиях - РИА Новости Крым, 06.08.2024

Машков в Севастополе рассказал о подготовке артистов в полевых условиях

Артисты театра Олега Табакова прошли спецподготовку в полевых условиях, чтобы быть готовыми к съемкам фильма по повести Бориса Васильева "В списках не значится" РИА Новости Крым, 06.08.2024

2024-08-06T22:03

2024-08-06T22:03

2024-08-06T22:03

севастополь

владимир машков

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СЕВАСТОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Артисты театра Олега Табакова прошли спецподготовку в полевых условиях, чтобы быть готовыми к съемкам фильма по повести Бориса Васильева "В списках не значится" о подвиге защитников Брестской крепости. Об этом на пресс-конференции в Севастополе рассказал худрук театра, народный артист России, председатель Союза театральных деятелей РФ, актер, режиссер и продюсер Владимир Машков.По словам Машкова, сняться в кино всем коллективом театра было его давней мечтой. И очень скоро она наконец исполнится.Также, по его словам, сейчас под Москвой строятся огромные декорации Бреста, где также будут проходить съемки отдельных эпизодов фильма."История написана фронтовиком. Тяжелая, яркая. И я очень рад, что весь коллектив нашего театра и школы театральной принимают участие в этих съемках", – отметил Машков.Главную роль лейтенанта Николая Плужникова, защитника Брестской крепости, исполнит молодой артист театра Владислав Миллер. Будет роль и у самого Машкова.По его словам, все задействованные в съемках прошли недавно специальную подготовку в полевых условиях, чтобы вжиться в свои образы так, как того требует картина.Премьера полнометражного фильма, приуроченная к юбилею Победы, состоится в мае 2025 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в роли себя самого: лучшие военные фильмы о полуострове Сергей Баталов будет участвовать в съемках фильма в Крыму На кинофестивале "Алые паруса" учрежден специальный приз Василия Ланового

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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