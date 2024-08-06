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Машков в Севастополе рассказал о подготовке артистов в полевых условиях
Машков в Севастополе рассказал о подготовке артистов в полевых условиях - РИА Новости Крым, 06.08.2024
Машков в Севастополе рассказал о подготовке артистов в полевых условиях
Артисты театра Олега Табакова прошли спецподготовку в полевых условиях, чтобы быть готовыми к съемкам фильма по повести Бориса Васильева "В списках не значится" РИА Новости Крым, 06.08.2024
2024-08-06T22:03
2024-08-06T22:03
2024-08-06T22:03
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СЕВАСТОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Артисты театра Олега Табакова прошли спецподготовку в полевых условиях, чтобы быть готовыми к съемкам фильма по повести Бориса Васильева "В списках не значится" о подвиге защитников Брестской крепости. Об этом на пресс-конференции в Севастополе рассказал худрук театра, народный артист России, председатель Союза театральных деятелей РФ, актер, режиссер и продюсер Владимир Машков.По словам Машкова, сняться в кино всем коллективом театра было его давней мечтой. И очень скоро она наконец исполнится.Также, по его словам, сейчас под Москвой строятся огромные декорации Бреста, где также будут проходить съемки отдельных эпизодов фильма."История написана фронтовиком. Тяжелая, яркая. И я очень рад, что весь коллектив нашего театра и школы театральной принимают участие в этих съемках", – отметил Машков.Главную роль лейтенанта Николая Плужникова, защитника Брестской крепости, исполнит молодой артист театра Владислав Миллер. Будет роль и у самого Машкова.По его словам, все задействованные в съемках прошли недавно специальную подготовку в полевых условиях, чтобы вжиться в свои образы так, как того требует картина.Премьера полнометражного фильма, приуроченная к юбилею Победы, состоится в мае 2025 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в роли себя самого: лучшие военные фильмы о полуострове Сергей Баталов будет участвовать в съемках фильма в Крыму На кинофестивале "Алые паруса" учрежден специальный приз Василия Ланового
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севастополь, владимир машков, новости, кино, культура, искусство , новости крыма
Машков в Севастополе рассказал о подготовке артистов в полевых условиях
Артисты театра Олега Табакова прошли спецподготовку в полевых условиях для съемок фильма
СЕВАСТОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Артисты театра Олега Табакова прошли спецподготовку в полевых условиях, чтобы быть готовыми к съемкам фильма по повести Бориса Васильева "В списках не значится" о подвиге защитников Брестской крепости. Об этом на пресс-конференции в Севастополе рассказал худрук театра, народный артист России, председатель Союза театральных деятелей РФ, актер, режиссер и продюсер Владимир Машков.
По словам Машкова, сняться в кино всем коллективом театра было его давней мечтой. И очень скоро она наконец исполнится.
"Во время нашего отпуска – мы стараемся в отпуск не ходить, а заниматься делом – буквально через месяц, даже меньше, начинаются съемки фильма по повести Бориса Васильева "В списках не значится". И мы едем в Брест", – рассказал Машков.
Также, по его словам, сейчас под Москвой строятся огромные декорации Бреста, где также будут проходить съемки отдельных эпизодов фильма.
"История написана фронтовиком. Тяжелая, яркая. И я очень рад, что весь коллектив нашего театра и школы театральной принимают участие в этих съемках", – отметил Машков.
Главную роль лейтенанта Николая Плужникова, защитника Брестской крепости, исполнит молодой артист театра Владислав Миллер. Будет роль и у самого Машкова.
По его словам, все задействованные в съемках прошли недавно специальную подготовку в полевых условиях, чтобы вжиться в свои образы так, как того требует картина.
"Мы на протяжении десяти дней были в полях, учились по уставу 1938 года, жили в палатках, отражали нападение противника, ходили в ночные дозоры. В общем, провели эти дни как настоящие солдаты. Конечно, для ребят молодых, которые никогда с этим не сталкивались, это огромный опыт, понимание, что такое ответственность за себя, товарищей, за страну. И вообще как рождается настоящий человек", – заключил Машков.
Премьера полнометражного фильма, приуроченная к юбилею Победы, состоится в мае 2025 года.
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