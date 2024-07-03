https://crimea.ria.ru/20240703/sergey-batalov-budet-uchastvovat-v-semkakh-filma-v-krymu-1138577238.html

Сергей Баталов будет участвовать в съемках фильма в Крыму

Сергей Баталов будет участвовать в съемках фильма в Крыму - РИА Новости Крым, 03.07.2024

Сергей Баталов будет участвовать в съемках фильма в Крыму

В сентябре в Крыму начнутся съемки художественного фильма, в котором одну из ролей сыграет заслуженный артист России Сергей Баталов. Об этом он рассказал... РИА Новости Крым, 03.07.2024

2024-07-03T17:28

2024-07-03T17:28

2024-07-03T17:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В сентябре в Крыму начнутся съемки художественного фильма, в котором одну из ролей сыграет заслуженный артист России Сергей Баталов. Об этом он рассказал корреспонденту РИА Новости Крым в Артеке на фестивале "Алые паруса".В Крым актер приезжает не отдыхать, как все, а работать во время съемок, гастролей или кинофестивалей. В последний раз он отдыхал с семьей в Ялте 30 лет назад."Я уже давно не отдыхал вообще. Последний раз в 1994 году в Ялте, когда я специально для этого купил билеты, и мы всей семьей отдыхали. А так я в основном здесь всегда снимаюсь, работаю, но стараюсь совмещать и иногда немножко отдыхаю", – поделился он.Впервые в Артеке Сергей Баталов побывал, уже будучи взрослым. В 2001 году на фестивале "Алые паруса" он презентовал здесь свой фильм "Повелитель луж".Накануне в Артеке состоялось открытие XXXII Международного детского кинофестиваля "Алые паруса" им. Василия Ланового. В этом году он будет посвящен памяти великого артиста. В рамках фестиваля будет вручен также особый приз имени Ланового за честь и достоинство в профессии.Читайте также на РИА Новости Крым:Карен Шахназаров покажет в Артеке свой новый фильмНе хулиган, а творческая личность: Богданов устроил "Переполох" в Артеке Светлана Сурганова приняла участие в поставленном артековцами спектакле

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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