https://crimea.ria.ru/20240703/sergey-batalov-budet-uchastvovat-v-semkakh-filma-v-krymu-1138577238.html
Сергей Баталов будет участвовать в съемках фильма в Крыму
Сергей Баталов будет участвовать в съемках фильма в Крыму - РИА Новости Крым, 03.07.2024
Сергей Баталов будет участвовать в съемках фильма в Крыму
В сентябре в Крыму начнутся съемки художественного фильма, в котором одну из ролей сыграет заслуженный артист России Сергей Баталов. Об этом он рассказал... РИА Новости Крым, 03.07.2024
2024-07-03T17:28
2024-07-03T17:28
2024-07-03T17:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В сентябре в Крыму начнутся съемки художественного фильма, в котором одну из ролей сыграет заслуженный артист России Сергей Баталов. Об этом он рассказал корреспонденту РИА Новости Крым в Артеке на фестивале "Алые паруса".В Крым актер приезжает не отдыхать, как все, а работать во время съемок, гастролей или кинофестивалей. В последний раз он отдыхал с семьей в Ялте 30 лет назад."Я уже давно не отдыхал вообще. Последний раз в 1994 году в Ялте, когда я специально для этого купил билеты, и мы всей семьей отдыхали. А так я в основном здесь всегда снимаюсь, работаю, но стараюсь совмещать и иногда немножко отдыхаю", – поделился он.Впервые в Артеке Сергей Баталов побывал, уже будучи взрослым. В 2001 году на фестивале "Алые паруса" он презентовал здесь свой фильм "Повелитель луж".Накануне в Артеке состоялось открытие XXXII Международного детского кинофестиваля "Алые паруса" им. Василия Ланового. В этом году он будет посвящен памяти великого артиста. В рамках фестиваля будет вручен также особый приз имени Ланового за честь и достоинство в профессии.Читайте также на РИА Новости Крым:Карен Шахназаров покажет в Артеке свой новый фильмНе хулиган, а творческая личность: Богданов устроил "Переполох" в Артеке Светлана Сурганова приняла участие в поставленном артековцами спектакле
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мдц "артек", сергей баталов, новости крыма, кино, крым, крым кинематографический, культура
Сергей Баталов будет участвовать в съемках фильма в Крыму
В сентябре в Крыму начнутся съемки фильма с участием Сергея Баталова
17:28 03.07.2024 (обновлено: 17:31 03.07.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым, Ирина Камышева.
В сентябре в Крыму начнутся съемки художественного фильма, в котором одну из ролей сыграет заслуженный артист России Сергей Баталов. Об этом он рассказал корреспонденту РИА Новости Крым
в Артеке на фестивале "Алые паруса".
"Я надеюсь, если все будет хорошо, то мы приедем в сентябре и будем снимать. Я пока молчу, нельзя рассказывать подробности, потому что все очень зыбко. Но я надеюсь, что все состоится", – сказал Баталов.
В Крым актер приезжает не отдыхать, как все, а работать во время съемок, гастролей или кинофестивалей. В последний раз он отдыхал с семьей в Ялте 30 лет назад.
"Я уже давно не отдыхал вообще. Последний раз в 1994 году в Ялте, когда я специально для этого купил билеты, и мы всей семьей отдыхали. А так я в основном здесь всегда снимаюсь, работаю, но стараюсь совмещать и иногда немножко отдыхаю", – поделился он.
Впервые в Артеке Сергей Баталов побывал, уже будучи взрослым. В 2001 году на фестивале "Алые паруса" он презентовал здесь свой фильм "Повелитель луж".
"И потом мы с этим фестивалем как-то полюбили друг друга, и вот меня каждый год зовут. Я, правда, не каждый год приезжаю. Иногда с фильмом, иногда я просто провожу мастер-классы, но всегда я с радостью приезжаю в Артек", – подытожил заслуженный артист.
Накануне в Артеке состоялось открытие
XXXII Международного детского кинофестиваля "Алые паруса" им. Василия Ланового. В этом году он будет посвящен памяти великого артиста. В рамках фестиваля будет вручен также особый приз имени Ланового за честь и достоинство в профессии.
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