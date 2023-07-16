https://crimea.ria.ru/20230716/ne-khuligan-a-tvorcheskaya-lichnost-bogdanov-ustroil-perepolokh-v-arteke-1130010253.html

Не хулиган, а творческая личность: Богданов устроил "Переполох" в Артеке

Не хулиган, а творческая личность: Богданов устроил "Переполох" в Артеке - РИА Новости Крым, 16.07.2023

Не хулиган, а творческая личность: Богданов устроил "Переполох" в Артеке

Фильм "Иван Семенов. Школьный переполох" режиссера Антона Богданова детское жюри кинофестиваля "Алые паруса" признало победителем в номинации "Самый... РИА Новости Крым, 16.07.2023

2023-07-16T17:51

2023-07-16T17:51

2023-07-16T17:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. Фильм "Иван Семенов. Школьный переполох" режиссера Антона Богданова детское жюри кинофестиваля "Алые паруса" признало победителем в номинации "Самый увлекательный фильм". И неудивительно, ведь история Ивана Семенова - второгодника, хулигана и фантазера - удивляет и привлекает детей уже больше 60 лет.Антон Богданов стал известен после роли рыжего Антохи в ситкоме "Реальные пацаны". О том, почему он решил снимать детское кино, зачем выбрал для этого старую советскую, далеко не самую известную повесть и за что его самого в детстве выгнали из школы, режиссер Антон Богданов рассказал РИА Новости Крым на площадке Международного детского кинофестиваля "Алые паруса".История из далекого прошлогоОчень талантливый, но малоизвестный прозаик из Перми Лев Давыдычев в 1962 году написал повесть "Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь Ивана Семенова, второклассника и второгодника". Эта книга так полюбилась пермякам, что спустя четыре года на Пермской студии телевидения по ее мотивам сняли фильм, ставший для этой студии единственной кинолентой. Так уж сложилось. Хотя фильм имел довольно большой успех: он получил гран-при на Всесоюзном кинофестивале в Киеве и был продан в прокат 37 странам. Возможно, свою роль сыграло то, что он черно-белый, а эпоха такого кино в шестидесятых уже прошла.Герой этой истории - советский школьник Иван Семенов, неисправимый фантазер и мечтатель. О его характере зритель может судить по затравке: в начале фильма Ваня играет с детьми в "космонавта" — садится в бочку в картонном скафандре и "взлетает" с помощью веревки и лебедки. Старт космического корабля сопровождается шумовыми и дымовыми эффектами, последствия которых приходится ликвидировать уже реальным, без всяких кавычек, пожарным.Он притворяется то заикой, то лунатиком. А то, играя со сверстниками в шпионов, сам пытается задержать взрослых, которые кажутся ему шпионами. В общем, этот ребенок явно не подарок, и его учителям приходится ой как туго. Но в конце, конечно же, будущий пионер берется за ум и учится быть самостоятельным.Антон Богданов, выросший в Перми, книгу своего земляка полюбил с детства. Возможно потому, что и сам был хулиганом. Его даже из школы выгнали, признался он нам в начале интервью."Не хулиган, а творческая личность"Эта фраза стала слоганом фильма. Наверное, так можно сказать почти о каждом участнике съемок, "про меня уж точно", кивает Антон. "Неусидчивый" Богданов перенес действие советской повести в современный мир. Он сам поработал над сценарием, "приблизил" его к современным мальчишкам и девчонкам. При этом сохранил канву сюжета, созданного любимым писателем. Как знать, возможно, после просмотра этого фильма гениальную повесть пермского автора перечитают не только пермяки, но и вся страна.В результате этой колоссальной работы главный герой стал уже не пионером, а учеником элитной гимназии для детишек из богатых семей. За плохое поведение его переводят в суровую реальность - обычную школу."Это история про хулигана, раздолбая страшного, который очень плохо учится в частной гимназии, и родители в надежде, что он возьмется за ум и попросится обратно в свой гламурный мир, переводят его в самую обычную, бесплатную школу на окраине Перми. Но не тут-то было, парень находит себе настоящих друзей, а не покупных, у него начинается настоящее дворовое детство с хулиганством, взрыванием шифера и со всеми прелестями советского детства, какие только могут быть", - коротко пересказывает сюжет режиссер Богданов.У современного Вани Семенова есть интернет, откуда он может взять идеи для гораздо большего количества шалостей, чем мог придумать создатель персонажа Лев Давыдычев. Этот фильм – про то, что иногда надо давать детям больше свободы, утверждает бывший "реальный пацан" Антон Богданов. О том, что заваливать детей с восьми утра до восьми вечера разными занятиями от испанского до китайского, от фехтования до бокса и так далее – это не воспитание, а скорее способ отделаться от ребенка. Детям нужно давать немного пошалить в том возрасте, когда им можно и нужно шалить, уверен создатель фильма. На то человеку и дается детство.Случайное "рыжее" триоТак получилось, что сам режиссер и актеры, исполняющие две главные роли, - люди с огненной внешностью. Рыжие, проще говоря. Хотя Александр Лойе по своему адресу шутит: я уже не золотой, а скорее блестящий актер. Намекает на отсутствующую шевелюру.На роль Ивана Семенова, уточняет режиссер, первоначально был избран совсем другой мальчик – брюнет."Саша уже был утвержден, а парень был сначала другой - не Рома Погорелов, не рыжий наш дьявол. Но парень почему-то застеснялся. Он был из Екатеринбурга, а когда приехал в Москву, то на пробах прямо совсем потух. И неожиданно в последний день приходит Ромка, я на него смотрю и понимаю, что это он. Смотрю и боюсь, думаю, только бы он справился. И Рома проходит кастинг, бомбически все делает".Так случайно сложился дуэт трех "золотых" людей: 13-летний Роман Погорелов, Александр Лойе и Антон Богданов. Это была настоящая режиссерская удача.Недетские вопросы от артековцевВ каждом лагере Международного детского центра "Артек" Антон Богданов после кинопоказа отвечал на вопросы зрителей. Традиционно современные дети первым делом спрашивают… про зарплату актеров и их будущую пенсию. Вот так-то.- А я не знаю пока, какая у меня будет пенсия, – смеется Богданов, которому нет еще и сорока. - Но вот сегодня был вопрос, который я услышал впервые – а вот правда, когда в кино ломают кости, озвучивают это переломом стебля сельдерея? Я: да нет, компьютером все делают. Они говорят – сельдерей не ломают? Я говорю: и песок не сыплют, и воду не льют, это все осталось в далеком-далеком Советском Союзе. Они говорят - а вы это застали? Я говорю: да нет, не застал я этого, я еще молод!- То есть дети посмотрели кино и единственный оригинальный вопрос, который у них родился, это про то, ломают ли на съемках сельдерей?!- Нет, ну хороших вопросов была уйма. Какой самый страшный фильм, в котором вы снимались? Какой самый интересный, как вы общаетесь, как вы дружите, как попасть в кино. Я просто назвал вам самые яркие. Дети очень смешные, открытые, веселые, и это очень важно.- А какой у вас самый страшный фильм?- Ну, наверное, не самый страшный, а самый тяжелый в работе. Не знаю, наверное, у меня пока не так много фильмов, чтобы среди них был страшный. А еще был хороший вопрос, какой фильм свой вы не любите? Очень витиевато дети формулируют вопросы, я с этим встретился и очень удивился. Но как сказал Александр Розенбаум, не бывает не любимых песен.Второй фильм трилогии сейчас находится в работе. На экраны лента выйдет в начале осени, но в Артеке детям презентовали собранный, что называется, вчерную рабочий материал. Это был "пред-пред-премьерный" показ, шутит Богданов. Ему было важно увидеть реакцию публики."Нам выпала большая честь - стать фильмом закрытия кинофестиваля с нашей новой картиной, это продолжение истории про Ивана Семенова, называется "Иван Семенов. Большой поход". Фильм выходит только в сентябре, но вот здесь, в Артеке, мы показали фильм, некоторые кадры которого еще не доработаны. Мне кажется, от этого будет еще увлекательнее".Потом, когда дети увидят конечный результат, им будет интересно понять, как делаются эффекты в современном кино, заинтриговал напоследок Антон Богданов, не вдаваясь в подробности. И напомнил, что впереди еще и третий фильм о приключениях мальчишки Ивана Семенова. Он будет расти и взрослеть вместе со своим зрителем.Читайте также на РИА Новости Крым:В Артеке открылся Международный детский кинофестиваль "Алые паруса"Какие фильмы вошли в шорт-лист кинофестиваля "Алые паруса"На кинофестивале "Алые паруса" покажут старого "Нового Гулливера"

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мдц "артек", культура, кино, крым, общество