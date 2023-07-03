https://crimea.ria.ru/20230703/kakie-filmy-voshli-v-short-list-kinofestivalya-alye-parusa-1129772250.html
Какие фильмы вошли в шорт-лист кинофестиваля "Алые паруса"
Какие фильмы вошли в шорт-лист кинофестиваля "Алые паруса" - РИА Новости Крым, 03.07.2023
Какие фильмы вошли в шорт-лист кинофестиваля "Алые паруса"
На участие в Международном детском кинофестивале "Алые паруса" имени В. С. Ланового было подано более 2000 заявок, заявил в интервью корреспонденту РИА Новости... РИА Новости Крым, 03.07.2023
2023-07-03T18:43
2023-07-03T18:43
2023-07-03T20:08
мдц "артек"
кино
дети
новости крыма
международный детский кинофестиваль "алые паруса"
культура
андрей соколов
эксклюзивы риа новости крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. На участие в Международном детском кинофестивале "Алые паруса" имени В. С. Ланового было подано более 2000 заявок, заявил в интервью корреспонденту РИА Новости Крым президент кинофестиваля и знаменитый киноактер Андрей Соколов.В итоге для просмотра Большим детским жюри было отобрано 10 фильмов:- "Чебурашка" режиссера Дмитрия Дьяченко;- "Школьный переполох" Антона Богданова;- "Части счастья, соль, фасоль, антресоль" Евгении Куль;- "Солнце на вкус" Эльдара Салаватова;- "Грозный папа" Карена Оганесяна и Юрия Коробейникова;- "Мой папа – вождь" Егора Кончаловского;- "Чук и Гек. Большое приключение" Александра Котта;- "Я читаю" Ольги Акатьевой;- "Умка в кино" Даниила Воропая, Татьяны Киселевой, Татьяны Викулиной, Паши Никифорова и Константина Феоктистова;- "Щелкунчик и волшебная флейта" Георгия Гитиса и Виктора Голухушина.Кроме того, снимать фестивальное кино попробуют сами артековцы в специальной номинации "Продюсерское кино". За кинематографическими отрядами закрепляются мэтры кинематографа, под руководством которых дети будут создавать собственные короткометражки. В этом году оргкомитет решил объявить единую тему съемок – "Открывая новую эпоху детского кино. Версия 3.0".Идею создания детского кино самими детьми когда-то предложил основатель кинофестиваля "Алые паруса" и его президент на протяжении долгих лет, народный артист СССР Василий Лановой. Легендарная личность, выдающийся кинематографист и учитель – так Андрей Соколов говорит о своем предшественнике.Международный детский кинофестиваль "Алые паруса" открылся в Артеке 2 июля. Его гостями стали знаменитые артисты и режиссеры Юрий Назаров, Всеволод Шиловский, Сергей Гармаш, Татьяна Судец, Александр Лойе, Антон Богданов, Надежда Бабкина и другие. Имена победителей, за которых проголосует Большое детское жюри, будут объявлены на церемонии закрытия фестиваля 8 июля.Читайте также на РИА Новости Крым:Светлана Сурганова приняла участие в поставленном артековцами спектакле"Артеку" - 98: директор центра о педагогике, стройке и путевкахКрымские "Алые паруса" бесплатно покажут россиянам в 4К
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Ирина Камышева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ирина Камышева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg
мдц "артек", кино, дети, новости крыма, международный детский кинофестиваль "алые паруса", культура, андрей соколов
Какие фильмы вошли в шорт-лист кинофестиваля "Алые паруса"
"Алые паруса"-2023: президент кинофестиваля Андрей Соколов о фильмах конкурсной программы
18:43 03.07.2023 (обновлено: 20:08 03.07.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым.
На участие в Международном детском кинофестивале "Алые паруса" имени В. С. Ланового было подано более 2000 заявок, заявил в интервью корреспонденту РИА Новости Крым
президент кинофестиваля и знаменитый киноактер Андрей Соколов.
"Есть понятие хорошего фильма и не очень хорошего. У нас люди профессиональные, люди с многолетним опытом, глаз наметан. Очень радостно, что в этом году было, по-моему, больше двух тысяч заявок. Это колоссальная цифра", - подчеркнул он.
В итоге для просмотра Большим детским жюри было отобрано 10 фильмов:
- "Чебурашка" режиссера Дмитрия Дьяченко;
- "Школьный переполох" Антона Богданова;
- "Части счастья, соль, фасоль, антресоль" Евгении Куль;
- "Солнце на вкус" Эльдара Салаватова;
- "Грозный папа" Карена Оганесяна и Юрия Коробейникова;
- "Мой папа – вождь" Егора Кончаловского;
- "Чук и Гек. Большое приключение" Александра Котта;
- "Я читаю" Ольги Акатьевой;
- "Умка в кино" Даниила Воропая, Татьяны Киселевой, Татьяны Викулиной, Паши Никифорова и Константина Феоктистова;
- "Щелкунчик и волшебная флейта" Георгия Гитиса и Виктора Голухушина.
Кроме того, снимать фестивальное кино попробуют сами артековцы в специальной номинации "Продюсерское кино". За кинематографическими отрядами закрепляются мэтры кинематографа, под руководством которых дети будут создавать собственные короткометражки. В этом году оргкомитет решил объявить единую тему съемок – "Открывая новую эпоху детского кино. Версия 3.0".
"Лет десять назад, может быть, даже больше, мы впервые заявили такую позицию, как продюсерское кино, - рассказывает президент фестиваля Андрей Соколов. - То есть дети сами снимают фильмы с мастерами, сами монтируют, проходят полный цикл создания картины. И у них существует свое жюри. А для фильмов профессиональных кинематографистов есть Большое жюри, и надо сказать, что наш фестиваль входит в Книгу рекордов Гиннеса по количеству детей в детском Большом жюри. Так что мы еще в этом плане впереди планеты всей".
Идею создания детского кино самими детьми когда-то предложил основатель кинофестиваля "Алые паруса" и его президент на протяжении долгих лет, народный артист СССР Василий Лановой. Легендарная личность, выдающийся кинематографист и учитель – так Андрей Соколов говорит о своем предшественнике.
"В последние годы Василий Семенович был президентом, а я вице-президентом. Мы всегда шли рядом, это во-первых. А во-вторых, он мой педагог. Когда я учился в Щукинском театральном училище, он у нас был заведующим кафедрой, преподавал актерское мастерство и сценическую речь. Поэтому у меня к нему особое отношение как к мастеру и легендарной личности", - сказал Соколов.
Международный детский кинофестиваль "Алые паруса" открылся
в Артеке 2 июля. Его гостями стали знаменитые артисты и режиссеры Юрий Назаров, Всеволод Шиловский, Сергей Гармаш, Татьяна Судец, Александр Лойе, Антон Богданов, Надежда Бабкина и другие. Имена победителей, за которых проголосует Большое детское жюри, будут объявлены на церемонии закрытия фестиваля 8 июля.
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