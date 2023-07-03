https://crimea.ria.ru/20230703/kakie-filmy-voshli-v-short-list-kinofestivalya-alye-parusa-1129772250.html

Какие фильмы вошли в шорт-лист кинофестиваля "Алые паруса"

Какие фильмы вошли в шорт-лист кинофестиваля "Алые паруса" - РИА Новости Крым, 03.07.2023

Какие фильмы вошли в шорт-лист кинофестиваля "Алые паруса"

На участие в Международном детском кинофестивале "Алые паруса" имени В. С. Ланового было подано более 2000 заявок, заявил в интервью корреспонденту РИА Новости... РИА Новости Крым, 03.07.2023

2023-07-03T18:43

2023-07-03T18:43

2023-07-03T20:08

мдц "артек"

кино

дети

новости крыма

международный детский кинофестиваль "алые паруса"

культура

андрей соколов

эксклюзивы риа новости крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. На участие в Международном детском кинофестивале "Алые паруса" имени В. С. Ланового было подано более 2000 заявок, заявил в интервью корреспонденту РИА Новости Крым президент кинофестиваля и знаменитый киноактер Андрей Соколов.В итоге для просмотра Большим детским жюри было отобрано 10 фильмов:- "Чебурашка" режиссера Дмитрия Дьяченко;- "Школьный переполох" Антона Богданова;- "Части счастья, соль, фасоль, антресоль" Евгении Куль;- "Солнце на вкус" Эльдара Салаватова;- "Грозный папа" Карена Оганесяна и Юрия Коробейникова;- "Мой папа – вождь" Егора Кончаловского;- "Чук и Гек. Большое приключение" Александра Котта;- "Я читаю" Ольги Акатьевой;- "Умка в кино" Даниила Воропая, Татьяны Киселевой, Татьяны Викулиной, Паши Никифорова и Константина Феоктистова;- "Щелкунчик и волшебная флейта" Георгия Гитиса и Виктора Голухушина.Кроме того, снимать фестивальное кино попробуют сами артековцы в специальной номинации "Продюсерское кино". За кинематографическими отрядами закрепляются мэтры кинематографа, под руководством которых дети будут создавать собственные короткометражки. В этом году оргкомитет решил объявить единую тему съемок – "Открывая новую эпоху детского кино. Версия 3.0".Идею создания детского кино самими детьми когда-то предложил основатель кинофестиваля "Алые паруса" и его президент на протяжении долгих лет, народный артист СССР Василий Лановой. Легендарная личность, выдающийся кинематографист и учитель – так Андрей Соколов говорит о своем предшественнике.Международный детский кинофестиваль "Алые паруса" открылся в Артеке 2 июля. Его гостями стали знаменитые артисты и режиссеры Юрий Назаров, Всеволод Шиловский, Сергей Гармаш, Татьяна Судец, Александр Лойе, Антон Богданов, Надежда Бабкина и другие. Имена победителей, за которых проголосует Большое детское жюри, будут объявлены на церемонии закрытия фестиваля 8 июля.Читайте также на РИА Новости Крым:Светлана Сурганова приняла участие в поставленном артековцами спектакле"Артеку" - 98: директор центра о педагогике, стройке и путевкахКрымские "Алые паруса" бесплатно покажут россиянам в 4К

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

мдц "артек", кино, дети, новости крыма, международный детский кинофестиваль "алые паруса", культура, андрей соколов