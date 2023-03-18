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Крымские "Алые паруса" бесплатно покажут россиянам в 4К - РИА Новости Крым, 17.03.2023
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Крымские "Алые паруса" бесплатно покажут россиянам в 4К
Крымские "Алые паруса" бесплатно покажут россиянам в 4К - РИА Новости Крым, 17.03.2023
Крымские "Алые паруса" бесплатно покажут россиянам в 4К
Специалисты "Мосфильма" завершили реставрацию советской кинокартины режиссера Александра Птушко "Алые паруса" 1961 года. Как сообщает пресс-служба концерна,... РИА Новости Крым, 17.03.2023
2023-03-18T08:24
2023-03-17T22:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Специалисты "Мосфильма" завершили реставрацию советской кинокартины режиссера Александра Птушко "Алые паруса" 1961 года. Как сообщает пресс-служба концерна, легендарный советский фильм доступен к бесплатному просмотру в качестве 4К с 17 марта. Реставрация картиныПо данным пресс-службы, на покадровую реставрацию кинокартины у специалистов "Телекино" ушло четыре месяца. Процесс проходил в два параллельных этапа – это работа со звуком и изображением. Сначала реставраторы "почистили" посторонние щелчки и шумы на пленке, затем перенесли изображение на цифровой носитель, а потом в течение месяца делали компьютерную цветокоррекцию, убирали дефекты и стабилизировали изображение. Потом обновленный звук и "картинку" соединили.Ассоль в КрымуОдна из самых красивых и романтичных мосфильмовских картин была снята по одноименной повести Александра Грина. Натурные съемки проходили в Алупке, Коктебеле, Ялте, Пицунде и Баку. Для съемок на полуострове были привлечены баркентина "Альфа" и парусник "Товарищ" – они и "играли" корабль капитана Грея", напомнили в "Мосфильме"."Сотни людей, отдыхающих в Крыму, неподалеку от Феодосии, наблюдают захватывающее, великолепное зрелище. Здесь, в районе Коктебеля, снимается новый цветной широкоформатный фильм "Алые паруса" по романтической повести Александра Грина. … У нас нет парусного флота. На Балтийском и Черном морях сохранились лишь несколько учебных судов. На них проходят практику будущие капитаны. Как ни трудно было в разгар учебных занятий выкроить время для съемок фильма, командование охотно помогло киностудии. Немало времени пришлось потратить, чтобы найти старого мастера-парусника и под его руководством вручную сшить огромные полотнища из алого шелка", - цитирует пресс-служба киноконцерна выдержку из газеты "Литература и жизнь" за 1960 год.Юную мечтательницу Ассоль в картине сыграла Анастасия Вертинская, капитана Грея – Василий Лановой – пару сразу назвали самой красивой в советском кино.Широкоэкранная версия вышла в прокат 7 июня 1961 года, обычная — 21 августа. Киноленту посмотрело 22,6 миллионов советских граждан, фильм стал одним из лидеров проката.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымская Ассоль "с небом в глазах": день рождения Анастасии ВертинскойКамера, мотор, Крым: пятерка ярких лент Ялтинской киностудииРоссияне рассказали про их любимые книжные романтические пары
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Крымские "Алые паруса" бесплатно покажут россиянам в 4К

"Мосфильм": специалисты отреставрировали снятый в Крыму советский фильм "Алые паруса"

08:24 18.03.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкКадр из художественного фильма "Алые паруса"
Кадр из художественного фильма Алые паруса - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Специалисты "Мосфильма" завершили реставрацию советской кинокартины режиссера Александра Птушко "Алые паруса" 1961 года. Как сообщает пресс-служба концерна, легендарный советский фильм доступен к бесплатному просмотру в качестве 4К с 17 марта.

Реставрация картины

По данным пресс-службы, на покадровую реставрацию кинокартины у специалистов "Телекино" ушло четыре месяца. Процесс проходил в два параллельных этапа – это работа со звуком и изображением. Сначала реставраторы "почистили" посторонние щелчки и шумы на пленке, затем перенесли изображение на цифровой носитель, а потом в течение месяца делали компьютерную цветокоррекцию, убирали дефекты и стабилизировали изображение. Потом обновленный звук и "картинку" соединили.
"К настоящему моменту работы полностью завершены и с 19.00 (мск) 17 марта фильм в формате 4К доступен для бесплатного просмотра на официальном Youtube-канале "Мосфильма", - сказано в сообщении Мосфильма.
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Ассоль в Крыму

Одна из самых красивых и романтичных мосфильмовских картин была снята по одноименной повести Александра Грина. Натурные съемки проходили в Алупке, Коктебеле, Ялте, Пицунде и Баку. Для съемок на полуострове были привлечены баркентина "Альфа" и парусник "Товарищ" – они и "играли" корабль капитана Грея", напомнили в "Мосфильме".
"Сотни людей, отдыхающих в Крыму, неподалеку от Феодосии, наблюдают захватывающее, великолепное зрелище. Здесь, в районе Коктебеля, снимается новый цветной широкоформатный фильм "Алые паруса" по романтической повести Александра Грина. … У нас нет парусного флота. На Балтийском и Черном морях сохранились лишь несколько учебных судов. На них проходят практику будущие капитаны. Как ни трудно было в разгар учебных занятий выкроить время для съемок фильма, командование охотно помогло киностудии. Немало времени пришлось потратить, чтобы найти старого мастера-парусника и под его руководством вручную сшить огромные полотнища из алого шелка", - цитирует пресс-служба киноконцерна выдержку из газеты "Литература и жизнь" за 1960 год.
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Широкоэкранная версия вышла в прокат 7 июня 1961 года, обычная — 21 августа. Киноленту посмотрело 22,6 миллионов советских граждан, фильм стал одним из лидеров проката.
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