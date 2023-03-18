https://crimea.ria.ru/20230318/krymskie-alye-parusa-besplatno-pokazhut-rossiyanam-v-4k-1127604698.html
Крымские "Алые паруса" бесплатно покажут россиянам в 4К
Крымские "Алые паруса" бесплатно покажут россиянам в 4К - РИА Новости Крым, 17.03.2023
Крымские "Алые паруса" бесплатно покажут россиянам в 4К
Специалисты "Мосфильма" завершили реставрацию советской кинокартины режиссера Александра Птушко "Алые паруса" 1961 года. Как сообщает пресс-служба концерна,... РИА Новости Крым, 17.03.2023
2023-03-18T08:24
2023-03-18T08:24
2023-03-17T22:44
культура
крым
россия
крым кинематографический
кино
кинематограф
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110699/02/1106990206_0:0:2678:1507_1920x0_80_0_0_bfe99624439a12ee65bd9877ef962168.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Специалисты "Мосфильма" завершили реставрацию советской кинокартины режиссера Александра Птушко "Алые паруса" 1961 года. Как сообщает пресс-служба концерна, легендарный советский фильм доступен к бесплатному просмотру в качестве 4К с 17 марта. Реставрация картиныПо данным пресс-службы, на покадровую реставрацию кинокартины у специалистов "Телекино" ушло четыре месяца. Процесс проходил в два параллельных этапа – это работа со звуком и изображением. Сначала реставраторы "почистили" посторонние щелчки и шумы на пленке, затем перенесли изображение на цифровой носитель, а потом в течение месяца делали компьютерную цветокоррекцию, убирали дефекты и стабилизировали изображение. Потом обновленный звук и "картинку" соединили.Ассоль в КрымуОдна из самых красивых и романтичных мосфильмовских картин была снята по одноименной повести Александра Грина. Натурные съемки проходили в Алупке, Коктебеле, Ялте, Пицунде и Баку. Для съемок на полуострове были привлечены баркентина "Альфа" и парусник "Товарищ" – они и "играли" корабль капитана Грея", напомнили в "Мосфильме"."Сотни людей, отдыхающих в Крыму, неподалеку от Феодосии, наблюдают захватывающее, великолепное зрелище. Здесь, в районе Коктебеля, снимается новый цветной широкоформатный фильм "Алые паруса" по романтической повести Александра Грина. … У нас нет парусного флота. На Балтийском и Черном морях сохранились лишь несколько учебных судов. На них проходят практику будущие капитаны. Как ни трудно было в разгар учебных занятий выкроить время для съемок фильма, командование охотно помогло киностудии. Немало времени пришлось потратить, чтобы найти старого мастера-парусника и под его руководством вручную сшить огромные полотнища из алого шелка", - цитирует пресс-служба киноконцерна выдержку из газеты "Литература и жизнь" за 1960 год.Юную мечтательницу Ассоль в картине сыграла Анастасия Вертинская, капитана Грея – Василий Лановой – пару сразу назвали самой красивой в советском кино.Широкоэкранная версия вышла в прокат 7 июня 1961 года, обычная — 21 августа. Киноленту посмотрело 22,6 миллионов советских граждан, фильм стал одним из лидеров проката.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымская Ассоль "с небом в глазах": день рождения Анастасии ВертинскойКамера, мотор, Крым: пятерка ярких лент Ялтинской киностудииРоссияне рассказали про их любимые книжные романтические пары
https://crimea.ria.ru/20230316/cheburashka-vyshel-v-onlayn-kinoteatrakh-1127592870.html
https://crimea.ria.ru/20230310/rossiyskoe-kino-v-tope-v-chem-uspekh-novykh-otechestvennykh-filmov-1127468772.html
крым
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110699/02/1106990206_0:0:2678:2009_1920x0_80_0_0_8bb0978e5561dc83f6ec5122344a80dc.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
культура, крым, россия, крым кинематографический, кино, кинематограф, общество, новости
Крымские "Алые паруса" бесплатно покажут россиянам в 4К
"Мосфильм": специалисты отреставрировали снятый в Крыму советский фильм "Алые паруса"
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым.
Специалисты "Мосфильма" завершили реставрацию советской кинокартины режиссера Александра Птушко "Алые паруса" 1961 года. Как сообщает пресс-служба концерна, легендарный советский фильм доступен
к бесплатному просмотру в качестве 4К с 17 марта.
Реставрация картины
По данным пресс-службы, на покадровую реставрацию кинокартины у специалистов "Телекино" ушло четыре месяца. Процесс проходил в два параллельных этапа – это работа со звуком и изображением. Сначала реставраторы "почистили" посторонние щелчки и шумы на пленке, затем перенесли изображение на цифровой носитель, а потом в течение месяца делали компьютерную цветокоррекцию, убирали дефекты и стабилизировали изображение. Потом обновленный звук и "картинку" соединили.
"К настоящему моменту работы полностью завершены и с 19.00 (мск) 17 марта фильм в формате 4К доступен для бесплатного просмотра на официальном Youtube-канале "Мосфильма", - сказано в сообщении Мосфильма.
Ассоль в Крыму
Одна из самых красивых и романтичных мосфильмовских картин была снята по одноименной повести Александра Грина. Натурные съемки проходили в Алупке, Коктебеле, Ялте, Пицунде и Баку. Для съемок на полуострове были привлечены баркентина "Альфа" и парусник "Товарищ" – они и "играли" корабль капитана Грея", напомнили в "Мосфильме".
"Сотни людей, отдыхающих в Крыму, неподалеку от Феодосии, наблюдают захватывающее, великолепное зрелище. Здесь, в районе Коктебеля, снимается новый цветной широкоформатный фильм "Алые паруса" по романтической повести Александра Грина. … У нас нет парусного флота. На Балтийском и Черном морях сохранились лишь несколько учебных судов. На них проходят практику будущие капитаны. Как ни трудно было в разгар учебных занятий выкроить время для съемок фильма, командование охотно помогло киностудии. Немало времени пришлось потратить, чтобы найти старого мастера-парусника и под его руководством вручную сшить огромные полотнища из алого шелка", - цитирует пресс-служба киноконцерна выдержку из газеты "Литература и жизнь" за 1960 год.
Юную мечтательницу Ассоль в картине сыграла Анастасия Вертинская, капитана Грея – Василий Лановой – пару сразу назвали самой красивой в советском кино.
Широкоэкранная версия вышла в прокат 7 июня 1961 года, обычная — 21 августа. Киноленту посмотрело 22,6 миллионов советских граждан, фильм стал одним из лидеров проката.
Читайте также на РИА Новости Крым: