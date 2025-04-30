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Новости СВО: за сутки уничтожены более тысячи боевиков Зеленского

Новости СВО: за сутки уничтожены более тысячи боевиков Зеленского - РИА Новости Крым, 30.04.2025

Новости СВО: за сутки уничтожены более тысячи боевиков Зеленского

Армия России продолжает наступление в зоне СВО, за сутки противник потерял 1430 боевиков, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 30.04.2025

2025-04-30T13:48

2025-04-30T13:48

2025-04-30T14:10

новости сво

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армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Армия России продолжает наступление в зоне СВО, за сутки противник потерял 1430 боевиков, сообщили в Минобороны РФ.Группировка войск "Север" нанесла поражение врагу возле Миропольского, Проходов, Могрицы, Юнаковки, Садков и Рясного Сумской области. Потери ВСУ - 155 военнослужащих. Также уничтожена техника, оружие, станция РЭБ и склад боеприпасов.Группировка войск "Запад" освободила село Новое в ДНР. Силы ВСУ повержены в районах населенных пунктов Двуречная, Купянск, Купянск-Узловой, Осиново, Нечволодовка, Каменка Харьковской области и Кировск. На этом участке фронта противник потерял свыше 220 боевиков, две боевые бронемашины, десять автомобилей, пять орудий полевой артиллерии западного производства и склад с боеприпасами.Военнослужащие "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение и поразили врага в окрестностях шести населенных пунктов ДНР: Звановки, Дроновки, Северска, Подольского, Веролюбовки и Константиновки. Потери ВСУ здесь достигли 270 военнослужащих. Также сгорели три вражеских склада боеприпасов, две боевые бронемашины, четыре автомобиля и три орудия полевой артиллерии, проинформировали в Минобороны РФ.Группировка войск "Центр" улучшила тактическое положение и разбила формирования Зеленского в районах населенных пунктов Новая Полтавка, Новоэкономическое, Красноармейск, Ульяновка, Яблоновка, Владимировка и Октябрьское.В боях ВСУ потеряли 525 боевиков, пять боевых бронемашин, десять автомобилей и семь артиллерийских орудий.Группировка войск "Восток" продолжила наступать в глубину обороны противника. ВСУ разгромлены возле Поддубного, Зеленого Поля, Богатыря, Комара, Отрадного и Вольного Поля. Безвозвратные потери противника - 175 человек.Военнослужащие группировки войск "Днепр" нанесли поражение ВСУ под Павловкой Запорожской области, а также возле Токаревки и Садового на Херсонщине, уничтожив до 85 военнослужащих режима Зеленского и склад боеприпасов.Накануне в Минобороны сообщали, что за сутки противник потерял 1385 боевиков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина будет разгромлена очень скоро – ТрампМассированную атаку дронов ВСУ отбили в Крыму и других регионах РоссииКиев не отреагировал на объявленное перемирие в дни Победы - Кремль

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, новости, армия и флот