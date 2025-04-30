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В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 30.04.2025
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В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 30.04.2025
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе остановлена работа морского транспорта, рейд через бухту закрыт. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 30.04.2025
2025-04-30T13:25
2025-04-30T13:26
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паромы и катера в севастополе
морской транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе остановлена работа морского транспорта, рейд через бухту закрыт. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.О причинах временного закрытия рейда не сообщается. Накануне морской транспорт в Севастополе останавливался дважды. В это же время в городе звучал сигнал воздушной тревоги. Также было перекрыто движение по Крымскому мосту. После кратковременных ограничений проезд возобновили в штатном режиме. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Воздушная тревога объявлена в Севастополе Убежища в Крыму: будут ли в городах устанавливать модульные укрытияСхему размещения укрытий в Севастополе пересмотрят
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крым, новости крыма, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, паромы и катера в севастополе, морской транспорт
В Севастополе закрыли рейд

В Севастополе закрыт рейд и остановлено движение морского транспорта

13:25 30.04.2025 (обновлено: 13:26 30.04.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастопольский паром
Севастопольский паром - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе остановлена работа морского транспорта, рейд через бухту закрыт. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - сказано в сообщении.
О причинах временного закрытия рейда не сообщается.
Накануне морской транспорт в Севастополе останавливался дважды. В это же время в городе звучал сигнал воздушной тревоги. Также было перекрыто движение по Крымскому мосту. После кратковременных ограничений проезд возобновили в штатном режиме.
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