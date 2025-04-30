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В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 30.04.2025
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе остановлена работа морского транспорта, рейд через бухту закрыт. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 30.04.2025
2025-04-30T13:25
2025-04-30T13:25
2025-04-30T13:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе остановлена работа морского транспорта, рейд через бухту закрыт. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.О причинах временного закрытия рейда не сообщается. Накануне морской транспорт в Севастополе останавливался дважды. В это же время в городе звучал сигнал воздушной тревоги. Также было перекрыто движение по Крымскому мосту. После кратковременных ограничений проезд возобновили в штатном режиме. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Воздушная тревога объявлена в Севастополе Убежища в Крыму: будут ли в городах устанавливать модульные укрытияСхему размещения укрытий в Севастополе пересмотрят
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе закрыт рейд и остановлено движение морского транспорта
13:25 30.04.2025 (обновлено: 13:26 30.04.2025)