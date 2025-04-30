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В Севастополе закрыли рейд

В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 30.04.2025

В Севастополе закрыли рейд

В Севастополе остановлена работа морского транспорта, рейд через бухту закрыт. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 30.04.2025

2025-04-30T13:25

2025-04-30T13:25

2025-04-30T13:26

крым

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севастополь

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морской транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе остановлена работа морского транспорта, рейд через бухту закрыт. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.О причинах временного закрытия рейда не сообщается. Накануне морской транспорт в Севастополе останавливался дважды. В это же время в городе звучал сигнал воздушной тревоги. Также было перекрыто движение по Крымскому мосту. После кратковременных ограничений проезд возобновили в штатном режиме. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Воздушная тревога объявлена в Севастополе Убежища в Крыму: будут ли в городах устанавливать модульные укрытияСхему размещения укрытий в Севастополе пересмотрят

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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