https://crimea.ria.ru/20250430/kreml-otvetil-zelenskomu-na-ugrozy-paradu-v-den-pobedy-1146103263.html
Кремль ответил Зеленскому на угрозы Параду в День Победы
Кремль ответил Зеленскому на угрозы Параду в День Победы - РИА Новости Крым, 30.04.2025
Кремль ответил Зеленскому на угрозы Параду в День Победы
Парад Победы в Москве 9 мая состоится, несмотря на угрозы со стороны Киева. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выступая на... РИА Новости Крым, 30.04.2025
2025-04-30T12:25
2025-04-30T12:25
2025-04-30T12:25
дмитрий песков
парад
80 лет победы
россия
владимир зеленский
украина
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/03/1128519622_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_6feb713947215300254483c0fdb8eeb4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Парад Победы в Москве 9 мая состоится, несмотря на угрозы со стороны Киева. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выступая на федеральном марафоне "Знание. Первые".Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о том, что россияне якобы переживают о том, что Парад Победы под угрозой, "и правильно переживают".По словам Пескова, Парад Победы в Москве обязательно состоится.Он также отметил, что в современном мире пропаганда, как позитивная, так и негативная, стала частью повседневной жизни. По его словам, информационные ресурсы активно используют противники России, и наша страна не должна отставать в этом вопросе."Она работает из каждого утюга, как говорится. Это используют и наши оппоненты. Это сейчас использует тот же киевский режим. Но это также должны использовать мы", - сказал Песков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/03/1128519622_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_d8d9f26e1c754d2e6e77e45cccf53928.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, парад, 80 лет победы, россия, владимир зеленский, украина, новости
Кремль ответил Зеленскому на угрозы Параду в День Победы
Парад Победы в Москве состоится, несмотря на угрозы Киева - Песков
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Парад Победы в Москве 9 мая состоится, несмотря на угрозы со стороны Киева. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выступая на федеральном марафоне "Знание. Первые".
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о том, что россияне якобы переживают о том, что Парад Победы под угрозой, "и правильно переживают".
По словам Пескова, Парад Победы в Москве обязательно состоится.
"Парад будет, мы с вами будем с гордостью наблюдать за этим Парадом", — подчеркнул в ответ Песков.
Он также отметил, что в современном мире пропаганда, как позитивная, так и негативная, стала частью повседневной жизни. По его словам, информационные ресурсы активно используют противники России, и наша страна не должна отставать в этом вопросе.
"Она работает из каждого утюга, как говорится. Это используют и наши оппоненты. Это сейчас использует тот же киевский режим. Но это также должны использовать мы", - сказал Песков.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.