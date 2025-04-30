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Кремль ответил Зеленскому на угрозы Параду в День Победы - РИА Новости Крым, 30.04.2025
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Кремль ответил Зеленскому на угрозы Параду в День Победы
Кремль ответил Зеленскому на угрозы Параду в День Победы - РИА Новости Крым, 30.04.2025
Кремль ответил Зеленскому на угрозы Параду в День Победы
Парад Победы в Москве 9 мая состоится, несмотря на угрозы со стороны Киева. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выступая на... РИА Новости Крым, 30.04.2025
2025-04-30T12:25
2025-04-30T12:25
дмитрий песков
парад
80 лет победы
россия
владимир зеленский
украина
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Парад Победы в Москве 9 мая состоится, несмотря на угрозы со стороны Киева. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выступая на федеральном марафоне "Знание. Первые".Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о том, что россияне якобы переживают о том, что Парад Победы под угрозой, "и правильно переживают".По словам Пескова, Парад Победы в Москве обязательно состоится.Он также отметил, что в современном мире пропаганда, как позитивная, так и негативная, стала частью повседневной жизни. По его словам, информационные ресурсы активно используют противники России, и наша страна не должна отставать в этом вопросе."Она работает из каждого утюга, как говорится. Это используют и наши оппоненты. Это сейчас использует тот же киевский режим. Но это также должны использовать мы", - сказал Песков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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дмитрий песков, парад, 80 лет победы, россия, владимир зеленский, украина, новости
Кремль ответил Зеленскому на угрозы Параду в День Победы

Парад Победы в Москве состоится, несмотря на угрозы Киева - Песков

12:25 30.04.2025
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкКремль
Кремль - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Парад Победы в Москве 9 мая состоится, несмотря на угрозы со стороны Киева. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выступая на федеральном марафоне "Знание. Первые".
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о том, что россияне якобы переживают о том, что Парад Победы под угрозой, "и правильно переживают".
По словам Пескова, Парад Победы в Москве обязательно состоится.
"Парад будет, мы с вами будем с гордостью наблюдать за этим Парадом", — подчеркнул в ответ Песков.
Он также отметил, что в современном мире пропаганда, как позитивная, так и негативная, стала частью повседневной жизни. По его словам, информационные ресурсы активно используют противники России, и наша страна не должна отставать в этом вопросе.
"Она работает из каждого утюга, как говорится. Это используют и наши оппоненты. Это сейчас использует тот же киевский режим. Но это также должны использовать мы", - сказал Песков.
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Дмитрий ПесковПарад80 лет ПобедыРоссияВладимир ЗеленскийУкраинаНовости
 
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