https://crimea.ria.ru/20250430/kreml-otvetil-zelenskomu-na-ugrozy-paradu-v-den-pobedy-1146103263.html

Кремль ответил Зеленскому на угрозы Параду в День Победы

Кремль ответил Зеленскому на угрозы Параду в День Победы - РИА Новости Крым, 30.04.2025

Кремль ответил Зеленскому на угрозы Параду в День Победы

Парад Победы в Москве 9 мая состоится, несмотря на угрозы со стороны Киева. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выступая на... РИА Новости Крым, 30.04.2025

2025-04-30T12:25

2025-04-30T12:25

2025-04-30T12:25

дмитрий песков

парад

80 лет победы

россия

владимир зеленский

украина

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Парад Победы в Москве 9 мая состоится, несмотря на угрозы со стороны Киева. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выступая на федеральном марафоне "Знание. Первые".Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о том, что россияне якобы переживают о том, что Парад Победы под угрозой, "и правильно переживают".По словам Пескова, Парад Победы в Москве обязательно состоится.Он также отметил, что в современном мире пропаганда, как позитивная, так и негативная, стала частью повседневной жизни. По его словам, информационные ресурсы активно используют противники России, и наша страна не должна отставать в этом вопросе."Она работает из каждого утюга, как говорится. Это используют и наши оппоненты. Это сейчас использует тот же киевский режим. Но это также должны использовать мы", - сказал Песков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, парад, 80 лет победы, россия, владимир зеленский, украина, новости