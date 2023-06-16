https://crimea.ria.ru/20230616/svetlana-surganova-prinyala-uchastie-v-postavlennom-artekovtsami-spektakle-1129437398.html
Светлана Сурганова приняла участие в поставленном артековцами спектакле
Светлана Сурганова приняла участие в поставленном артековцами спектакле - РИА Новости Крым, 16.06.2023
Светлана Сурганова приняла участие в поставленном артековцами спектакле
Группа "Сурганова и Оркестр" приняла участие в спектакле "Большая ты, Россия", который был от начала до конца создан артековцами. Музыканты два дня ехали в Крым РИА Новости Крым, 16.06.2023
2023-06-16T19:26
2023-06-16T19:26
2023-06-16T19:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Группа "Сурганова и Оркестр" приняла участие в спектакле "Большая ты, Россия", который был от начала до конца создан артековцами. Музыканты два дня ехали в Крым поездом, чтобы исполнить две песни в спектакле, рассказала РИА Новости Крым Наталья Шурочкова – руководитель "Школы Росатома", советник департамента по взаимодействию с регионами Госкорпорации "Росатом"."Наша задача – показать детям, что такое мастер, показать, к чему надо стремиться. Дети вчера сказали Светлане, какие песни она поет: "Все сначала" в первом блоке и "Смуглянку" во втором. Светлана ехала двое суток на поезде из Санкт-Петербурга только для того, чтобы спеть эти две песни. Она приехала только на один день, и потом обратно снова двое суток в поезде. Это колоссальный труд, но это позиция "Школы Росатома" - дать возможность детям постоять на одной площадке с такими мастерами рядом", - отметила Шурочкова.Спектакль "Большая ты, Россия" - главное событие дополнительной общеразвивающей программы "Международные умные каникулы". Учителей для нее отбирали на конкурсной основе, и победили педагоги из Новоуральска. Под их руководством дети и создали этот проект.В начале спектакля дети декламируют стихотворение Евгения Евтушенко "Большая ты, Россия". Потом, по задумке сценаристов, главный герой встречается с разными персонажами из разных времен и литературных произведений: Александром Невским, Ильей Муромцем, Мальчишом-Кибальчишом и другими. Их всех объединяет одно – большая любовь к Родине. В блоке, посвященном Великой Отечественной войне, Сурганова и спела "Смуглянку". По ее словам, сотворчество с детьми - это абсолютно равноценный обмен энергиями и знаниями.Сотворчество происходило абсолютно на равных, подтвердил соло-гитарист и основатель группы "Сурганова и оркестр" Валерий Тхай:"Хочу заметить, что дети - это участники разных конкурсов, в которых они принимали участие и как члены жюри, и как конкурсанты. Просто неформализованные дети, просто талантливые, это их творчество, и мы рады прикоснуться к их творчеству и чем-то им помочь, даже своим участием".По словам Светланы Сургановой, у нее самой возможности приехать в "Артек" в детстве не было: "я не была отличницей", говорит она. Детская мечта для нее реализовалась только сейчас.Сегодня, 16 июня, Международный детский центр "Артек" отмечает свой очередной день рождения - ему исполняется 98 лет. В этот день утром артековцы традиционно собрались на торжественную линейку в лагере "Морской", где когда-то были установлены первые палатки. Праздничные мероприятия продолжались весь день и завершились концертом на главной сцене лагеря.Читайте также на РИА Новости Крым:И вдохновенье, и жизнь, и слезы, и любовь: один день в "Артеке"Участники медиасмены Артека в гостях у РИА Новости Крым - фоторепортаж
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крым, мдц "артек", светлана сурганова, дети, новости крыма, росатом, наталья шурочкова, культура
Светлана Сурганова приняла участие в поставленном артековцами спектакле
"Сурганова и оркестр" спели вместе с артековцами в спектакле "Большая ты, Россия"
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым, Ирина Камышева.
Группа "Сурганова и Оркестр" приняла участие в спектакле "Большая ты, Россия", который был от начала до конца создан артековцами. Музыканты два дня ехали в Крым поездом, чтобы исполнить две песни в спектакле, рассказала РИА Новости Крым
Наталья Шурочкова – руководитель "Школы Росатома", советник департамента по взаимодействию с регионами Госкорпорации "Росатом".
"Наша задача – показать детям, что такое мастер, показать, к чему надо стремиться. Дети вчера сказали Светлане, какие песни она поет: "Все сначала" в первом блоке и "Смуглянку" во втором. Светлана ехала двое суток на поезде из Санкт-Петербурга только для того, чтобы спеть эти две песни. Она приехала только на один день, и потом обратно снова двое суток в поезде. Это колоссальный труд, но это позиция "Школы Росатома" - дать возможность детям постоять на одной площадке с такими мастерами рядом", - отметила Шурочкова.
Спектакль "Большая ты, Россия" - главное событие дополнительной общеразвивающей программы "Международные умные каникулы". Учителей для нее отбирали на конкурсной основе, и победили педагоги из Новоуральска. Под их руководством дети и создали этот проект.
"У нас задача не в том, чтобы показать хороший, профессиональный спектакль, а в том, чтобы дать попробовать ребенку себя в разных амплуа. Вот сегодня они пробуют себя в театре, завтра – в высокой физике. В этом спектакле они делали и декорации, и просчитывали инженерно, как это построено. То есть это школа возможностей для детей и взрослых", - подчеркнула спикер.
В начале спектакля дети декламируют стихотворение Евгения Евтушенко "Большая ты, Россия". Потом, по задумке сценаристов, главный герой встречается с разными персонажами из разных времен и литературных произведений: Александром Невским, Ильей Муромцем, Мальчишом-Кибальчишом и другими. Их всех объединяет одно – большая любовь к Родине. В блоке, посвященном Великой Отечественной войне, Сурганова и спела "Смуглянку". По ее словам, сотворчество с детьми - это абсолютно равноценный обмен энергиями и знаниями.
"Потому что я вечный ученик и мне всегда есть чему поучиться у ребят, у них есть совершенно удивительные знания, которые нам уже, более взрослым, недоступны, они более открыты этому миру и это невероятно ценно", - сказала Светлана Сурганова.
Сотворчество происходило абсолютно на равных, подтвердил соло-гитарист и основатель группы "Сурганова и оркестр" Валерий Тхай:
"Хочу заметить, что дети - это участники разных конкурсов, в которых они принимали участие и как члены жюри, и как конкурсанты. Просто неформализованные дети, просто талантливые, это их творчество, и мы рады прикоснуться к их творчеству и чем-то им помочь, даже своим участием".
По словам Светланы Сургановой, у нее самой возможности приехать в "Артек" в детстве не было: "я не была отличницей", говорит она. Детская мечта для нее реализовалась только сейчас.
Сегодня, 16 июня, Международный детский центр "Артек"
отмечает свой очередной день рождения - ему исполняется 98 лет. В этот день утром артековцы традиционно собрались на торжественную линейку в лагере "Морской", где когда-то были установлены первые палатки. Праздничные мероприятия продолжались весь день и завершились концертом на главной сцене лагеря.
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