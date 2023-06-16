https://crimea.ria.ru/20230616/svetlana-surganova-prinyala-uchastie-v-postavlennom-artekovtsami-spektakle-1129437398.html

Светлана Сурганова приняла участие в поставленном артековцами спектакле

Светлана Сурганова приняла участие в поставленном артековцами спектакле - РИА Новости Крым, 16.06.2023

Светлана Сурганова приняла участие в поставленном артековцами спектакле

Группа "Сурганова и Оркестр" приняла участие в спектакле "Большая ты, Россия", который был от начала до конца создан артековцами. Музыканты два дня ехали в Крым РИА Новости Крым, 16.06.2023

2023-06-16T19:26

2023-06-16T19:26

2023-06-16T19:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Группа "Сурганова и Оркестр" приняла участие в спектакле "Большая ты, Россия", который был от начала до конца создан артековцами. Музыканты два дня ехали в Крым поездом, чтобы исполнить две песни в спектакле, рассказала РИА Новости Крым Наталья Шурочкова – руководитель "Школы Росатома", советник департамента по взаимодействию с регионами Госкорпорации "Росатом"."Наша задача – показать детям, что такое мастер, показать, к чему надо стремиться. Дети вчера сказали Светлане, какие песни она поет: "Все сначала" в первом блоке и "Смуглянку" во втором. Светлана ехала двое суток на поезде из Санкт-Петербурга только для того, чтобы спеть эти две песни. Она приехала только на один день, и потом обратно снова двое суток в поезде. Это колоссальный труд, но это позиция "Школы Росатома" - дать возможность детям постоять на одной площадке с такими мастерами рядом", - отметила Шурочкова.Спектакль "Большая ты, Россия" - главное событие дополнительной общеразвивающей программы "Международные умные каникулы". Учителей для нее отбирали на конкурсной основе, и победили педагоги из Новоуральска. Под их руководством дети и создали этот проект.В начале спектакля дети декламируют стихотворение Евгения Евтушенко "Большая ты, Россия". Потом, по задумке сценаристов, главный герой встречается с разными персонажами из разных времен и литературных произведений: Александром Невским, Ильей Муромцем, Мальчишом-Кибальчишом и другими. Их всех объединяет одно – большая любовь к Родине. В блоке, посвященном Великой Отечественной войне, Сурганова и спела "Смуглянку". По ее словам, сотворчество с детьми - это абсолютно равноценный обмен энергиями и знаниями.Сотворчество происходило абсолютно на равных, подтвердил соло-гитарист и основатель группы "Сурганова и оркестр" Валерий Тхай:"Хочу заметить, что дети - это участники разных конкурсов, в которых они принимали участие и как члены жюри, и как конкурсанты. Просто неформализованные дети, просто талантливые, это их творчество, и мы рады прикоснуться к их творчеству и чем-то им помочь, даже своим участием".По словам Светланы Сургановой, у нее самой возможности приехать в "Артек" в детстве не было: "я не была отличницей", говорит она. Детская мечта для нее реализовалась только сейчас.Сегодня, 16 июня, Международный детский центр "Артек" отмечает свой очередной день рождения - ему исполняется 98 лет. В этот день утром артековцы традиционно собрались на торжественную линейку в лагере "Морской", где когда-то были установлены первые палатки. Праздничные мероприятия продолжались весь день и завершились концертом на главной сцене лагеря.Читайте также на РИА Новости Крым:И вдохновенье, и жизнь, и слезы, и любовь: один день в "Артеке"Участники медиасмены Артека в гостях у РИА Новости Крым - фоторепортаж

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