Рейтинг@Mail.ru
"Артеку" 98 лет - почти век в фактах и фотоснимках - РИА Новости Крым, 16.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
На набережной Алушты - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
Фотоленты
https://crimea.ria.ru/20230616/arteku-98-let---pochti-vek-v-faktakh-i-fotosnimkakh-1129419650.html
"Артеку" 98 лет - почти век в фактах и фотоснимках
"Артеку" 98 лет - почти век в фактах и фотоснимках - РИА Новости Крым, 16.06.2023
"Артеку" 98 лет - почти век в фактах и фотоснимках
Сейчас это крупнейший международный детский центр, а в советские годы – визитная карточка пионерии. В День рождения лагеря, в который мечтают попасть все,... РИА Новости Крым, 16.06.2023
2023-06-16T07:01
2023-06-16T07:01
мдц "артек"
крым
новости крыма
общество
константин федоренко
образование в крыму и севастополе
отдых
фотоленты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111731/70/1117317039_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_cfbb1047126dea49cfda52f11c90c493.jpg
Сейчас это крупнейший международный детский центр, а в советские годы – визитная карточка пионерии. В День рождения лагеря, в который мечтают попасть все, публикуем интересные факты о нем: • Название получил по месторасположению: в урочище Артек на берегу одноименной реки; • Изначально лагерь был основан как санаторий для детей, страдающих туберкулезом; • 16 июня 1925 года (дата открытия) Артек представлял собой четыре больших брезентовых палатки; • Никита Хрущев Артек недолюбливал. Во времена председательства в Совмине УССР он считал лагерь "буржуазным курортом". "Я против всяких артековцев", – заявлял Никита Сергеевич; • В разные годы лагерь посетили Леонид Брежнев, Юрий Гагарин, Индира Ганди, Джавахарлал Неру, Бенджамин Спок, Валентина Терешкова, Лев Яшин, Саманта Смит и другие; • 9 февраля 1945 года артековцы приветствовали участников Ялтинской конференции; • На территории лагеря сняли немало фильмов: "Новый Гулливер", "Ура, у нас каникулы!", "Новые приключения капитана Врунгеля", "Десять негритят" и др; • Каша "Артек" была разработана по приказу Наркомздрава СССР к открытию лагеря. Каша из пшеничной крупы должна была благодатно влиять на здоровье пионеров и укреплять его не хуже теплого крымского климата.
https://crimea.ria.ru/20230615/arteku---98-direktor-tsentra-o-pedagogike-stroyke-i-putevkakh--1129399473.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111731/70/1117317039_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_1ce91a709557bcca02b915b492c14f0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мдц "артек", крым, новости крыма, общество, константин федоренко, образование в крыму и севастополе, отдых
"Артеку" 98 лет - почти век в фактах и фотоснимках

Международный детский центр "Артек" празднует 98-летие

07:01 16.06.2023
 
© Фото: пресс-служба МДЦ "Артек"Дети в Артеке
Дети в Артеке
© Фото: пресс-служба МДЦ "Артек"
Читать в
Сейчас это крупнейший международный детский центр, а в советские годы – визитная карточка пионерии. В День рождения лагеря, в который мечтают попасть все, публикуем интересные факты о нем:
• Название получил по месторасположению: в урочище Артек на берегу одноименной реки;
• Изначально лагерь был основан как санаторий для детей, страдающих туберкулезом;
• 16 июня 1925 года (дата открытия) Артек представлял собой четыре больших брезентовых палатки;
• Никита Хрущев Артек недолюбливал. Во времена председательства в Совмине УССР он считал лагерь "буржуазным курортом". "Я против всяких артековцев", – заявлял Никита Сергеевич;
• В разные годы лагерь посетили Леонид Брежнев, Юрий Гагарин, Индира Ганди, Джавахарлал Неру, Бенджамин Спок, Валентина Терешкова, Лев Яшин, Саманта Смит и другие;
• 9 февраля 1945 года артековцы приветствовали участников Ялтинской конференции;
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Международный детский центр "Артек" отмечает 98-летие со дня основания.

Артек
1 из 13

Международный детский центр "Артек" отмечает 98-летие со дня основания.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Крупнейший детский лагерь СССР, куда к детям приезжали люди-легенды...

Космонавт Юрий Гагарин на встрече с пионерами во Всесоюзном пионерском лагере Артек, 1963 год
2 из 13

Крупнейший детский лагерь СССР, куда к детям приезжали люди-легенды...

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанк

...главы государств,

Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев во время посещения международного детского пионерского лагеря Артек в Крыму.
3 из 13

...главы государств,

© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . A. Givental / Перейти в фотобанк

...да и просто друзья со всего света.

Советские и индийские дети на прогулке по Черному морю, 1968 год
4 из 13

...да и просто друзья со всего света.

© РИА Новости . A. Givental
Перейти в фотобанк
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

С 2014 года "Артек" проживает глобальную перезагрузку.

Артек
5 из 13

С 2014 года "Артек" проживает глобальную перезагрузку.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© Пресс-служба МДЦ "Артек"Российский триколор длиной в тысячу метров развернули в Международном детском центре "Артек"
Российский триколор длиной в тысячу метров развернули в Международном детском центре Артек
6 из 13
Российский триколор длиной в тысячу метров развернули в Международном детском центре "Артек"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Сейчас в "Артеке" отдыхают дети из всех 89 субъектов России.

Артек
7 из 13

Сейчас в "Артеке" отдыхают дети из всех 89 субъектов России.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Здесь дружат, занимаются спортом, учатся в удивительной школе и соревнуются во всем дети со всей России и 35 других других стран.

Артек
8 из 13

Здесь дружат, занимаются спортом, учатся в удивительной школе и соревнуются во всем дети со всей России и 35 других других стран.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© пресс-служба МДЦ "Артек"

Современные корпуса, спорткомплекс, бассейн, и многое другое, каждая смена в "Артеке" - тематическая.

Столовая Теремок в МДЦ Артек
9 из 13

Современные корпуса, спорткомплекс, бассейн, и многое другое, каждая смена в "Артеке" - тематическая.

© пресс-служба МДЦ "Артек"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

За год это 15 смен, за которые лагерь посещают 45 тысяч детей.

Артек
10 из 13

За год это 15 смен, за которые лагерь посещают 45 тысяч детей.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Путин поручил готовиться к празднованию 100-летия "Артека" в 2025 году

Артек
11 из 13

Путин поручил готовиться к празднованию 100-летия "Артека" в 2025 году

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Открывались обновленные корпуса лагерей, идет строительство инновационного лагеря "Солнечный", который не имеет мировых аналогов.

Артек
12 из 13

Открывались обновленные корпуса лагерей, идет строительство инновационного лагеря "Солнечный", который не имеет мировых аналогов.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© Пресс-служба МДЦ "Артек"

"Артек" - это огромная структура, множество организаций, все они обеспечивают оздоровление и учебный процесс", - говорит директор МДЦ "Артек" Константин Федоренко.

Международный детский центр Артек
13 из 13

"Артек" - это огромная структура, множество организаций, все они обеспечивают оздоровление и учебный процесс", - говорит директор МДЦ "Артек" Константин Федоренко.

© Пресс-служба МДЦ "Артек"
1 из 13

Международный детский центр "Артек" отмечает 98-летие со дня основания.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 13

Крупнейший детский лагерь СССР, куда к детям приезжали люди-легенды...

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
3 из 13

...главы государств,

© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
4 из 13

...да и просто друзья со всего света.

© РИА Новости . A. Givental
Перейти в фотобанк
5 из 13

С 2014 года "Артек" проживает глобальную перезагрузку.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 13
Российский триколор длиной в тысячу метров развернули в Международном детском центре "Артек"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
7 из 13

Сейчас в "Артеке" отдыхают дети из всех 89 субъектов России.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
8 из 13

Здесь дружат, занимаются спортом, учатся в удивительной школе и соревнуются во всем дети со всей России и 35 других других стран.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
9 из 13

Современные корпуса, спорткомплекс, бассейн, и многое другое, каждая смена в "Артеке" - тематическая.

© пресс-служба МДЦ "Артек"
10 из 13

За год это 15 смен, за которые лагерь посещают 45 тысяч детей.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
11 из 13

Путин поручил готовиться к празднованию 100-летия "Артека" в 2025 году

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
12 из 13

Открывались обновленные корпуса лагерей, идет строительство инновационного лагеря "Солнечный", который не имеет мировых аналогов.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
13 из 13

"Артек" - это огромная структура, множество организаций, все они обеспечивают оздоровление и учебный процесс", - говорит директор МДЦ "Артек" Константин Федоренко.

© Пресс-служба МДЦ "Артек"
• На территории лагеря сняли немало фильмов: "Новый Гулливер", "Ура, у нас каникулы!", "Новые приключения капитана Врунгеля", "Десять негритят" и др;
• Каша "Артек" была разработана по приказу Наркомздрава СССР к открытию лагеря. Каша из пшеничной крупы должна была благодатно влиять на здоровье пионеров и укреплять его не хуже теплого крымского климата.
Международный детский центр Артек в Крыму - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Вчера, 11:46Радио "Спутник в Крыму"
"Артеку" 98 лет: интервью с директором центра о педагогике, стройке и путевках - подкаст
ФотолентыМДЦ "Артек"КрымНовости КрымаОбществоКонстантин ФедоренкоОбразование в Крыму и СевастополеОтдых
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:21С дождями и без шторма: работа Керченской переправы 16 июня
10:11Гражданин Украины задержан в Севастополе за пропаганду терроризма
09:58Пожар произошел на территории предприятия в Курской области: что известно
09:47ВСУ за сутки выпустили почти сотню снарядов по левобережью Херсонщины
09:18Военные получили по 200 тысяч рублей за уничтожение катеров ВСУ в Крыму
08:45Как помочь ребенку при кишечной инфекции – советы врача
08:00В Крыму стартовали довыборы в Госсовет
07:46Когда отремонтируют главную детскую больницу Крыма
07:37Снайпер – глаза фронта: боевой стрелок рассказал о своей роли на войне
07:01"Артеку" 98 лет - почти век в фактах и фотоснимках
00:01Небольшие дожди: прогноз погоды в Крыму на пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 16 июня
23:1210 ракет: ВСУ совершили попытку покушения на Сальдо
22:01Главные события и заявления дня: 15 июня
21:45Глазами правды: в Ялте открылась фотовыставка о спецоперации
21:41Главные новости Крыма: 15 июня
21:16Минздрав Крыма опроверг фейки о питьевой воде на полуострове
20:51Крымские айтишники научили разговаривать московские постаматы
20:40Шестьдесят улиц Симферополя в пятницу останутся без света
20:26Оператор связи вложит в развитие технологий в Севастополе 4 млрд рублей
Лента новостейМолния