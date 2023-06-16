"Артеку" 98 лет - почти век в фактах и фотоснимках

Сейчас это крупнейший международный детский центр, а в советские годы – визитная карточка пионерии. В День рождения лагеря, в который мечтают попасть все, публикуем интересные факты о нем: • Название получил по месторасположению: в урочище Артек на берегу одноименной реки; • Изначально лагерь был основан как санаторий для детей, страдающих туберкулезом; • 16 июня 1925 года (дата открытия) Артек представлял собой четыре больших брезентовых палатки; • Никита Хрущев Артек недолюбливал. Во времена председательства в Совмине УССР он считал лагерь "буржуазным курортом". "Я против всяких артековцев", – заявлял Никита Сергеевич; • В разные годы лагерь посетили Леонид Брежнев, Юрий Гагарин, Индира Ганди, Джавахарлал Неру, Бенджамин Спок, Валентина Терешкова, Лев Яшин, Саманта Смит и другие; • 9 февраля 1945 года артековцы приветствовали участников Ялтинской конференции; • На территории лагеря сняли немало фильмов: "Новый Гулливер", "Ура, у нас каникулы!", "Новые приключения капитана Врунгеля", "Десять негритят" и др; • Каша "Артек" была разработана по приказу Наркомздрава СССР к открытию лагеря. Каша из пшеничной крупы должна была благодатно влиять на здоровье пионеров и укреплять его не хуже теплого крымского климата.
• На территории лагеря сняли немало фильмов: "Новый Гулливер", "Ура, у нас каникулы!", "Новые приключения капитана Врунгеля", "Десять негритят" и др;
• Каша "Артек" была разработана по приказу Наркомздрава СССР к открытию лагеря. Каша из пшеничной крупы должна была благодатно влиять на здоровье пионеров и укреплять его не хуже теплого крымского климата.
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