https://crimea.ria.ru/20221230/i-vdokhnovene-i-zhizn-i-slzy-i-lyubov-odin-den-v-arteke-1126208820.html

И вдохновенье, и жизнь, и слёзы, и любовь: один день в "Артеке"

И вдохновенье, и жизнь, и слёзы, и любовь: один день в "Артеке" - РИА Новости Крым, 30.12.2022

И вдохновенье, и жизнь, и слёзы, и любовь: один день в "Артеке"

Ольга Леонова РИА Новости Крым, 30.12.2022

2022-12-30T14:38

2022-12-30T14:38

2022-12-30T14:38

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Ольга ЛеоноваСолнце еще не вышло не только из-за Медведь-горы, но и из моря, а в "Артеке" уже раздаются детские голоса. Артековцев ждет новый, предпоследний день смены, полный, как и все остальные 20, радости, пользы и дружбы.Целый рабочий день в Международном детском центре, который знает весь мир, мы будем не только корреспондентами, но и так называемыми "звездными вожатыми". Это значит — с утра и до ночи бок о бок с артековцами: на построении и зарядке, за общим обеденным столом, мы разделим их торжество соревновательных побед и горечь проигрышей. А еще нам надо их немного научить азам своей работы. Ведь отряд для нас подобрали профильный — медиа.На 10 девчонок ноль ребятВ отряде старшеклассники, вернее, старшеклассницы, так как - одни девчонки. И вожатые тоже — чуть старше своих воспитанников, зажигалки и заряжалки: с утра настраивают артековцев на лучшее, дарят улыбки и позитив.Но до обеда еще далеко. Мы — на зарядке, даже зимой она на свежем воздухе. Надо сказать, в Крыму это не сложно: на улице +10. Темп бодрый, прыгаем дальше, руками машем активнее, тянемся выше. Вместе со всеми. Хоть мы и в своих черных куртках, а школьницы в синих — это цвет формы лагеря "Хрустальный", в состав которого и входит наш медиаотряд.После зарядки завтрак. Кормят здесь как в армии — то есть хорошо: по нормам витамины, калории, сочетание белков, жиров и углеводов. Нет, на столе не одна куриная грудка и сельдерей, а очень даже домашняя творожная запеканочка с вареньем, бутерброды, манная каша. Бери, сколько хочешь, на выбор. Вкусно.И в обед, и в полдник, и за ужином блюда тоже на выбор. Обязательно фрукты, мясо и рыба. Кстати, свинину здесь не дают: ведь дети едут из разных регионов. Вдруг ее кто-то не ест.Кот Мостик поймал "Золотую рыбку" и загадал желание в "Артеке">>Наораться вволюВесь процесс жизни в "Артеке" сопровождают кричалки. То тут, то там раздаются голоса хором: отряды приветствуют друг друга, своих соотрядовцев, сотрудников, вожатых. Поэтому тут всегда непривычно громко. Сначала немного удивительно, что детям разрешают кричать, почти орать эти слоганы, ведь и в школе, и дома на детей только шикают.Идем фотографироваться под елочку на площадь "Хрустального". Селфи, видео — в ход идут все приемы, ведь отряд, повторюсь, медиа. Девчонки знают секреты, как снять себя и других хорошо.Над нами тем временем возвышаются прекрасные зимние крымские горы — с одной стороны Аю-Даг, где живет артековская легенда дедушка Абсолют, а с другой — декабрьскими тучами прикрыта Гурзуфская яйла. Еще немного, и там выпадет снег. А здесь, внизу, на клумбах вечнозеленые листья лавра и можжевельника, яркие капли уже распустившихся диких ирисов в траве — в декабре! Воздух — потрясающий.К 2025 году "Артек" может стать самым большим в мире детским лагерем>>Морские волчатаУ моря еще лучше. Идем к нему, на время расставшись с нашими девушками. На море сегодня еще одни итоговые соревнования морских отрядов. У пристани вяжут узлы юноши и девушки в матросках.- Яна, ты лучшая! - кричат девушке, которая на ощупь в закрытой коробке пытается разобраться на скорость с морскими веревочными хитросплетениями. Рядом на небольшом ялике, вытащенном на берег, ребята ставят парус. Тоже на время.Почти 8 тысяч детей из новых регионов РФ отдохнули в Крыму в этом году>>В море готовятся выйти сразу несколько лодок. Они пойдут по волнам почти километр и станут на стартовую линию, чтоб выяснить, кто первым придет к финишу, то есть в артековский порт.На катерке идем и мы с ними к началу гонок.- Суши весла!!!, - зычно кричит главный судья соревнований. Весла всех лодок дружно взмывают в воздух, чтоб взрезать волну и оттолкнуть лодку как можно дальше.- Иии рррраз!, - командуют на лодках сигнальщики. Отрядные лодки, представляющие детские лагеря, наперегонки стремятся в заветный порт. Никого не смущает, что от брызг те, кто на носу, немного мокрые. Они точно не заболеют — столько в их крови адреналина.А на берегу адреналинят их соотрядовцы. Кричат и поддерживают так, что бакланы удивленно оглядываются со скал-близнецов Адалар и тревожно машут крыльями. Ну, про то, что здесь кричать не запрещают, мы уже писали.Причаливаем. Перетягивания каната, как и награждения победителей, увидеть, к сожалению, не получится, нас ждут соревнования наших подшефных.Путин поручил готовиться к празднованию 100-летия "Артека" в 2025 году>>Битва клипов и плакатовДевчонки наши уже подготовились, накрасились, волнуются страшно. Впереди три конкурса на сцене: надо показать заранее заготовленный мини-фильм на тему новогоднего "Артека", презентовать собственноручно сделанные плакаты для столовой и по заданной канве и словам придумать самую интересную историю.У участников нервы на пределе, а жюри, в состав которого нас включили, растеряно: мы не понимаем, кто должен быть лучшим, ведь все хороши — каждый в своём.Но победа не бывает абсолютной: кто-то занимает второе место. И вторые — как раз наши девочки из "Хрустального". Плачут, тушь течет по щекам. Утешаем как можем, обнимаем крепко. В Международном детском центре обниматься — признак хорошего тона.В Херсонесе военные строители построили новый "дворец" для детей>>- Мы 20 дней готовились, три недели, - всхлипывает рыженькая девочка с веснушками.- Значит, мы плохо готовились. Вон "Янтарный" не спали ночью, плакаты рисовали. А мы…, - рассудительно отвечает ей вторая рослая старшеклассница.Ну что ж, объективная самокритика — это хорошо.Итоги подведены, и девушек ждет обед и тихий час, а нас как гостей — экскурсия по "Артеку". (Хотя мы, если честно, после таких зашкаливающих эмоций тоже были б не против узнать, что такое знаменитый артековский абсолют).Абсолют и правда есть. Жизнь на несколько часов затихает. Нигде не видно детей, никто не шумит. Только морской прибой и ветви кипарисов под ветром.Нас водят по пушкинским местам, рассказывают историю лагеря, показывают исторические дачи на территории, музеи космонавтики и кино, парки. Впечатлений масса. Какой же "Артек" огромный. Одних сотрудников — три тысячи человек.Наш выходТем временем начинает темнеть. Ведут на полдник. И кормят знаменитым артековским лакомством — венскими вафлями. Тут три пищевых легенды, слава о которых гремит по всему "Артеку" — вафли, блинчики и мороженое.Все дети любят сладкое. Его можно купить еще и отдельно, в автоматах. Но выбор поражает: никаких вредных газировок и шоколадок — только морсы, квас, злаковые батончики, яблочный зефир. Сплошной ЗОЖ, и здесь все продумано.После полдника — выход "звездных вожатых". То есть нас. Рассказываем о своей работе, даем советы на будущее. Некоторые и после абсолюта засыпают. Прямо сидя на стульях. Вспоминаем, что еще утром нам говорила вожатая Настя и меняем тактику. Предлагаем интерактивности. Игры.Зал включается, смеются, шутят, выбирают победителей. Сами. Вроде довольны. Ура!Пять тысяч детей из Херсонской области приедут в Крым на отдых>>Вечер перед расставаниемЗимой темнеет рано. И в темноте зажигаются огни Артек-Арены. Последний вечер этой смены с очень символическим названием: "Встреча перед расставанием". Тема — новогодняя. Сценарий, музыку и песни придумывала режиссерско-постановочная группа совместно с вожатыми, они же на сцене, а голоса не хуже, чем у настоящих артистов. Молодцы. Костюмы откровенно хороши и даже по-театральному богаты.На трибунах сидят отряды в разноцветных куртках, по цветам каждого из лагерей — красные, фиолетовые, синие, голубые… Пускают по рядам волну, хлопают, подпевают, машут флагами. А в глазах — грусть. Ведь завтра им разъезжаться в разные уголки бескрайней России.Но хоть говорит она хорошо поставленным голосом, но видно, что это искренне.- Мы сначала, когда узнали, что у нас будут в отряде одни девочки, за голову схватились. Как быть, как избежать женских склок. Но вроде все устаканилось очень быстро. Девчонки дружные, всё делают вместе.И это правда так. Мы не видели, как происходит прощание, но нам о нем много рассказывали: как плачут и обнимаются, как снова стараются быть первыми в своих увлечениях, участвовать в олимпиадах и соревнованиях, чтобы заслужить заветную путевку, как через много лет приезжают в "Артек" уже взрослыми бородатыми дядями. Нам показывали угольки прощального костра и рассказывали, как артековец 60-х сохранил и привез их из Эмиратов как реликвию детства, а потом, через 40 лет, передал их в музей одного из лагерей.Воистину, как поется в песне, "артековец сегодня - артековец всегда".Мы уезжаем из лагеря. Суровая охрана Росгвардии запирает за нами ворота. За ними остается ни на что не похожая страна, созданная в 1925 году. Неофициальное государство удивительной детской теплоты и юношеского счастья.Критиковать нельзя поддержать: советы по воспитанию детей от психолога>>

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2022

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

мдц "артек", крым, ялта, образование в крыму и севастополе, общество, культура, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)