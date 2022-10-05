https://crimea.ria.ru/20221005/pyat-tysyach-detey-iz-khersonskoy-oblasti-priedut-v-krym-na-otdykh-1124723443.html

Пять тысяч детей из Херсонской области приедут в Крым на отдых

Пять тысяч детей из Херсонской области приедут в Крым на отдых - РИА Новости Крым, 05.10.2022

Пять тысяч детей из Херсонской области приедут в Крым на отдых

Пять тысяч детей из Херсонской области отдохнут в санаториях Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 05.10.2022

2022-10-05T13:24

2022-10-05T13:24

2022-10-05T13:24

соцзащита

крым

херсонская область

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Пять тысяч детей из Херсонской области отдохнут в санаториях Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов.По словам зампредседателя Совета министров РК – министра труда и соцзащиты республики Елены Романовской, за летний период в Крыму уже отдохнули шесть тысяч детей из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей."Сегодня мы снова организовываем оздоровление для детей Херсонской территории. У нас хорошая погода и условия пребывания, готовы уже с сегодняшнего дня принимать группы. Надеемся, что тем детям, которые у нас еще не были, понравится наш южный солнечный Крым и Евпатория – как детская здравница", – сообщила она журналистам.

https://crimea.ria.ru/20220717/v-artek-priekhala-pervaya-gruppa-detey-iz-melitopolya-1123865597.html

крым

херсонская область

новые регионы россии

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соцзащита, крым, херсонская область, новые регионы россии