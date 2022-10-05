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Пять тысяч детей из Херсонской области приедут в Крым на отдых - РИА Новости Крым, 05.10.2022
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Пять тысяч детей из Херсонской области приедут в Крым на отдых
Пять тысяч детей из Херсонской области приедут в Крым на отдых - РИА Новости Крым, 05.10.2022
Пять тысяч детей из Херсонской области приедут в Крым на отдых
Пять тысяч детей из Херсонской области отдохнут в санаториях Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 05.10.2022
2022-10-05T13:24
2022-10-05T13:24
соцзащита
крым
херсонская область
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Пять тысяч детей из Херсонской области отдохнут в санаториях Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов.По словам зампредседателя Совета министров РК – министра труда и соцзащиты республики Елены Романовской, за летний период в Крыму уже отдохнули шесть тысяч детей из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей."Сегодня мы снова организовываем оздоровление для детей Херсонской территории. У нас хорошая погода и условия пребывания, готовы уже с сегодняшнего дня принимать группы. Надеемся, что тем детям, которые у нас еще не были, понравится наш южный солнечный Крым и Евпатория – как детская здравница", – сообщила она журналистам.
https://crimea.ria.ru/20220717/v-artek-priekhala-pervaya-gruppa-detey-iz-melitopolya-1123865597.html
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соцзащита, крым, херсонская область, новые регионы россии
Пять тысяч детей из Херсонской области приедут в Крым на отдых

Аксенов: пять тысяч детей из Херсонской области приедут в Крым на оздоровление и отдых

13:24 05.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОтправка детей в "Артек"
Отправка детей в Артек - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Пять тысяч детей из Херсонской области отдохнут в санаториях Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"В ближайшее время ожидаем прибытия в Крым пяти тысяч детей из Херсонской области. Отдых для ребят будет организован за счет средств федерального бюджета", – написал Аксенов в своем Telegaram-канале.
По словам зампредседателя Совета министров РК – министра труда и соцзащиты республики Елены Романовской, за летний период в Крыму уже отдохнули шесть тысяч детей из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
"Сегодня мы снова организовываем оздоровление для детей Херсонской территории. У нас хорошая погода и условия пребывания, готовы уже с сегодняшнего дня принимать группы. Надеемся, что тем детям, которые у нас еще не были, понравится наш южный солнечный Крым и Евпатория – как детская здравница", – сообщила она журналистам.
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