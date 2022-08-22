https://crimea.ria.ru/20220822/kritikovat-nelzya-podderzhat-sovety-po-vospitaniyu-detey-ot-psikhologa-1124235066.html

Критиковать нельзя поддержать: советы по воспитанию детей от психолога

Критиковать нельзя поддержать: советы по воспитанию детей от психолога - РИА Новости Крым, 22.08.2022

Критиковать нельзя поддержать: советы по воспитанию детей от психолога

Детский психолог, нейропсихолог и семейный терапевт Наталья Наумова рассказала, в каком возрасте ребенок больше всего нуждается в поддержке родителей и к чему... РИА Новости Крым, 22.08.2022

2022-08-22T07:29

2022-08-22T07:29

2022-08-22T07:29

психология

общество

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым, Елена Стрельченко. Детский психолог, нейропсихолог и семейный терапевт Наталья Наумова рассказала, в каком возрасте ребенок больше всего нуждается в поддержке родителей и к чему приводит регулярная критика.По словам Наумовой, в каждом возрасте ребенок проходит определенные кризисы – в этот период психика детей становится наиболее чувствительной. Однако специалист рекомендует не связывать поведение ребенка с возрастом и уделить внимание его психо-эмоциальному здоровью.При этом, психотерапию может проходить и ребенок, и взрослый. Если же работа происходит в паре, то родители начинают лучше понимать своих детей, отмечает эксперт. Установить такой контакт зачастую мешают непроработанные травмы из прошлого и страхи самого родителя."Часто сами родители находятся в плену собственных детских переживаний. Здесь важна личная психотерапия. Когда родители себя не приняли, когда они к себе очень строго относятся и не до конца самих себя могут полюбить и принять, предъявляют к себе все время повышенные требования, то и ребенком они будут не довольны. Поэтому сначала решаем собственные проблемы, а потом уже воспитываем детей", – констатирует Наумова.С другой стороны, семейный терапевт отмечает, что чутких родителей с каждым годом становится все больше.Кроме того, Наумова рекомендовала родителям предупреждать детские травмы и переживания, вместо того, чтобы лечить их вместе с неврологом или психологом. Для этого нужно вовремя поддерживать ребенка, обсуждать с ним возникающие проблемы, спокойно смотреть на любую ситуацию и не вовлекаться в нее.В заключении психолог напомнила, что, когда родитель обесценивает страхи и переживания ребенка, они становятся более глубокими и травмирующими для детской психики."Иногда родитель действует "на автопилоте", чтобы быстро успокоить ребенка. Но требование "не бойся, не плачь, успокойся" не решает проблему, а лишь загоняет ее вглубь. Чуть позже накапливается много-много таких переживаний, которые потом выливаются в ночные кошмары, недержание мочи по ночам, заикание и тики", – резюмировала специалист.

https://crimea.ria.ru/20220813/kak-izmenit-svoyu-zhizn--sovety-psikhologa-1124149438.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Елена Стрельченко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/18/1123323926_611:0:2659:2048_100x100_80_0_0_734f976001446393928339ea5d7c84cc.jpg

психология, общество, совет эксперта