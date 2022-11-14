https://crimea.ria.ru/20221114/k-2025-godu-artek-mozhet-stat-samym-bolshim-v-mire-detskim-lagerem-1125356411.html
К 2025 году "Артек" может стать самым большим в мире детским лагерем
К 2025 году "Артек" может стать самым большим в мире детским лагерем - РИА Новости Крым, 14.11.2022
К 2025 году "Артек" может стать самым большим в мире детским лагерем
Международный детский центр "Артек" может стать самым большим в мире детским лагерем вместимостью до пяти тысяч детей в смену после завершения строительства... РИА Новости Крым, 14.11.2022
2022-11-14T11:40
2022-11-14T11:40
2022-11-14T11:40
мдц "артек"
крым
туризм в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Международный детский центр "Артек" может стать самым большим в мире детским лагерем вместимостью до пяти тысяч детей в смену после завершения строительства нового комплекса "Солнечный". Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки.По данным ведомства десятый лагерь "Артека" будет достроен к 2025 году. "Солнечный" не имеет мировых аналогов и вместит на своей территории центры образовательных технологий для реализации программ общего и дополнительного образования.Таким образом, отдыхать в "Артеке" смогут до 5000 тысяч детей за смену. К своему столетию в 2025 году центр должен принять двухмиллионного воспитанника, уточнили в ведомстве.Ранее президент России Владимир Путин поручил готовиться к празднованию юбилея международного детского центра, подписав соответствующий указ.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мдц "артек", крым, туризм в крыму
К 2025 году "Артек" может стать самым большим в мире детским лагерем
"Артек" может стать самым большим в мире детский лагерем после открытия нового комплекса
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Международный детский центр "Артек" может стать самым большим в мире детским лагерем вместимостью до пяти тысяч детей в смену после завершения строительства нового комплекса "Солнечный". Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки.
По данным ведомства десятый лагерь "Артека" будет достроен к 2025 году. "Солнечный" не имеет мировых аналогов и вместит на своей территории центры образовательных технологий для реализации программ общего и дополнительного образования.
"Новая постройка объединит детский международный центр в единый комплекс: от символа "Артека" горы Аю-Даг до поселка Гурзуф. Название "Солнечный" пришло к создателям неспроста: именно там солнце светит наиболее продолжительное время", – говорится в сообщении.
Таким образом, отдыхать в "Артеке" смогут до 5000 тысяч детей за смену. К своему столетию в 2025 году центр должен принять двухмиллионного воспитанника, уточнили в ведомстве.
Ранее президент России Владимир Путин поручил готовиться к празднованию юбилея международного детского центра, подписав соответствующий указ
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