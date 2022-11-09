https://crimea.ria.ru/20221109/putin-poruchil-gotovitsya-k-prazdnovaniyu-100-letiya-arteka-v-2025-godu-1125296467.html
Путин поручил готовиться к празднованию 100-летия "Артека" в 2025 году
Путин поручил готовиться к празднованию 100-летия "Артека" в 2025 году - РИА Новости Крым, 09.11.2022
Путин поручил готовиться к празднованию 100-летия "Артека" в 2025 году
Правительство РФ начнет подготовку к празднованию 100-летия Международного детского центра "Артек", которое состоится в 2025 году. Соответствующий указ... РИА Новости Крым, 09.11.2022
2022-11-09T15:09
2022-11-09T15:09
2022-11-09T15:10
владимир путин (политик)
мдц "артек"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Правительство РФ начнет подготовку к празднованию 100-летия Международного детского центра "Артек", которое состоится в 2025 году. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина о праздновании юбилея опубликован на официальном портале правовой информации.Кабмину поручено в течение полугода образовать оргкомитет празднования и разработать план мероприятий. Федеральным и субъектовым органам власти рекомендовано принять участие в подготовке."Артек" — Международный детский центр в Гурзуфе на Южном берегу Крыма. Создан в 1925 году по инициативе председателя Российского общества Красного Креста Зиновия Петровича Соловьева. Первая смена знаменитой детской здравницы открылась 16 июня 1925 года.
https://crimea.ria.ru/20220621/v-arteke-vpervye-za-dva-goda-startovala-mezhdunarodnaya-smena-1123611785.html
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владимир путин (политик), мдц "артек"
Путин поручил готовиться к празднованию 100-летия "Артека" в 2025 году
Путин подписал указ о праздновании 100-летия "Артека" в 2025 году
15:09 09.11.2022 (обновлено: 15:10 09.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Правительство РФ начнет подготовку к празднованию 100-летия Международного детского центра "Артек", которое состоится в 2025 году. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина о праздновании юбилея опубликован на официальном портале правовой информации.
"Постановляю провести в 2025 году мероприятия, посвященные празднованию 100-летия международного детского центра "Артек", – сказано в документе.
Кабмину поручено в течение полугода образовать оргкомитет празднования и разработать план мероприятий. Федеральным и субъектовым органам власти рекомендовано принять участие в подготовке.
"Артек" — Международный детский центр в Гурзуфе на Южном берегу Крыма. Создан в 1925 году по инициативе председателя Российского общества Красного Креста Зиновия Петровича Соловьева. Первая смена знаменитой детской здравницы открылась 16 июня 1925 года.