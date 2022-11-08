https://crimea.ria.ru/20221108/pochti-8-tysyach-detey-iz-novykh-regionov-rf-otdokhnuli-v-krymu-v-etom-godu-1125279180.html

Почти 8 тысяч детей из новых регионов РФ отдохнули в Крыму в этом году

Почти 8 тысяч детей из новых регионов РФ отдохнули в Крыму в этом году - РИА Новости Крым, 08.11.2022

Почти 8 тысяч детей из новых регионов РФ отдохнули в Крыму в этом году

Более семи тысяч детей из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей отдохнули и оздоровились в Крыму этим летом, сообщила... РИА Новости Крым, 08.11.2022

2022-11-08T14:58

2022-11-08T14:58

2022-11-08T15:07

образование в крыму и севастополе

туризм в крыму

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

запорожская область

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Более семи тысяч детей из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей отдохнули и оздоровились в Крыму этим летом, сообщила министр образования, науки и молодежи РК Валентина Лаврик.По словам министра, в целом в период летней оздоровительной кампании функционировали 46 загородных лагерей отдыха и оздоровления, которые приняли более 82 тысяч детей.Она добавила, что в этом году за счет бюджета в республике отдохнули 22,7 тысячи детей из Крыма. Чрезвычайных происшествий в этом году в детских лагерях региона не зафиксировано, отметила Лаврик.

https://crimea.ria.ru/20221108/minoborony-podderzhalo-vvedenie-v-shkolakh-zanyatiy-po-voennoy-podgotovke-1125275639.html

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

запорожская область

херсонская область

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образование в крыму и севастополе, туризм в крыму, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область