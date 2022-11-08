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Почти 8 тысяч детей из новых регионов РФ отдохнули в Крыму в этом году
Почти 8 тысяч детей из новых регионов РФ отдохнули в Крыму в этом году - РИА Новости Крым, 08.11.2022
Почти 8 тысяч детей из новых регионов РФ отдохнули в Крыму в этом году
Более семи тысяч детей из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей отдохнули и оздоровились в Крыму этим летом, сообщила... РИА Новости Крым, 08.11.2022
2022-11-08T14:58
2022-11-08T14:58
2022-11-08T15:07
образование в крыму и севастополе
туризм в крыму
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
запорожская область
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Более семи тысяч детей из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей отдохнули и оздоровились в Крыму этим летом, сообщила министр образования, науки и молодежи РК Валентина Лаврик.По словам министра, в целом в период летней оздоровительной кампании функционировали 46 загородных лагерей отдыха и оздоровления, которые приняли более 82 тысяч детей.Она добавила, что в этом году за счет бюджета в республике отдохнули 22,7 тысячи детей из Крыма. Чрезвычайных происшествий в этом году в детских лагерях региона не зафиксировано, отметила Лаврик.
https://crimea.ria.ru/20221108/minoborony-podderzhalo-vvedenie-v-shkolakh-zanyatiy-po-voennoy-podgotovke-1125275639.html
донецкая народная республика (днр)
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образование в крыму и севастополе, туризм в крыму, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область
Почти 8 тысяч детей из новых регионов РФ отдохнули в Крыму в этом году
Почти 8 тысяч детей из ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья отдохнули в Крыму этим летом
14:58 08.11.2022 (обновлено: 15:07 08.11.2022)