https://crimea.ria.ru/20221014/v-khersonese-voennye-stroiteli-postroili-novyy-dvorets-dlya-detey-1124890777.html

В Херсонесе военные строители построили новый "дворец" для детей

В Херсонесе военные строители построили новый "дворец" для детей - РИА Новости Крым, 14.10.2022

В Херсонесе военные строители построили новый "дворец" для детей

В Севастополе военные строители завершили строительство детского художественно-эстетического центра – первого объекта уникального историко-археологического... РИА Новости Крым, 14.10.2022

2022-10-14T19:01

2022-10-14T19:01

2022-10-14T19:01

севастополь

общество

культура

образование в крыму и севастополе

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СЕВАСТОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе военные строители завершили строительство детского художественно-эстетического центра – первого объекта уникального историко-археологического парка "Херсонес Таврический", который возводится по поручению президента в южном пригороде древнего полиса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Первым объектом, согласно проекту, стал детский художественно-эстетический центр, одновременно в нем смогут заниматься 350 детей. Комплекс зданий возвели ударными темпами, менее чем за год.Ранее сообщалось, что центр планируется открыть к 1 сентября. Второй объект – филиал МДЦ "Артек" (детский центр "Корсунь") также должны достроить в 2022 году. Ход работ в строящемся парке и первый его объект оценили замминистра обороны РФ Тимур Иванов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Как ранее отметил помощник президента Владимир Мединский, презентуя концепцию нового историко-археологического парка в Севастополе, реализованный по поручению президента проект станет "образцом мирового уровня".Помимо объектов для детей, здесь создадут музеи античности, Византии, христианства, Крыма, появится квартал-реконструкция древнего города с мастерскими херсонеситов, и фондохранилища с экспозициями за стеклом. Общая музейная площадь охватит более 44 тысяч кв. м.Будет здесь также туристический и паломнический центры и ландшафтный парк. На территории археологического парка уже высажено 18 тысяч деревьев и кустарников - сосны румелийские, мугусы, несколько видов можжевельника, плакучие ивы, туи, сирень, клены, магнолии, кизильник, барбарис."Их вырастили специально для этого проекта, саженцы привезли из питомников Тулы, Санкт-Петербурга и Москвы", – уточнили в Минобороны.Все работы по созданию уникального парка обещают завершить к 2025 году.

https://crimea.ria.ru/20220323/v-khersonese-rasskazali-o-sudbe-neokhranyaemogo-zdaniya-19-veka-1122736872.html

севастополь

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, общество, культура, образование в крыму и севастополе