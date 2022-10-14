https://crimea.ria.ru/20221014/v-khersonese-voennye-stroiteli-postroili-novyy-dvorets-dlya-detey-1124890777.html
В Херсонесе военные строители построили новый "дворец" для детей
В Херсонесе военные строители построили новый "дворец" для детей - РИА Новости Крым, 14.10.2022
В Херсонесе военные строители построили новый "дворец" для детей
В Севастополе военные строители завершили строительство детского художественно-эстетического центра – первого объекта уникального историко-археологического... РИА Новости Крым, 14.10.2022
2022-10-14T19:01
2022-10-14T19:01
2022-10-14T19:01
севастополь
общество
культура
образование в крыму и севастополе
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СЕВАСТОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе военные строители завершили строительство детского художественно-эстетического центра – первого объекта уникального историко-археологического парка "Херсонес Таврический", который возводится по поручению президента в южном пригороде древнего полиса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Первым объектом, согласно проекту, стал детский художественно-эстетический центр, одновременно в нем смогут заниматься 350 детей. Комплекс зданий возвели ударными темпами, менее чем за год.Ранее сообщалось, что центр планируется открыть к 1 сентября. Второй объект – филиал МДЦ "Артек" (детский центр "Корсунь") также должны достроить в 2022 году. Ход работ в строящемся парке и первый его объект оценили замминистра обороны РФ Тимур Иванов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Как ранее отметил помощник президента Владимир Мединский, презентуя концепцию нового историко-археологического парка в Севастополе, реализованный по поручению президента проект станет "образцом мирового уровня".Помимо объектов для детей, здесь создадут музеи античности, Византии, христианства, Крыма, появится квартал-реконструкция древнего города с мастерскими херсонеситов, и фондохранилища с экспозициями за стеклом. Общая музейная площадь охватит более 44 тысяч кв. м.Будет здесь также туристический и паломнический центры и ландшафтный парк. На территории археологического парка уже высажено 18 тысяч деревьев и кустарников - сосны румелийские, мугусы, несколько видов можжевельника, плакучие ивы, туи, сирень, клены, магнолии, кизильник, барбарис."Их вырастили специально для этого проекта, саженцы привезли из питомников Тулы, Санкт-Петербурга и Москвы", – уточнили в Минобороны.Все работы по созданию уникального парка обещают завершить к 2025 году.
https://crimea.ria.ru/20220323/v-khersonese-rasskazali-o-sudbe-neokhranyaemogo-zdaniya-19-veka-1122736872.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, общество, культура, образование в крыму и севастополе
В Херсонесе военные строители построили новый "дворец" для детей
Минобороны достроило первый объект нового историко-археологического парка в Херсонесе
СЕВАСТОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе военные строители завершили строительство детского художественно-эстетического центра – первого объекта уникального историко-археологического парка "Херсонес Таврический", который возводится по поручению президента в южном пригороде древнего полиса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Минобороны завершило строительство первого объекта историко-археологического парка "Херсонес Таврический" в Севастополе. <...> Военные архитекторы выдержали стиль дворцового строительства, в комплексе присутствуют анфилады, колоннады, множество декоративных элементов, а на площади перед центром установлен фонтан", – говорится в сообщении.
Первым объектом, согласно проекту, стал детский художественно-эстетический центр, одновременно в нем смогут заниматься 350 детей. Комплекс зданий возвели ударными темпами, менее чем за год.
Ранее сообщалось, что центр планируется открыть к 1 сентября. Второй объект – филиал МДЦ "Артек" (детский центр "Корсунь") также должны достроить
в 2022 году.
Ход работ в строящемся парке и первый его объект оценили замминистра обороны РФ Тимур Иванов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Как ранее отметил помощник президента Владимир Мединский, презентуя концепцию нового историко-археологического парка в Севастополе, реализованный по поручению президента проект станет "образцом мирового уровня"
.
Помимо объектов для детей, здесь создадут музеи античности, Византии, христианства, Крыма, появится квартал-реконструкция древнего города с мастерскими херсонеситов, и фондохранилища с экспозициями за стеклом. Общая музейная площадь охватит более 44 тысяч кв. м.
Будет здесь также туристический и паломнический центры и ландшафтный парк. На территории археологического парка уже высажено 18 тысяч деревьев и кустарников - сосны румелийские, мугусы, несколько видов можжевельника, плакучие ивы, туи, сирень, клены, магнолии, кизильник, барбарис.
"Их вырастили специально для этого проекта, саженцы привезли из питомников Тулы, Санкт-Петербурга и Москвы", – уточнили в Минобороны.
Все работы по созданию уникального парка обещают завершить к 2025 году.