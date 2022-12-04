https://crimea.ria.ru/20221204/kot-mostik-poymal-zolotuyu-rybku-i-zagadal-zhelanie-v-arteke-1125672714.html

Кот Мостик поймал "Золотую рыбку" и загадал желание в "Артеке"

Кот Мостик поймал "Золотую рыбку" и загадал желание в "Артеке" - РИА Новости Крым, 04.12.2022

Кот Мостик поймал "Золотую рыбку" и загадал желание в "Артеке"

Шеф Котоновостей исполнил давнюю мечту – побывал в столице детства – международном детском центре "Артек". РИА Новости Крым, 04.12.2022

2022-12-04T13:15

2022-12-04T13:15

2022-12-04T13:15

новости от кота мостика

крым

мдц "артек"

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Шеф Котоновостей исполнил давнюю мечту – побывал в столице детства – международном детском центре "Артек". "Давно хотел приехать в этот город солнца. Наслушался историй от коллег. Почти все были артековцами", – написал Мостик в своем блоге.В "Артеке" Мостика тепло встретили рыбным пирогом и устроили экскурсию по самым красивым местам. Кот увидел Аю-Даг со смотровой площадки лагеря "Лазурный", постоял за символическим штурвалом в "Морском", а в "Озерном" загадал желание у знаменитой "Золотой рыбки" – чтобы костер дружбы и улыбки в глазах детей горели в "Артеке" еще сотни лет.Вместе с коллегами из РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму" Мостик провел мастер-класс для медиаотряда артековцев. Кот рассказал, как прошел путь от неизвестного котенка до главного кота-блогера страны. Он поделился секретами успеха своих блогов, которые ведет в социальных сетях почти семь лет. Сначала кот освещал ход стройки Крымского моста, а сейчас путешествует по Крыму и публикует путевые заметки."Мы рассказали артековцам о журналистике в целом, о работе в социальных сетях, о проектах, которые реально работают на примере блогов Мостика. Обсудили, как разрабатываются темы, как создается оригинальный контент, как сложные вещи объясняются простым и понятным языком. Рады, что смогли заинтересовать ребят", - рассказала руководитель проектов РИА Новости Крым Анна Дятлова.На Мостика подписаны люди со всей России – от Калининграда до Владивостока. Кота читают и в других странах, даже на африканском континенте. Любимая рубрика – "Мостик рекомендует" про самые интересные и вкусные места в Крыму. Где лавандовое поле размером с целый город, как сделать селфи с керченским грифоном и вырастить настоящий ялтинский лук, по какому рецепту приготовить крымское кубэтэ– Мостик-путешественник все выяснил и щедро делится информацией в своих блогах.Кот успевает помогать бездомным животным, дает полезные советы вместе со своим доктором Решатом, а еще знакомит подписчиков с крымскими хвостами. Кошка Звездочка – помощник астронома в Крымской обсерватории, кот Клио – смотритель в Керченском музее древностей, кошка Сима – продавец в симферопольском обувном магазине, кошка Шиша – бариста из кофейни в Феодосии – далеко не полный список героев рубрики "Мостик про котов трудоголиков"."В "Артеке" мы рассказали ребятам и про радиожурналистику – как проходят прямые эфиры, как строится работа с гостями. Многие известные люди побывали в студии "Спутник в Крыму" за восемь лет работы радио. И Мостик недавно отметился – поздравил всех радиослушателей с Днем доброты", - сказала шеф-редактор радио "Спутник в Крыму" Ирина Мульд.29 ноября, в День мостов, шефу Котоновостей РИА Новости Крым исполнилось семь лет. Мостик получил сотни поздравлений, в том числе от Николая Валуева, Алексея Столярова (пранкера Лексуса) и эрмитажного кота Ахилла.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, мдц "артек", общество