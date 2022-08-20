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О правде, взрослости и дружбе: кот Мостик с коллегами съездил в "Орленок" - РИА Новости Крым, 20.08.2022
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Кот Мостик
Новости от кота Мостика
https://crimea.ria.ru/20220820/o-pravde-vzroslosti-i-druzhbe-kot-mostik-s-kollegami-sezdil-v-orlenok-1124234087.html
О правде, взрослости и дружбе: кот Мостик с коллегами съездил в "Орленок"
О правде, взрослости и дружбе: кот Мостик с коллегами съездил в "Орленок" - РИА Новости Крым, 20.08.2022
О правде, взрослости и дружбе: кот Мостик с коллегами съездил в "Орленок"
О ценностях, позитиве-негативе и Коте. Такой был мастер-класс для вожатых и ребят в центре "Орленок". Познакомились с потрясающими ребятами, увековечили лапу... РИА Новости Крым, 20.08.2022
2022-08-20T18:12
2022-08-20T18:24
новости от кота мостика
общество
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О ценностях, позитиве-негативе и Коте. Такой был мастер-класс для вожатых и ребят в центре "Орленок". Познакомились с потрясающими ребятами, увековечили лапу кота, вручили подарки лучшим.РИА НОВОСТИ КРЫМ"Орленок" – давний, не менее известный бренд, чем "Артек". Ему более 60 лет. Попасть туда, что школьникам, что вожатым, совсем непросто. Отбор идет тщательный и по всей стране. Сегодня центр – это несколько лагерей. Раньше они назывались дружинами. "Звездная", "Комсомольская", "Стремительная" и т.д. Теперь, соответственно, "Звездный", "Комсомольский", "Стремительный". Названия не менялись, что здорово, потому что приезжаешь – и вспоминаешь детство…Добраться туда сейчас, увы, непросто: дорога вдоль моря по всему Краснодарскому краю представляет из себя один большой ремонт, а в курортный сезон – одну большую пробку. Ехать тяжко, хотя виды открываются потрясающие: и новороссийский порт, и знаменитый "серпантин" у Джубги, и потрясающе ухоженные поля края.Отдельная программа была у кота Мостика, который произвел фурор как среди вожатых, так и среди детей. Он посетил разные мастерские, увековечил свое пребывание отпечатком лапы на глиняном сердце, получил нарисованный свой портрет, осмотрел памятники-музеи и… провел пресс-конференцию!Центр часто оказывался как-то в тени "Артека". А между тем, ребята туда мечтают попасть. Еще в Центре собрали отличных вожатых также со всей страны. В основном это студенты педагогических вузов, им по 18-20 лет, но рассуждают они так, как не каждый зрелый психолог. Ежедневно они занимаются проблемами и достижениями, радостями и страхами детей.Им были даны совсем не простые задания. Например, поделиться ценностями с ребятами, причем опять же, разными ребятами: закрытым, который держится от всех особняком, никому не веря; слишком уверенным в себе лидером и т.д. Хотелось посмотреть, есть ли вообще у ребят ценности, как они мыслят и как справляются с ребятами, которые всего-то на несколько лет моложе их самих.Доклады, рассказы и презентации, которые они представили, поразили. Там было столько глубины и честности, опыта и оптимизма, жизненных кейсов, с которыми они уже сталкивались. Вожатые делились, как помогают ребятам учиться верить в себя, в других, дружить, делать этот мир лучше.Не менее интересными были и дети. Они были разными. Некоторые выглядели совсем мелкими, да им и было по 12 лет. Другие, наоборот, смотрелись уже юными взрослыми, так же и рассуждали. Они представили очень достойные "посты" на разные и тоже непростые темы. Они задавали вопросы и спорили, отстаивали свою позицию и одновременно следовали советам старших.Мостик наблюдал занятия и еще следовал своей программе, которая была разработана для него на все 4 дня пребывания. Финал – награждение победителей, пресс-конференция Мостика, подарки, орлятские галстуки и значки.Целый пласт культуры таких центров с большой историей – песни. Орлятские песни… Их много, их поют десятилетия, и они продолжают оставаться актуальными. Возможно, потому что, ценности, о которых поют, - вечные… Возможно, часть из них когда-то была написана в других обстоятельствах, но со временем они тоже стали орлятскими.Известный "Звездопад", написанный еще в 1960-е Пахмутовой и Добронравовым:Будут и песни, и пенный прибой,Только не будет смены такой...Песня про дружбу, которая завязывается между детьми, вожатыми и остается на годы. Как в песне:Нас не разлучит никто и никогда.Даже если мы расстаемся,Дружба все равно остается,Дружба с нами остается навсегда.И знаменитый "Дом":Дом - это там, где вас поймут,Там - где надеются и ждут,Там, где забудешь о плохом, это твой дом.Спасибо вам, ребята-орлята.
https://crimea.ria.ru/20220717/kot-mostik-otkryl-fotovystavku-v-art-klastere-tavrida--video-1123870275.html
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
общество
О правде, взрослости и дружбе: кот Мостик с коллегами съездил в "Орленок"

Как кот Мостик и его коллеги съездили в "Орленок"

18:12 20.08.2022 (обновлено: 18:24 20.08.2022)
 
© Dmitry MakeevКот Мостик в "Орленке"
Кот Мостик в Орленке
© Dmitry Makeev
Читать в
О ценностях, позитиве-негативе и Коте. Такой был мастер-класс для вожатых и ребят в центре "Орленок". Познакомились с потрясающими ребятами, увековечили лапу кота, вручили подарки лучшим.
РИА НОВОСТИ КРЫМ
"Орленок" – давний, не менее известный бренд, чем "Артек". Ему более 60 лет. Попасть туда, что школьникам, что вожатым, совсем непросто. Отбор идет тщательный и по всей стране. Сегодня центр – это несколько лагерей. Раньше они назывались дружинами. "Звездная", "Комсомольская", "Стремительная" и т.д. Теперь, соответственно, "Звездный", "Комсомольский", "Стремительный". Названия не менялись, что здорово, потому что приезжаешь – и вспоминаешь детство…
Добраться туда сейчас, увы, непросто: дорога вдоль моря по всему Краснодарскому краю представляет из себя один большой ремонт, а в курортный сезон – одну большую пробку. Ехать тяжко, хотя виды открываются потрясающие: и новороссийский порт, и знаменитый "серпантин" у Джубги, и потрясающе ухоженные поля края.
Отдельная программа была у кота Мостика, который произвел фурор как среди вожатых, так и среди детей. Он посетил разные мастерские, увековечил свое пребывание отпечатком лапы на глиняном сердце, получил нарисованный свой портрет, осмотрел памятники-музеи и… провел пресс-конференцию!
© Дмитрий Макеев

Мостик подружился и с орлятами и с их вожатыми

Кот Мостик в Орленке
1 из 7

Мостик подружился и с орлятами и с их вожатыми

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

Он посетил разные мастерские

Кот Мостик в Орленке
2 из 7

Он посетил разные мастерские

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

Оставил на память отпечаток лапы на глиняном сердце

Кот Мостик в Орленке
3 из 7

Оставил на память отпечаток лапы на глиняном сердце

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

Старательно позировал и обзавелся еще одним прекрасным портретом

В Орленке Мостик старательно позировал и обзавелся еще одним прекрасным портретом
4 из 7

Старательно позировал и обзавелся еще одним прекрасным портретом

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

И даже провел пресс-конференцию

Кот Мостик в Орленке
5 из 7

И даже провел пресс-конференцию

© Дмитрий Макеев
© Dmitry Makeev

Программа у него была обширная

Кот Мостик в Орленке
6 из 7

Программа у него была обширная

© Dmitry Makeev
© Дмитрий МакеевКот Мостик в "Орленке"
Кот Мостик в Орленке
7 из 7
Кот Мостик в "Орленке"
© Дмитрий Макеев
1 из 7

Мостик подружился и с орлятами и с их вожатыми

© Дмитрий Макеев
2 из 7

Он посетил разные мастерские

© Дмитрий Макеев
3 из 7

Оставил на память отпечаток лапы на глиняном сердце

© Дмитрий Макеев
4 из 7

Старательно позировал и обзавелся еще одним прекрасным портретом

© Дмитрий Макеев
5 из 7

И даже провел пресс-конференцию

© Дмитрий Макеев
6 из 7

Программа у него была обширная

© Dmitry Makeev
7 из 7
Кот Мостик в "Орленке"
© Дмитрий Макеев
Центр часто оказывался как-то в тени "Артека". А между тем, ребята туда мечтают попасть. Еще в Центре собрали отличных вожатых также со всей страны. В основном это студенты педагогических вузов, им по 18-20 лет, но рассуждают они так, как не каждый зрелый психолог. Ежедневно они занимаются проблемами и достижениями, радостями и страхами детей.
Им были даны совсем не простые задания. Например, поделиться ценностями с ребятами, причем опять же, разными ребятами: закрытым, который держится от всех особняком, никому не веря; слишком уверенным в себе лидером и т.д. Хотелось посмотреть, есть ли вообще у ребят ценности, как они мыслят и как справляются с ребятами, которые всего-то на несколько лет моложе их самих.
Фотовыставка в арт-кластере Таврида, приуроченная к двухлетию работы кота Мостика в редакции РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
17 июля, 13:51Новости от кота Мостика
Кот Мостик открыл фотовыставку в арт-кластере "Таврида" – ВИДЕО
Доклады, рассказы и презентации, которые они представили, поразили. Там было столько глубины и честности, опыта и оптимизма, жизненных кейсов, с которыми они уже сталкивались. Вожатые делились, как помогают ребятам учиться верить в себя, в других, дружить, делать этот мир лучше.
Не менее интересными были и дети. Они были разными. Некоторые выглядели совсем мелкими, да им и было по 12 лет. Другие, наоборот, смотрелись уже юными взрослыми, так же и рассуждали. Они представили очень достойные "посты" на разные и тоже непростые темы. Они задавали вопросы и спорили, отстаивали свою позицию и одновременно следовали советам старших.
Мостик наблюдал занятия и еще следовал своей программе, которая была разработана для него на все 4 дня пребывания. Финал – награждение победителей, пресс-конференция Мостика, подарки, орлятские галстуки и значки.
Целый пласт культуры таких центров с большой историей – песни. Орлятские песни… Их много, их поют десятилетия, и они продолжают оставаться актуальными. Возможно, потому что, ценности, о которых поют, - вечные… Возможно, часть из них когда-то была написана в других обстоятельствах, но со временем они тоже стали орлятскими.
Известный "Звездопад", написанный еще в 1960-е Пахмутовой и Добронравовым:
Будут и песни, и пенный прибой,
Только не будет смены такой...
Песня про дружбу, которая завязывается между детьми, вожатыми и остается на годы. Как в песне:
Нас не разлучит никто и никогда.
Даже если мы расстаемся,
Дружба все равно остается,
Дружба с нами остается навсегда.
И знаменитый "Дом":
Дом - это там, где вас поймут,
Там - где надеются и ждут,
Там, где забудешь о плохом, это твой дом.
Спасибо вам, ребята-орлята.
Новости от кота МостикаОбщество
 
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