https://crimea.ria.ru/20221128/kot-mostik-otkryl-v-sevastopole-vtoruyu-fotovystavku-o-svoikh-puteshestviyakh-1125578181.html

Кот Мостик открыл в Севастополе вторую фотовыставку о своих путешествиях

Кот Мостик открыл в Севастополе вторую фотовыставку о своих путешествиях - РИА Новости Крым, 28.11.2022

Кот Мостик открыл в Севастополе вторую фотовыставку о своих путешествиях

Вторую в Севастополе фотовыставку "Большое путешествие кота Мостика" открыл сам ее создатель – популярный хвостатый блогер России, строитель и символ Крымского... РИА Новости Крым, 28.11.2022

2022-11-28T16:08

2022-11-28T16:08

2022-11-28T16:10

новости от кота мостика

севастополь

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СЕВАСТОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Вторую в Севастополе фотовыставку "Большое путешествие кота Мостика" открыл сам ее создатель – популярный хвостатый блогер России, строитель и символ Крымского моста, путешественник, шеф и автор котоновостей РИА Новости Крым. Поздравить Мостика с новым проектом, приуроченным к его дню рождения, пришли представители местной власти и творческие люди, в том числе севастопольские коллеги-журналисты.Выставка открылась в одном из старейших и красивейших зданий Севастополя – Дворце детского и юношеского творчества. Многие знают, какие роскошные виды на бухту открываются из окон этого архитектурного памятника, построенного больше века назад для первого в России института физических методов лечения.Мостика все это очень вдохновило. Но главный аргумент в пользу ДДЮТ был, конечно же, другой – дети. Их здесь сотни ежедневно: они приходят учиться рисовать, петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах. И на этом самом месте каждый год появляются выставки самих воспитанников. Но сегодня выставка здесь – подарок для них. И для всех, кто любит путешествия и новые знакомства.О котиках вспомнил и Тихон Синицын, известный в Севастополе поэт и краевед, прочитав одно и своих стихотворений, как всегда ярко иллюстрирующих город.Ну а чтобы Мостик хорошо знал не только современный Севастополь, но и его историю и, конечно же, историю флота, с которого все здесь и началось, капитан 1 ранга запаса, Сергей Горбачев подарил ему полезную книгу.В экспозиции выставки "Большое путешествие кота Мостика" — 24 работы. Все – о незабываемых местах, с которыми он познакомился и где хоть раз должен побывать каждый. Керчь, Феодосия, Судак, Ялта, Севастополь, Симферополь, Евпатория... Здесь набережные и крепости, роскошные площади и тихие мощеные улочки, артефакты и современные стройки.Выставка приурочена ко дню рождения Мостика, которое он отмечает во вторник, 29 ноября. Мостику исполняется семь, и он полон энергии и креативных идей. Выставка объедет весь полуостров, фотопроект будет расширяться.Экспозиция в Севастополе доступна для всех желающих до 22 декабря.Персональная фотовыставка кота Мостика – передвижная. Первую он открывал на своей малой родине – в Керчи.Позже шеф котоновостей РИА Новости Крым представил экспозицию в Симферополе и в арт-кластере "Таврида".

https://crimea.ria.ru/20221022/znakomye-vse-litsa-kot-mostik-otsenil-remont-krymskogo-mosta-1125027570.html

севастополь

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севастополь, культура, миа "россия сегодня", общество