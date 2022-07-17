https://crimea.ria.ru/20220717/kot-mostik-otkryl-fotovystavku-v-art-klastere-tavrida--video-1123870275.html
Кот Мостик открыл фотовыставку в арт-кластере "Таврида" – ВИДЕО
Кот Мостик открыл фотовыставку в арт-кластере "Таврида" – ВИДЕО - РИА Новости Крым, 17.07.2022
Кот Мостик открыл фотовыставку в арт-кластере "Таврида" – ВИДЕО
Шеф Котоновостей РИА Новости Крым, строитель Крымского моста, главный кот-блогер России Мостик рассказал, как объехал Крым вместе со своим личным фотографом... РИА Новости Крым, 17.07.2022
2022-07-17T13:51
2022-07-17T13:51
2022-07-17T13:51
новости от кота мостика
крым
видео
общество
туризм в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым, Кот Мостик. Шеф Котоновостей РИА Новости Крым, строитель Крымского моста, главный кот-блогер России Мостик рассказал, как объехал Крым вместе со своим личным фотографом Дмитрием Макеевым, и представил снимки самых красивых и вкусных мест на полуострове. Фотовыставка "Большое путешествие кота Мостика" открылась на площадке арт-кластера "Таврида" в Капсельской бухте под Судаком. У Мостика есть большое преимущество – его пускают туда, куда обычный турист, блогер или журналист вряд ли пройдет. Например, пробежать по дубовой лестнице и посидеть на камине в "Ласточкином гнезде" может только кот. Поэтому фотографии Мостика сделаны с незаезженных ракурсов, а в комментариях к ним есть малоизвестные факты про историю, природу, архитектуру и кухню Крыма. Рыжий репортер поднялся по самой крутой в мире канатке на гору Ай-Петри, нашел древний подводный вулкан под Симферополем, прошел на корабле под скалой-аркой, которую нарисовал Пушкин, открыл пиратский тайник на Белой скале и грот с уникальной акустикой на тропе Голицына, познакомился с котами-церемониймейстерами Воронцовского дворца и крымским Немо из векового аквариума-музея в Севастополе. Кот Мостик побывал в знаменитой средневековой крепости Крыма >>"Увидеть полуостров глазами очень любознательного кота, которого называют одним из символов Крыма, – интересно и необычно. Мы очень рады, что Мостик стал большим другом арт-кластера "Таврида". Рыжий кот второе лето приезжает к нам, чтобы встретиться с такими же интересующимися, как он сам, молодыми музыкантами, художниками, танцорами, актерами, скульпторами", – рассказала руководитель службы грантового сопровождения арт-кластера "Таврида" Оксана Никифорова. В ноябре Мостику исполнится семь лет. Котенком он попал на стройку Крымского моста и вырос под присмотром строителей. Мостик стал старшим контролером на стройплощадке и главным блогером проекта. Он четыре года освещал ход большой стройки в социальных сетях, которые читают уже в 80 странах мира. Мостик первым сделал селфи на готовом мосту, торжественно открыл движение машин, а потом проверил все конструкции в эксплуатации. Как приготовить настоящее крымское кубэтэ: 7 секретов от кота Мостика >>В редакции РИА Новости Крым Мостик строит карьеру трэвел-журналиста – показывает интересные места, про которые только местные знают, делится рецептами крымской кухни, знакомит читателей с котами-крымчанами. Кот успевает помогать бездомным животным, а еще вместе со своим личным ветеринаром Решатом делится полезными советами, например, как чистить зубы и стричь когти, зачем котам телевизор, оливки и коробка. Персональная фотовыставка Мостика – передвижная. Она уже была представлена в Керчи и Симферополе, на площадке арт-кластера "Таврида" будет работать до середины сентября. Рыжий репортер продолжает свое путешествие по Крыму, и экспозиция пополняется новыми снимками. Выставка объедет весь полуостров.
https://crimea.ria.ru/20220429/kot-mostik-v-mezhdunarodnyy-den-tantsa-pobyl-artistom-baleta--foto-1123091919.html
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Кот Мостик открыл фотовыставку в арт-кластере «Таврида»
Кот Мостик открыл фотовыставку в арт-кластере "Таврида"
2022-07-17T13:51
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РИА Новости Крым
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Кот Мостик открыл фотовыставку в арт-кластере "Таврида" – ВИДЕО
Фотовыставка "Большое путешествие кота Мостика" открылась в арт-кластере "Таврида"
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым, Кот Мостик.
Шеф Котоновостей РИА Новости Крым, строитель Крымского моста, главный кот-блогер России Мостик
рассказал, как объехал Крым вместе со своим личным фотографом Дмитрием Макеевым, и представил снимки самых красивых и вкусных мест на полуострове.
Фотовыставка "Большое путешествие кота Мостика" открылась на площадке арт-кластера "Таврида" в Капсельской бухте под Судаком. У Мостика есть большое преимущество – его пускают туда, куда обычный турист, блогер или журналист вряд ли пройдет. Например, пробежать по дубовой лестнице и посидеть на камине в "Ласточкином гнезде" может только кот. Поэтому фотографии Мостика сделаны с незаезженных ракурсов, а в комментариях к ним есть малоизвестные факты про историю, природу, архитектуру и кухню Крыма.
Фотовыставка приурочена к двухлетию работы Мостика в редакции. 16 июля 2020 года он переехал с Крымского моста в симферопольское подразделение РИА Новости и сделал свой первый репортаж. За это время кот объехал почти весь полуостров и рассказал про места, которые его особенно впечатлили. Их уже больше полусотни.
Рыжий репортер поднялся по самой крутой в мире канатке на гору Ай-Петри, нашел древний подводный вулкан под Симферополем, прошел на корабле под скалой-аркой, которую нарисовал Пушкин, открыл пиратский тайник на Белой скале и грот с уникальной акустикой на тропе Голицына, познакомился с котами-церемониймейстерами Воронцовского дворца и крымским Немо из векового аквариума-музея в Севастополе.
"Увидеть полуостров глазами очень любознательного кота, которого называют одним из символов Крыма, – интересно и необычно. Мы очень рады, что Мостик стал большим другом арт-кластера "Таврида". Рыжий кот второе лето приезжает к нам, чтобы встретиться с такими же интересующимися, как он сам, молодыми музыкантами, художниками, танцорами, актерами, скульпторами", – рассказала руководитель службы грантового сопровождения арт-кластера "Таврида" Оксана Никифорова.
В ноябре Мостику исполнится семь лет. Котенком он попал на стройку Крымского моста и вырос под присмотром строителей. Мостик стал старшим контролером на стройплощадке и главным блогером проекта. Он четыре года освещал ход большой стройки в социальных сетях, которые читают уже в 80 странах мира. Мостик первым сделал селфи на готовом мосту, торжественно открыл движение машин, а потом проверил все конструкции в эксплуатации.
В редакции РИА Новости Крым Мостик строит карьеру трэвел-журналиста – показывает интересные места, про которые только местные знают, делится рецептами крымской кухни, знакомит читателей с котами-крымчанами. Кот успевает помогать бездомным животным, а еще вместе со своим личным ветеринаром Решатом делится полезными советами, например, как чистить зубы и стричь когти, зачем котам телевизор, оливки и коробка.
Персональная фотовыставка Мостика – передвижная. Она уже была представлена в Керчи и Симферополе, на площадке арт-кластера "Таврида" будет работать до середины сентября. Рыжий репортер продолжает свое путешествие по Крыму, и экспозиция пополняется новыми снимками. Выставка объедет весь полуостров.