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Участники медиасмены Артека в гостях у РИА Новости Крым - фоторепортаж - РИА Новости Крым, 30.03.2023
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Фотоленты
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Участники медиасмены Артека в гостях у РИА Новости Крым - фоторепортаж
Участники медиасмены Артека в гостях у РИА Новости Крым - фоторепортаж - РИА Новости Крым, 30.03.2023
Участники медиасмены Артека в гостях у РИА Новости Крым - фоторепортаж
РИА Новости Крым, 30.03.2023
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фото, мдц "артек", риа новости крым, крым, новости крыма, общество, образование в россии, фото

Участники медиасмены Артека в гостях у РИА Новости Крым - фоторепортаж

18:53 30.03.2023 (обновлено: 19:15 30.03.2023)
 
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© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Дети медиасмены Международного детского центра "Артек" приехали в гости к РИА Новости Крым

Пресс-конференция Детям интересно: как покорить соцсети?
1 из 14

Дети медиасмены Международного детского центра "Артек" приехали в гости к РИА Новости Крым

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым прошла необычная пресс-конференция.

Пресс-конференция Детям интересно: как покорить соцсети?
2 из 14

В мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым прошла необычная пресс-конференция.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Приехали дети из Осетии и Архангельска, Севастополя и Мари Эл, Калининграда и Геническа.

Пресс-конференция Детям интересно: как покорить соцсети?
3 из 14

Приехали дети из Осетии и Архангельска, Севастополя и Мари Эл, Калининграда и Геническа.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

И всех их интересовало – как сделать блогерство успешным, где граница хайпа, чем зацепить аудиторию.

Пресс-конференция Детям интересно: как покорить соцсети?
4 из 14

И всех их интересовало – как сделать блогерство успешным, где граница хайпа, чем зацепить аудиторию.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Из зала спикерам ребята медиасмены задали не меньше полутора десятков вопросов.

Пресс-конференция Детям интересно: как покорить соцсети?
5 из 14

Из зала спикерам ребята медиасмены задали не меньше полутора десятков вопросов.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДети из медиаотряда МДЦ "Артек" на пресс-конференции "Детям интересно: как покорить соцсети?"
Дети из медиаотряда МДЦ Артек на пресс-конференции Детям интересно: как покорить соцсети?
6 из 14
Дети из медиаотряда МДЦ "Артек" на пресс-конференции "Детям интересно: как покорить соцсети?"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Спикерами выступали блогер Александра Кирьяков и старший редактор социальных сетей РИА Новости Крым Екатерина Радионова.

Пресс-конференция Детям интересно: как покорить соцсети?
7 из 14

Спикерами выступали блогер Александра Кирьяков и старший редактор социальных сетей РИА Новости Крым Екатерина Радионова.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

"Если вы сами будете интересными личностями, то не важно, на какой площадке вы будете реализовываться", - сказал Кирьяков.

Блогер Александр Сандро Кирьяков на пресс-конференции Детям интересно: как покорить соцсети?
8 из 14

"Если вы сами будете интересными личностями, то не важно, на какой площадке вы будете реализовываться", - сказал Кирьяков.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Екатерина Радионова отметила, что профессиональные журналисты меньше хайпуют и провоцируют, потому что дорожат репутацией.

Редактор социальных сетей РИА Новости Крым Екатерина Радионова
9 из 14

Екатерина Радионова отметила, что профессиональные журналисты меньше хайпуют и провоцируют, потому что дорожат репутацией.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Из зала спикерам ребята медиасмены задали не меньше полутора десятков вопросов.

Пресс-конференция Детям интересно: как покорить соцсети?
10 из 14

Из зала спикерам ребята медиасмены задали не меньше полутора десятков вопросов.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Они интересовались не только тем, как монетизировать свой контент, но и тем, в какой мере можно употреблять иностранные слова...

Пресс-конференция Детям интересно: как покорить соцсети?
11 из 14

Они интересовались не только тем, как монетизировать свой контент, но и тем, в какой мере можно употреблять иностранные слова...

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

...где грань между раскрепощенностью и наглостью...

Пресс-конференция Детям интересно: как покорить соцсети?
12 из 14

...где грань между раскрепощенностью и наглостью...

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

...спрашивали о том, как работает блогер и журналист кот Мостик.

Пресс-конференция Детям интересно: как покорить соцсети?
13 из 14

...спрашивали о том, как работает блогер и журналист кот Мостик.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В конце полуторачасового диалога сотрудники РИА Новости Крым провели для артековцев экскурсию по редакции.

Пресс-конференция Детям интересно: как покорить соцсети?
14 из 14

В конце полуторачасового диалога сотрудники РИА Новости Крым провели для артековцев экскурсию по редакции.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
 
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