Участники медиасмены Артека в гостях у РИА Новости Крым - фоторепортаж

Дети медиасмены Международного детского центра "Артек" приехали в гости к РИА Новости Крым
Дети медиасмены Международного детского центра "Артек" приехали в гости к РИА Новости Крым
В мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым прошла необычная пресс-конференция.
В мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым прошла необычная пресс-конференция.
Приехали дети из Осетии и Архангельска, Севастополя и Мари Эл, Калининграда и Геническа.
Приехали дети из Осетии и Архангельска, Севастополя и Мари Эл, Калининграда и Геническа.
И всех их интересовало – как сделать блогерство успешным, где граница хайпа, чем зацепить аудиторию.
И всех их интересовало – как сделать блогерство успешным, где граница хайпа, чем зацепить аудиторию.
Из зала спикерам ребята медиасмены задали не меньше полутора десятков вопросов.
Из зала спикерам ребята медиасмены задали не меньше полутора десятков вопросов.
Спикерами выступали блогер Александра Кирьяков и старший редактор социальных сетей РИА Новости Крым Екатерина Радионова.
Спикерами выступали блогер Александра Кирьяков и старший редактор социальных сетей РИА Новости Крым Екатерина Радионова.
"Если вы сами будете интересными личностями, то не важно, на какой площадке вы будете реализовываться", - сказал Кирьяков.
"Если вы сами будете интересными личностями, то не важно, на какой площадке вы будете реализовываться", - сказал Кирьяков.
Екатерина Радионова отметила, что профессиональные журналисты меньше хайпуют и провоцируют, потому что дорожат репутацией.
Екатерина Радионова отметила, что профессиональные журналисты меньше хайпуют и провоцируют, потому что дорожат репутацией.
Из зала спикерам ребята медиасмены задали не меньше полутора десятков вопросов.
Из зала спикерам ребята медиасмены задали не меньше полутора десятков вопросов.
Они интересовались не только тем, как монетизировать свой контент, но и тем, в какой мере можно употреблять иностранные слова...
Они интересовались не только тем, как монетизировать свой контент, но и тем, в какой мере можно употреблять иностранные слова...
...где грань между раскрепощенностью и наглостью...
...где грань между раскрепощенностью и наглостью...
...спрашивали о том, как работает блогер и журналист кот Мостик.
...спрашивали о том, как работает блогер и журналист кот Мостик.
В конце полуторачасового диалога сотрудники РИА Новости Крым провели для артековцев экскурсию по редакции.
В конце полуторачасового диалога сотрудники РИА Новости Крым провели для артековцев экскурсию по редакции.