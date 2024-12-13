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В России хотят снизить потребление алкоголя до 2030 года

В России хотят снизить потребление алкоголя до 2030 года - РИА Новости Крым, 13.12.2024

В России хотят снизить потребление алкоголя до 2030 года

Правительство России утвердило план мероприятий по реализации Концепции сокращения потребления алкоголя до 2030 года. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава... РИА Новости Крым, 13.12.2024

2024-12-13T14:16

2024-12-13T14:16

2024-12-13T14:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Правительство России утвердило план мероприятий по реализации Концепции сокращения потребления алкоголя до 2030 года. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РФ.Уточняется, что концепция нацелена на укрепление здорового образа жизни, профилактику злоупотребления алкоголем, расширение системы медицинской и социальной реабилитации для людей с алкогольной зависимостью, а также на раннее выявление проблем и профилактическое консультирование.План содержит 29 мероприятий, направленных как на развитие системы профилактики, повышение качества и доступности медицинской помощи людям с алкогольной зависимостью и развитие системы медицинской реабилитации, социальной адаптации и ресоциализации, так и на укрепление ценностей здорового образа жизни, формирование среды, способствующей сокращению потребления алкоголя, в том числе крепких спиртных напитков, пояснили в министерстве.Планируется расширить практику раннего выявления пагубного потребления алкоголя и профилактического консультирования, что позволит не только выявить ранние признаки развития алкогольной зависимости, но и своевременно принять меры, чтобы предотвратить прогрессирование, отметили в пресс-службе.Также в рамках утвержденного плана мероприятий будет проведен анализ применения мер административной ответственности, по результатам которого будут подготовлены предложения об их усилении, подчеркнули в Минздраве."Будет проанализирован опыт субъектов РФ по реализации мер, ограничивающих время розничной продажи крепкого алкоголя, а также будут представлены предложения о введении ограничений на выкладку алкогольной продукции в прикассовой зоне торговых объектов, пояснили в пресс-службе.1 апреля вступил в силу закон о запрете "наливаек". Согласно документу, регионы смогут устанавливать требование о продаже пива, сидра и других алкогольных напитков в ресторанах, барах, кафе, буфетах, а также ограничивать время продажи алкогольной продукции в точках общественного питания (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Крыму ограничат продажу алкоголя с 20 часовВ РФ хотят ввести уголовную ответственность за продажу сигарет детямВ Крыму усиливают работу по профилактике алкоголизма среди подростков

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, закон и право, алкоголь, общество, торговля, минздрав рф