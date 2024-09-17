Где в Крыму ограничат продажу алкоголя с 20 часов
В общепитах многоквартирных домов ограничат продажу алкоголя с 20 часов
© Depositphotos.com AnuskiserranoОтказ от алкоголя
© Depositphotos.com Anuskiserrano
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. В Крыму ограничат продажу алкогольной продукции в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях, сообщается на официальном сайте Министерства промышленной политики Крыма.
"Министерство промышленной политики Республики Крым сообщает о вступлении с 23 сентября 2024 в силу закона, ограничивающего время продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) прилегающих к ним территориях, в период с 20 часов до 10 часов по местному времени", - говорится в сообщении.
25 июня в Крыму был принят закон о запрете розничной продажи алкогольной продукции в многоквартирных домах по ночам.
1 апреля вступил в силу закон о запрете "наливаек". Согласно документу, регионы смогут устанавливать требование о продаже пива, сидра и других алкогольных напитков в ресторанах, барах, кафе, буфетах, а также ограничивать время продажи алкогольной продукции в точках общественного питания (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
Поводом послужили многочисленные обращения жителей многоквартирных домов с жалобами, что "наливайки" днем работают как магазины, а ночью торгуют алкоголем. В результате возле домов собираются асоциальные посетители: шум и беспорядки мешают людям спокойно жить.
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