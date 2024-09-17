https://crimea.ria.ru/20240917/gde-v-krymu-ogranichat-prodazhu-alkogolya-s-20-chasov-1140397726.html

Где в Крыму ограничат продажу алкоголя с 20 часов

Где в Крыму ограничат продажу алкоголя с 20 часов - РИА Новости Крым, 17.09.2024

Где в Крыму ограничат продажу алкоголя с 20 часов

В Крыму ограничат продажу алкогольной продукции в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях,... РИА Новости Крым, 17.09.2024

2024-09-17T11:57

2024-09-17T11:57

2024-09-17T11:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. В Крыму ограничат продажу алкогольной продукции в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях, сообщается на официальном сайте Министерства промышленной политики Крыма.25 июня в Крыму был принят закон о запрете розничной продажи алкогольной продукции в многоквартирных домах по ночам.1 апреля вступил в силу закон о запрете "наливаек". Согласно документу, регионы смогут устанавливать требование о продаже пива, сидра и других алкогольных напитков в ресторанах, барах, кафе, буфетах, а также ограничивать время продажи алкогольной продукции в точках общественного питания (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.Поводом послужили многочисленные обращения жителей многоквартирных домов с жалобами, что "наливайки" днем работают как магазины, а ночью торгуют алкоголем. В результате возле домов собираются асоциальные посетители: шум и беспорядки мешают людям спокойно жить.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в "наливайках" проводят контрольные рейды Пьяный водитель насмерть сбил двух девочек-подростков в Чувашии Трое пьяных отдыхающих в курортном поселке Крыма избили охранника кафе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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