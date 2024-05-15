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В Крыму в "наливайках" проводят контрольные рейды - РИА Новости Крым, 15.05.2024
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В Крыму в "наливайках" проводят контрольные рейды
В Крыму в "наливайках" проводят контрольные рейды - РИА Новости Крым, 15.05.2024
В Крыму в "наливайках" проводят контрольные рейды
В Крыму проверяют так называемые "наливайки" на соблюдение требований к продаже алкоголя. Об этом журналистам сообщил начальник управления лицензирования... РИА Новости Крым, 15.05.2024
2024-05-15T18:18
2024-05-15T18:24
минпромполитики крыма
торговля
алкоголь
закон и право
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симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. В Крыму проверяют так называемые "наливайки" на соблюдение требований к продаже алкоголя. Об этом журналистам сообщил начальник управления лицензирования отдельных видов хозяйственной деятельности Минпромполитики РК Владимир Конивченко.По его словам, рейды проводят по многочисленным обращениям граждан и органов местного самоуправления, которые жалуются на нарушениях общественного порядка возле таких заведений. Большинство жалоб министерству поступает из Симферополя и Симферопольского района. Обращаются также жители Феодосии и Ялты.Чтобы выявлять и пресекать несоблюдение правил торговли, сотрудники министерства проводят контрольные закупки."На данный момент проведено восемь рейдов, по итогам которых составили шесть административных протоколов. Материалы по этим правонарушениям направляются в суды. Также министерство имеет право обратиться в суд для аннулирования лицензии на продажу алкогольной продукции", - уточнил он.Ранее министр промышленной политики региона Анушаван Агаджанян сообщал, что в Крыму планируют запретить продавать алкоголь в точках общественного питания, расположенных в многоквартирных домах, в период с 20:00 до 10:00. Соответствующий проект закона внесут в Государственный совет республики. При этом министр отметил, что при разработке законопроекта необходимо соблюсти баланс между позицией государства и интересами предпринимателя.1 апреля вступил в силу закон о запрете "наливаек". Согласно документу, регионы смогут устанавливать требование о продаже пива, сидра и других алкогольных напитков в ресторанах, барах, кафе, буфетах, а также ограничивать время продажи алкогольной продукции в точках общественного питания (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.Поводом послужили многочисленные обращения жителей многоквартирных домов с жалобами, что "наливайки" днем работают как магазины, а ночью торгуют алкоголем. В результате возле домов собираются асоциальные посетители: шум и беспорядки мешают людям спокойно жить.
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минпромполитики крыма, торговля, алкоголь, закон и право, крым, симферополь, новости крыма, видео
В Крыму в "наливайках" проводят контрольные рейды

В Крыму "наливайки" проверяют на соблюдение требований к продаже алкоголя

18:18 15.05.2024 (обновлено: 18:24 15.05.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. В Крыму проверяют так называемые "наливайки" на соблюдение требований к продаже алкоголя. Об этом журналистам сообщил начальник управления лицензирования отдельных видов хозяйственной деятельности Минпромполитики РК Владимир Конивченко.
По его словам, рейды проводят по многочисленным обращениям граждан и органов местного самоуправления, которые жалуются на нарушениях общественного порядка возле таких заведений. Большинство жалоб министерству поступает из Симферополя и Симферопольского района. Обращаются также жители Феодосии и Ялты.
Чтобы выявлять и пресекать несоблюдение правил торговли, сотрудники министерства проводят контрольные закупки.
Главное нарушение – это ночная продажа алкоголя в объектах общественного питания на вынос, в то время как по закону алкоголь должны вскрывать и употреблять только внутри заведения, пояснил Конивченко.
"На данный момент проведено восемь рейдов, по итогам которых составили шесть административных протоколов. Материалы по этим правонарушениям направляются в суды. Также министерство имеет право обратиться в суд для аннулирования лицензии на продажу алкогольной продукции", - уточнил он.
Ранее министр промышленной политики региона Анушаван Агаджанян сообщал, что в Крыму планируют запретить продавать алкоголь в точках общественного питания, расположенных в многоквартирных домах, в период с 20:00 до 10:00. Соответствующий проект закона внесут в Государственный совет республики. При этом министр отметил, что при разработке законопроекта необходимо соблюсти баланс между позицией государства и интересами предпринимателя.
1 апреля вступил в силу закон о запрете "наливаек". Согласно документу, регионы смогут устанавливать требование о продаже пива, сидра и других алкогольных напитков в ресторанах, барах, кафе, буфетах, а также ограничивать время продажи алкогольной продукции в точках общественного питания (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
Поводом послужили многочисленные обращения жителей многоквартирных домов с жалобами, что "наливайки" днем работают как магазины, а ночью торгуют алкоголем. В результате возле домов собираются асоциальные посетители: шум и беспорядки мешают людям спокойно жить.
 
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