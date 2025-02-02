https://crimea.ria.ru/20250202/sk-vozbudil-delo-protiv-otdavshego-prikaz-udarit-po-internatu-v-sudzhe-1143850724.html

СК возбудил дело против отдавшего приказ ударить по интернату в Судже

СК возбудил дело против отдавшего приказ ударить по интернату в Судже - РИА Новости Крым, 02.02.2025

СК возбудил дело против отдавшего приказ ударить по интернату в Судже

Возбуждено дело против командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Ростислава Карпуши, приказавшего ударить по школе-интернату в Судже, сообщили РИА Новости в РИА Новости Крым, 02.02.2025

2025-02-02T11:15

2025-02-02T11:15

2025-02-02T11:15

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев — РИА Новости Крым. Возбуждено дело против командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Ростислава Карпуши, приказавшего ударить по школе-интернату в Судже, сообщили РИА Новости в СК.По данным следствия, в субботу Карпуша отдал приказ подчиненным ударить по зданию, где находились мирные жители. В результате преступления есть погибшие и раненые."Принимаются меры к установлению местонахождения Карпуши и его соучастников", — подчеркнули в Следственном комитете.Следователи установят обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку действиям причастных к преступлению.Ночью в воскресенье Минобороны сообщило, что ВСУ целенаправленно ударили по интернату в оккупированном украинскими боевиками городе Судже. Российская ПВО зафиксировала пуск ракет из Сумской области.Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн отмечал, что достоверной информации о числе пострадавших пока нет.В министерстве также подчеркнули, что противник пошел на такой шаг, чтобы отвлечь мировое сообщество от собственных зверств в курском селе Русское Поречное.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250202/vsu-nanesli-raketnyy-udar-po-internatu-v-sudzhe-kurskoy-oblasti-1143848385.html

курская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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