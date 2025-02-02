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СК возбудил дело против отдавшего приказ ударить по интернату в Судже - РИА Новости Крым, 02.02.2025
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СК возбудил дело против отдавшего приказ ударить по интернату в Судже
СК возбудил дело против отдавшего приказ ударить по интернату в Судже - РИА Новости Крым, 02.02.2025
СК возбудил дело против отдавшего приказ ударить по интернату в Судже
Возбуждено дело против командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Ростислава Карпуши, приказавшего ударить по школе-интернату в Судже, сообщили РИА Новости в РИА Новости Крым, 02.02.2025
2025-02-02T11:15
2025-02-02T11:15
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев — РИА Новости Крым. Возбуждено дело против командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Ростислава Карпуши, приказавшего ударить по школе-интернату в Судже, сообщили РИА Новости в СК.По данным следствия, в субботу Карпуша отдал приказ подчиненным ударить по зданию, где находились мирные жители. В результате преступления есть погибшие и раненые."Принимаются меры к установлению местонахождения Карпуши и его соучастников", — подчеркнули в Следственном комитете.Следователи установят обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку действиям причастных к преступлению.Ночью в воскресенье Минобороны сообщило, что ВСУ целенаправленно ударили по интернату в оккупированном украинскими боевиками городе Судже. Российская ПВО зафиксировала пуск ракет из Сумской области.Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн отмечал, что достоверной информации о числе пострадавших пока нет.В министерстве также подчеркнули, что противник пошел на такой шаг, чтобы отвлечь мировое сообщество от собственных зверств в курском селе Русское Поречное.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250202/vsu-nanesli-raketnyy-udar-po-internatu-v-sudzhe-kurskoy-oblasti-1143848385.html
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курская область, ситуация в курской области после нападения всу, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости
СК возбудил дело против отдавшего приказ ударить по интернату в Судже

Против приказавшего ударить по интернату в Судже командира ВСУ Следком возбудил дело

11:15 02.02.2025
 
© СоцсетиКомандир 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Ростислав Карпуша.
Командир 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Ростислав Карпуша.
© Соцсети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев — РИА Новости Крым. Возбуждено дело против командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Ростислава Карпуши, приказавшего ударить по школе-интернату в Судже, сообщили РИА Новости в СК.
"Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело в отношении командира 19-й отдельной ракетной бригады ВФУ полковника Ростислава Карпуши, подозреваемого в совершении террористического акта в Суджанском районе Курской области (пункт "б" часть третья статьи 205 УК России)", — заявили в ведомстве.
По данным следствия, в субботу Карпуша отдал приказ подчиненным ударить по зданию, где находились мирные жители. В результате преступления есть погибшие и раненые.
"Принимаются меры к установлению местонахождения Карпуши и его соучастников", — подчеркнули в Следственном комитете.
Следователи установят обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку действиям причастных к преступлению.
Ночью в воскресенье Минобороны сообщило, что ВСУ целенаправленно ударили по интернату в оккупированном украинскими боевиками городе Судже. Российская ПВО зафиксировала пуск ракет из Сумской области.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн отмечал, что достоверной информации о числе пострадавших пока нет.
В министерстве также подчеркнули, что противник пошел на такой шаг, чтобы отвлечь мировое сообщество от собственных зверств в курском селе Русское Поречное.
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