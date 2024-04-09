https://crimea.ria.ru/20240409/v-krymu-gotovyatsya-zapretit-nalivaykam-rabotat-po-nocham-1136404958.html

В Крыму готовятся запретить "наливайкам" работать по ночам

В Крыму готовятся запретить "наливайкам" работать по ночам - РИА Новости Крым, 09.04.2024

В Крыму готовятся запретить "наливайкам" работать по ночам

В Крыму планируют запретить продавать алкоголь в точках общественного питания, расположенных в многоквартирных домах, в период с 20:00 до 10:00. Соответствующий РИА Новости Крым, 09.04.2024

2024-04-09T17:16

2024-04-09T17:16

2024-04-09T17:18

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анушаван агаджанян

государственный совет рк (госсовет)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. В Крыму планируют запретить продавать алкоголь в точках общественного питания, расположенных в многоквартирных домах, в период с 20:00 до 10:00. Соответствующий проект закона в ближайший месяц внесут в Государственный совет республики. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр промышленной политики региона Анушаван Агаджанян.По словам Агаджаняна, на сегодняшний день в Крыму работает 75 таких заведений. Министр отметил, что при разработке законопроекта необходимо соблюсти баланс между позицией государства и интересами предпринимателя."Идут переговоры, мы собираем все позиции, в том числе общественности, чтобы вынести на рассмотрение парламента Крыма сбалансированный законопроект. Думаю, в течение месяца этот документ будет уже в Государственном совете", – добавил глава минпрома РК.1 апреля вступил в силу закон о запрете "наливаек". Согласно документу, регионы смогут устанавливать требование о продаже пива, сидра и других алкогольных напитков в ресторанах, барах, кафе, буфетах, а также ограничивать время продажи алкогольной продукции в точках общественного питания (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.Поводом послужили многочисленные обращения жителей многоквартирных домов с жалобами, что "наливайки" днем работают как магазины, а ночью торгуют алкоголем. В результате, возле домов собираются асоциальные посетители: шум и беспорядки мешают людям спокойно жить.До вступления в силу данного закона действовал запрет на продажу алкоголя в заведениях общественного питания, которые расположены в многоквартирных жилых домах и на прилегающих территориях, если площадь заведения не превышает 20 квадратных метров. Теперь регионы могут ужесточить эти правила и ввести дополнительные ограничения по площади или даже полностью запретить торговлю алкоголем в таких заведениях.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин расширил полномочия регионов по борьбе с "наливайками"Что изменит новый закон о "наливайках" - депутат БахаревВ Крыму призвали ввести жесткие меры против родителей-алкоголиков

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, общественная палата крыма, минпром крыма, алкоголь, анушаван агаджанян, государственный совет рк (госсовет)