https://crimea.ria.ru/20240214/putin-rasshiril-polnomochiya-regionov-po-borbe-s-nalivaykami-1134927006.html

Путин расширил полномочия регионов по борьбе с "наливайками"

Путин расширил полномочия регионов по борьбе с "наливайками" - РИА Новости Крым, 14.02.2024

Путин расширил полномочия регионов по борьбе с "наливайками"

Владимир Путин подписал закон, расширяющий возможности регионов по борьбе с "наливайками", документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. РИА Новости Крым, 14.02.2024

2024-02-14T09:33

2024-02-14T09:33

2024-02-14T10:16

владимир путин (политик)

торговля

алкоголь

россия

закон и право

новости

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Владимир Путин подписал закон, расширяющий возможности регионов по борьбе с "наливайками", документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Теперь регионы смогут ограничивать время продажи всей алкогольной продукции в точках общепита (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Раньше они могли ограничивать продажу только крепкого алкоголя.Кроме того, по новому закону, запрещено производить пивные напитки из закупленного пива и добавлять в них этиловый спирт, если это не предусмотрено требованиями госстандартов и техрегламентов. Под запретом и использование наименований, которые вводят потребителей в заблуждение относительно вида продукта и его состава. Эта мера необходима для предотвращения массовых отравлений суррогатами.Закон вступает в силу с 1 апреля 2024 года.Рассмотрение законопроекта о "наливайках" началось в декабре прошлого года. Одним из его авторов является первый зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку, Константин Бахарев. В комментарии РИА Новости Крым он рассказал, что новый закон о запрете "наливаек" сохраняет право торговли спиртными напитками на розлив в вечернее и ночное время за ресторанами и исключает такую возможность для баров, кафе и "гибридных" заведений, которые устанавливают столики в торговых помещениях. При этом под запрет попадает и крепкий алкоголь, и пиво. Но нюансы будут определять региональные власти.Закон о запрете "наливаек" в России был принят депутатами Государственной Думы в третьем чтении 1 февраля. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин напомнил, что у субъектов РФ уже есть право ограничивать продажу крепкой алкогольной продукции. Однако поступает большое количество обращений от жителей многоквартирных домов с жалобами, что "наливайки" днем работают как магазины, а ночью торгуют алкоголем. В результате, возле домов собираются асоциальные посетители: шум и беспорядки мешают людям спокойно жить.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему возникает алкогольная зависимость и как спастисьВ Крыму растет число тяжелых осложнений от алкоголизмаАлкоголизм молодеет: на прием к наркологу приводят пятнадцатилетних

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), торговля, алкоголь, россия, закон и право, новости, общество