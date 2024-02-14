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Путин расширил полномочия регионов по борьбе с "наливайками"
Путин расширил полномочия регионов по борьбе с "наливайками" - РИА Новости Крым, 14.02.2024
Путин расширил полномочия регионов по борьбе с "наливайками"
Владимир Путин подписал закон, расширяющий возможности регионов по борьбе с "наливайками", документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. РИА Новости Крым, 14.02.2024
2024-02-14T09:33
2024-02-14T09:33
2024-02-14T10:16
владимир путин (политик)
торговля
алкоголь
россия
закон и право
новости
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Владимир Путин подписал закон, расширяющий возможности регионов по борьбе с "наливайками", документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Теперь регионы смогут ограничивать время продажи всей алкогольной продукции в точках общепита (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Раньше они могли ограничивать продажу только крепкого алкоголя.Кроме того, по новому закону, запрещено производить пивные напитки из закупленного пива и добавлять в них этиловый спирт, если это не предусмотрено требованиями госстандартов и техрегламентов. Под запретом и использование наименований, которые вводят потребителей в заблуждение относительно вида продукта и его состава. Эта мера необходима для предотвращения массовых отравлений суррогатами.Закон вступает в силу с 1 апреля 2024 года.Рассмотрение законопроекта о "наливайках" началось в декабре прошлого года. Одним из его авторов является первый зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку, Константин Бахарев. В комментарии РИА Новости Крым он рассказал, что новый закон о запрете "наливаек" сохраняет право торговли спиртными напитками на розлив в вечернее и ночное время за ресторанами и исключает такую возможность для баров, кафе и "гибридных" заведений, которые устанавливают столики в торговых помещениях. При этом под запрет попадает и крепкий алкоголь, и пиво. Но нюансы будут определять региональные власти.Закон о запрете "наливаек" в России был принят депутатами Государственной Думы в третьем чтении 1 февраля. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин напомнил, что у субъектов РФ уже есть право ограничивать продажу крепкой алкогольной продукции. Однако поступает большое количество обращений от жителей многоквартирных домов с жалобами, что "наливайки" днем работают как магазины, а ночью торгуют алкоголем. В результате, возле домов собираются асоциальные посетители: шум и беспорядки мешают людям спокойно жить.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему возникает алкогольная зависимость и как спастисьВ Крыму растет число тяжелых осложнений от алкоголизмаАлкоголизм молодеет: на прием к наркологу приводят пятнадцатилетних
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владимир путин (политик), торговля, алкоголь, россия, закон и право, новости, общество
Путин расширил полномочия регионов по борьбе с "наливайками"
Путин подписал закон о борьбе с "наливайками"
09:33 14.02.2024 (обновлено: 10:16 14.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Владимир Путин подписал закон, расширяющий возможности регионов по борьбе с "наливайками", документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Субъекты Российской Федерации вправе устанавливать законом субъекта РФ требование об осуществлении розничной продажи и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания только в таких объектах общественного питания, как рестораны, бары, кафе, буфеты, в том числе расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях", - говорится в одном из дополнений к Федеральному закону.
Теперь регионы смогут ограничивать время продажи всей алкогольной продукции в точках общепита (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Раньше они могли ограничивать продажу только крепкого алкоголя.
Кроме того, по новому закону, запрещено производить пивные напитки из закупленного пива и добавлять в них этиловый спирт, если это не предусмотрено требованиями госстандартов и техрегламентов. Под запретом и использование наименований, которые вводят потребителей в заблуждение относительно вида продукта и его состава. Эта мера необходима для предотвращения массовых отравлений суррогатами.
Закон вступает в силу с 1 апреля 2024 года.
Рассмотрение законопроекта о "наливайках" началось
в декабре прошлого года. Одним из его авторов является первый зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку, Константин Бахарев. В комментарии РИА Новости Крым он рассказал
, что новый закон о запрете "наливаек" сохраняет право торговли спиртными напитками на розлив в вечернее и ночное время за ресторанами и исключает такую возможность для баров, кафе и "гибридных" заведений, которые устанавливают столики в торговых помещениях. При этом под запрет попадает и крепкий алкоголь, и пиво. Но нюансы будут определять региональные власти.
Закон о запрете "наливаек" в России был принят
депутатами Государственной Думы в третьем чтении 1 февраля. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин напомнил, что у субъектов РФ уже есть право ограничивать продажу крепкой алкогольной продукции. Однако поступает большое количество обращений от жителей многоквартирных домов с жалобами, что "наливайки" днем работают как магазины, а ночью торгуют алкоголем. В результате, возле домов собираются асоциальные посетители: шум и беспорядки мешают людям спокойно жить.
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