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"Наливайки" под запретом: Госдума приняла закон - РИА Новости Крым, 01.02.2024
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"Наливайки" под запретом: Госдума приняла закон
"Наливайки" под запретом: Госдума приняла закон - РИА Новости Крым, 01.02.2024
"Наливайки" под запретом: Госдума приняла закон
Закон о запрете "наливаек" в России принят депутатами Государственной думы в третьем чтении в четверг. Информация об этом размещена на сайте законодательного... РИА Новости Крым, 01.02.2024
2024-02-01T14:24
2024-02-01T14:25
государственная дума рф
вячеслав володин
закон и право
россия
общество
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Закон о запрете "наливаек" в России принят депутатами Государственной думы в третьем чтении в четверг. Информация об этом размещена на сайте законодательного органа со ссылкой на председателя Госдумы Вячеслава Володина.Документ расширяет полномочия регионов и дает им право вводить дополнительные ограничения на продажу алкоголя в точках общепита, расположенных в многоэтажках или на прилегающей к ним территории.Председатель Госдумы РФ напомнил, что у субъектов РФ уже есть право ограничивать продажу крепкой алкогольной продукции. Однако поступает большое количество обращений от жителей многоквартирных домов с жалобами, что "наливайки" днем работают как магазины, а ночью торгуют алкоголем. В результате, возле домов собираются асоциальные посетители: шум и беспорядки мешают людям спокойно жить."Теперь, после принятия решения о запрете "наливаек", у региональных властей будут все возможности навести порядок в этой сфере", - считает Вячеслав Володин.Рассмотрение законопроекта о "наливайках" началось в декабре прошлого года. Председатель Госдумы РФ уточнял, что законопроект также запрещает производить пивные напитки из закупленного пива и добавлять в алкогольную продукцию этиловый спирт, если это не предусмотрено законодательством или требованиями госстандартов и технических регламентов.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему возникает алкогольная зависимость и как спастисьВ Крыму растет число тяжелых осложнений от алкоголизмаАлкоголизм молодеет: на прием к наркологу приводят пятнадцатилетних
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государственная дума рф, вячеслав володин, закон и право, россия, общество, алкоголь, новости
"Наливайки" под запретом: Госдума приняла закон

Госдума расширила полномочия регионов в борьбе с "наливайками" в России

14:24 01.02.2024 (обновлено: 14:25 01.02.2024)
 
© Depositphotos.com AnuskiserranoОтказ от алкоголя
Отказ от алкоголя - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© Depositphotos.com Anuskiserrano
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Закон о запрете "наливаек" в России принят депутатами Государственной думы в третьем чтении в четверг. Информация об этом размещена на сайте законодательного органа со ссылкой на председателя Госдумы Вячеслава Володина.
Документ расширяет полномочия регионов и дает им право вводить дополнительные ограничения на продажу алкоголя в точках общепита, расположенных в многоэтажках или на прилегающей к ним территории.

"Сегодня принят закон, регионы смогут устанавливать требование о продаже пива, сидра и других алкогольных напитков в ресторанах, барах, кафе, буфетах, а также ограничивать время продажи алкогольной продукции в точках общественного питания (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях", - написал Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Председатель Госдумы РФ напомнил, что у субъектов РФ уже есть право ограничивать продажу крепкой алкогольной продукции. Однако поступает большое количество обращений от жителей многоквартирных домов с жалобами, что "наливайки" днем работают как магазины, а ночью торгуют алкоголем. В результате, возле домов собираются асоциальные посетители: шум и беспорядки мешают людям спокойно жить.
"Теперь, после принятия решения о запрете "наливаек", у региональных властей будут все возможности навести порядок в этой сфере", - считает Вячеслав Володин.
Рассмотрение законопроекта о "наливайках" началось в декабре прошлого года. Председатель Госдумы РФ уточнял, что законопроект также запрещает производить пивные напитки из закупленного пива и добавлять в алкогольную продукцию этиловый спирт, если это не предусмотрено законодательством или требованиями госстандартов и технических регламентов.
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