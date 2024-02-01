https://crimea.ria.ru/20240201/nalivayki-pod-zapretom-gosduma-prinyala-zakon-1134617215.html

"Наливайки" под запретом: Госдума приняла закон

"Наливайки" под запретом: Госдума приняла закон - РИА Новости Крым, 01.02.2024

"Наливайки" под запретом: Госдума приняла закон

Закон о запрете "наливаек" в России принят депутатами Государственной думы в третьем чтении в четверг. Информация об этом размещена на сайте законодательного... РИА Новости Крым, 01.02.2024

2024-02-01T14:24

2024-02-01T14:24

2024-02-01T14:25

государственная дума рф

вячеслав володин

закон и право

россия

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алкоголь

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Закон о запрете "наливаек" в России принят депутатами Государственной думы в третьем чтении в четверг. Информация об этом размещена на сайте законодательного органа со ссылкой на председателя Госдумы Вячеслава Володина.Документ расширяет полномочия регионов и дает им право вводить дополнительные ограничения на продажу алкоголя в точках общепита, расположенных в многоэтажках или на прилегающей к ним территории.Председатель Госдумы РФ напомнил, что у субъектов РФ уже есть право ограничивать продажу крепкой алкогольной продукции. Однако поступает большое количество обращений от жителей многоквартирных домов с жалобами, что "наливайки" днем работают как магазины, а ночью торгуют алкоголем. В результате, возле домов собираются асоциальные посетители: шум и беспорядки мешают людям спокойно жить."Теперь, после принятия решения о запрете "наливаек", у региональных властей будут все возможности навести порядок в этой сфере", - считает Вячеслав Володин.Рассмотрение законопроекта о "наливайках" началось в декабре прошлого года. Председатель Госдумы РФ уточнял, что законопроект также запрещает производить пивные напитки из закупленного пива и добавлять в алкогольную продукцию этиловый спирт, если это не предусмотрено законодательством или требованиями госстандартов и технических регламентов.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему возникает алкогольная зависимость и как спастисьВ Крыму растет число тяжелых осложнений от алкоголизмаАлкоголизм молодеет: на прием к наркологу приводят пятнадцатилетних

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственная дума рф, вячеслав володин, закон и право, россия, общество, алкоголь, новости