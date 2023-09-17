https://crimea.ria.ru/20230917/alkogolizm-molodeet-na-priem-k-narkologu-privodyat-pyatnadtsatiletnikh-1131329847.html
Алкоголизм молодеет: на прием к наркологу приводят пятнадцатилетних
Алкоголизм молодеет: на прием к наркологу приводят пятнадцатилетних - РИА Новости Крым, 17.09.2023
Алкоголизм молодеет: на прием к наркологу приводят пятнадцатилетних
Алкоголизм молодеет. Подростки употребляют его все чаще, и случаи зависимости от алкоголя среди несовершеннолетних также участились. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 17.09.2023
2023-09-17T18:35
2023-09-17T18:35
2023-09-17T18:35
радио "спутник в крыму"
общество
алкоголь
здоровье
новости
владимир каторгин
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Алкоголизм молодеет. Подростки употребляют его все чаще, и случаи зависимости от алкоголя среди несовершеннолетних также участились. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал практикующий психотерапевт-нарколог Владимир Каторгин.По статистике, в России примерно половина населения употребляет алкоголь хотя бы один раз в год, а это около 70 миллионов человек. Примерно 60% из них по классификации ВОЗ можно назвать пьющими людьми, говорит врач-нарколог.В России мужчины и женщины пьют примерно одинаково: согласно официальной статистике Минздрава, их соотношение примерно 61% и 55%. При этом мужчины в среднем выпивают за год количество алкоголя, эквивалентное 30 литрам чистого спирта. Женщины – 10 литров. Однако женский алкоголизм вылечивается труднее."Это химия, ничего больше. У женщины фермент алкогольдегидрогеназа, который отвечает за переработку алкоголя, выделяется несколько слабее, чем у мужчин. Поэтому риск получить зависимость у женщин выше. И бороться с этой зависимостью сложнее, с тем же самым похмельным синдромом", - уточняет специалист.Как лечат от алкоголизмаАлкоголизм – болезнь социальная, и лечить ее чаще всего начинают тогда, когда она мешает жить человеку и окружающим его людям. Различают три стадии алкоголизма – начальная, средняя и завершающая."Третья стадия – это уже терминальная, вплоть до развития деменции, слабоумия. Так что надо принимать меры вовремя, и часто эти меры вовремя начинают предпринимать родственники. На приеме часто с этим сталкиваешься, когда сына или дочь приводят на прием родители. Сам пациент, условно говоря, не понимает, что у него есть проблема".Подростки обычно начинают употреблять спиртные напитки, стремясь казаться старше своего возраста. В этом дети часто подражают окружающим их взрослым. "Приводят иногда и пятнадцатилетних, чего не было раньше. Обычно в этом возрасте это не чистый алкоголизм, а сочетанное употребление: игромания, какие-то другие зависимости, зависимости от никотина, современных синтетических средств, не будем их называть, плюс алкоголь. Чем старше возраст, тем более выражены у человека предпочтения. И алкоголь, к сожалению, занимает одну из лидирующих позиций", - говорит специалист.Первое, что нужно сделать человеку, который желает излечиться от алкогольной зависимости, - это понять и принять тот факт, что он алкоголик и ему нужна помощь. Пока он сам не осознает этого, никакие родственники не заставят его бросить пить. Для лечения следует обращаться к специалистам, которые назначат стационарное или амбулаторное лечение.На втором этапе пациенту обязательно понадобится курс психотерапии, который поможет заново адаптироваться в обществе. И на всех этапах лечения обязательно нужна поддержка близких – друзей и родственников.К алкоголизму людей часто приводит так называемое "пятничное" пьянство – факт, отраженный в пословицах и поговорках. Иными словами, систематическое употребление алкоголя хотя бы раз в неделю чревато возникновением сначала похмельного синдрома, а затем – зависимости.Читайте также на РИА Новости Крым:Чтобы не было мучительно стыдно: как не перебрать на корпоративеКрымчанина осудили за нападение с топором на собутыльникаЧто такое "пятничный" алкоголизм и почему так расслабляться нельзя
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общество, алкоголь, здоровье, новости, владимир каторгин, россия
Алкоголизм молодеет: на прием к наркологу приводят пятнадцатилетних
Кого можно считать пьяницей по классификации ВОЗ и как лечат от алкогольной зависимости
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым.
Алкоголизм молодеет. Подростки употребляют его все чаще, и случаи зависимости от алкоголя среди несовершеннолетних также участились. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал практикующий психотерапевт-нарколог Владимир Каторгин.
По статистике, в России примерно половина населения употребляет алкоголь хотя бы один раз в год, а это около 70 миллионов человек. Примерно 60% из них по классификации ВОЗ можно назвать пьющими людьми, говорит врач-нарколог.
"Есть такое понятие во Всемирной организации здравоохранения – эпизодическое употребление алкоголя. По-русски это - эпизодическое бытовое пьянство. Гражданин, который употребляет хотя бы 60 граммов чистого алкоголя за один сеанс, является бытовым пьяницей. Эта доза эквивалентна трем кружкам пива или 150 миллилитрам водки. Если вы раз в неделю выбираетесь с друзьями в бар, то вы, согласно классификации ВОЗ, считаетесь бытовым пьяницей", - утверждает Владимир Каторгин.
В России мужчины и женщины пьют примерно одинаково: согласно официальной статистике Минздрава, их соотношение примерно 61% и 55%. При этом мужчины в среднем выпивают за год количество алкоголя, эквивалентное 30 литрам чистого спирта. Женщины – 10 литров. Однако женский алкоголизм вылечивается труднее.
"Это химия, ничего больше. У женщины фермент алкогольдегидрогеназа, который отвечает за переработку алкоголя, выделяется несколько слабее, чем у мужчин. Поэтому риск получить зависимость у женщин выше. И бороться с этой зависимостью сложнее, с тем же самым похмельным синдромом", - уточняет специалист.
Как лечат от алкоголизма
Алкоголизм – болезнь социальная, и лечить ее чаще всего начинают тогда, когда она мешает жить человеку и окружающим его людям. Различают три стадии алкоголизма – начальная, средняя и завершающая.
"Третья стадия – это уже терминальная, вплоть до развития деменции, слабоумия. Так что надо принимать меры вовремя, и часто эти меры вовремя начинают предпринимать родственники. На приеме часто с этим сталкиваешься, когда сына или дочь приводят на прием родители. Сам пациент, условно говоря, не понимает, что у него есть проблема".
Подростки обычно начинают употреблять спиртные напитки, стремясь казаться старше своего возраста. В этом дети часто подражают окружающим их взрослым.
"Приводят иногда и пятнадцатилетних, чего не было раньше. Обычно в этом возрасте это не чистый алкоголизм, а сочетанное употребление: игромания, какие-то другие зависимости, зависимости от никотина, современных синтетических средств, не будем их называть, плюс алкоголь. Чем старше возраст, тем более выражены у человека предпочтения. И алкоголь, к сожалению, занимает одну из лидирующих позиций", - говорит специалист.
Первое, что нужно сделать человеку, который желает излечиться от алкогольной зависимости, - это понять и принять тот факт, что он алкоголик и ему нужна помощь. Пока он сам не осознает этого, никакие родственники не заставят его бросить пить. Для лечения следует обращаться к специалистам, которые назначат стационарное или амбулаторное лечение.
"Медикаментозная терапия – это основа. Какие это будут препараты – это уже на выбор врача, от антидепрессантов до более сложных препаратов. Поскольку нарушается химический процесс в мозге, происходит дисбаланс серотонин-допаминовой системы. Ее нужно восстанавливать искусственно. Поэтому прием препаратов будет обязательным на длительный период, надо понимать, что это 3-6 месяцев".
На втором этапе пациенту обязательно понадобится курс психотерапии, который поможет заново адаптироваться в обществе. И на всех этапах лечения обязательно нужна поддержка близких – друзей и родственников.
К алкоголизму людей часто приводит так называемое "пятничное" пьянство
– факт, отраженный в пословицах и поговорках. Иными словами, систематическое употребление алкоголя хотя бы раз в неделю чревато возникновением сначала похмельного синдрома, а затем – зависимости.
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