https://crimea.ria.ru/20230917/alkogolizm-molodeet-na-priem-k-narkologu-privodyat-pyatnadtsatiletnikh-1131329847.html

Алкоголизм молодеет: на прием к наркологу приводят пятнадцатилетних

Алкоголизм молодеет: на прием к наркологу приводят пятнадцатилетних - РИА Новости Крым, 17.09.2023

Алкоголизм молодеет: на прием к наркологу приводят пятнадцатилетних

Алкоголизм молодеет. Подростки употребляют его все чаще, и случаи зависимости от алкоголя среди несовершеннолетних также участились. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 17.09.2023

2023-09-17T18:35

2023-09-17T18:35

2023-09-17T18:35

радио "спутник в крыму"

общество

алкоголь

здоровье

новости

владимир каторгин

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Алкоголизм молодеет. Подростки употребляют его все чаще, и случаи зависимости от алкоголя среди несовершеннолетних также участились. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал практикующий психотерапевт-нарколог Владимир Каторгин.По статистике, в России примерно половина населения употребляет алкоголь хотя бы один раз в год, а это около 70 миллионов человек. Примерно 60% из них по классификации ВОЗ можно назвать пьющими людьми, говорит врач-нарколог.В России мужчины и женщины пьют примерно одинаково: согласно официальной статистике Минздрава, их соотношение примерно 61% и 55%. При этом мужчины в среднем выпивают за год количество алкоголя, эквивалентное 30 литрам чистого спирта. Женщины – 10 литров. Однако женский алкоголизм вылечивается труднее."Это химия, ничего больше. У женщины фермент алкогольдегидрогеназа, который отвечает за переработку алкоголя, выделяется несколько слабее, чем у мужчин. Поэтому риск получить зависимость у женщин выше. И бороться с этой зависимостью сложнее, с тем же самым похмельным синдромом", - уточняет специалист.Как лечат от алкоголизмаАлкоголизм – болезнь социальная, и лечить ее чаще всего начинают тогда, когда она мешает жить человеку и окружающим его людям. Различают три стадии алкоголизма – начальная, средняя и завершающая."Третья стадия – это уже терминальная, вплоть до развития деменции, слабоумия. Так что надо принимать меры вовремя, и часто эти меры вовремя начинают предпринимать родственники. На приеме часто с этим сталкиваешься, когда сына или дочь приводят на прием родители. Сам пациент, условно говоря, не понимает, что у него есть проблема".Подростки обычно начинают употреблять спиртные напитки, стремясь казаться старше своего возраста. В этом дети часто подражают окружающим их взрослым. "Приводят иногда и пятнадцатилетних, чего не было раньше. Обычно в этом возрасте это не чистый алкоголизм, а сочетанное употребление: игромания, какие-то другие зависимости, зависимости от никотина, современных синтетических средств, не будем их называть, плюс алкоголь. Чем старше возраст, тем более выражены у человека предпочтения. И алкоголь, к сожалению, занимает одну из лидирующих позиций", - говорит специалист.Первое, что нужно сделать человеку, который желает излечиться от алкогольной зависимости, - это понять и принять тот факт, что он алкоголик и ему нужна помощь. Пока он сам не осознает этого, никакие родственники не заставят его бросить пить. Для лечения следует обращаться к специалистам, которые назначат стационарное или амбулаторное лечение.На втором этапе пациенту обязательно понадобится курс психотерапии, который поможет заново адаптироваться в обществе. И на всех этапах лечения обязательно нужна поддержка близких – друзей и родственников.К алкоголизму людей часто приводит так называемое "пятничное" пьянство – факт, отраженный в пословицах и поговорках. Иными словами, систематическое употребление алкоголя хотя бы раз в неделю чревато возникновением сначала похмельного синдрома, а затем – зависимости.Читайте также на РИА Новости Крым:Чтобы не было мучительно стыдно: как не перебрать на корпоративеКрымчанина осудили за нападение с топором на собутыльникаЧто такое "пятничный" алкоголизм и почему так расслабляться нельзя

https://crimea.ria.ru/20220418/ostorozhno--vino-komu-i-kogda-stoit-otkazatsya-ot-napitka-1122975692.html

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общество, алкоголь, здоровье, новости, владимир каторгин, россия