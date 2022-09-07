https://crimea.ria.ru/20220907/krymchanina-osudili-za-napadenie-s-toporom-na-sobutylnika--1124426731.html
Крымчанина осудили за нападение с топором на собутыльника
Крымчанина осудили за нападение с топором на собутыльника - РИА Новости Крым, 07.09.2022
Крымчанина осудили за нападение с топором на собутыльника
В Крыму жителя села Войково приговорили и к 4 годам и 8 месяцам колонии за нападение на собутыльника с топором, в результате которого потерпевший лишился кисти... РИА Новости Крым, 07.09.2022
2022-09-07T10:25
2022-09-07T10:25
2022-09-07T10:25
крым
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. В Крыму жителя села Войково приговорили и к 4 годам и 8 месяцам колонии за нападение на собутыльника с топором, в результате которого потерпевший лишился кисти руки. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда Республики Крым.Установлено, что в январе 2022 года приятели распивали спиртное, после чего разошлись, подсудимый лег спать в своем доме. Позже он проснулся от шума во дворе, взял топор и пошел осматривать территорию.В суде уточнили, что у подсудимого – 43-летнего жителя села Войково – установлен диагноз хронический алкоголизм."В судебном заседании подсудимый свою вину признал полностью, извинился перед потерпевшим. Суд, всесторонне изучив материалы дела, учитывая обстоятельства совершения преступления, сведения о личности гражданина назначил подсудимому наказание в виде 4 лет и 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", –говорится в сообщении.Кроме того, суд постановил компенсировать нанесенный потерпевшему ущерб в размере 500 тысяч рублей. Часть суммы он уже получил.Приговор в законную силу пока не вступил.Ранее жителя Симферопольского района Крыма приговорили к шести годам лишения свободы за попытку убить приятеля.
https://crimea.ria.ru/20220830/krymchanin-predstanet-pered-sudom-za-zverskoe-ubiystvo-grazhdanskoy-zheny-1124346606.html
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крым, закон и право, общество
Крымчанина осудили за нападение с топором на собутыльника
Крымчанин получил больше 4 лет колонии за нападение с топором на товарища
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. В Крыму жителя села Войково приговорили и к 4 годам и 8 месяцам колонии за нападение на собутыльника с топором, в результате которого потерпевший лишился кисти руки. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда Республики Крым.
Установлено, что в январе 2022 года приятели распивали спиртное, после чего разошлись, подсудимый лег спать в своем доме. Позже он проснулся от шума во дворе, взял топор и пошел осматривать территорию.
Во дворе он столкнулся с "чужаком" и напал на него с топором, нанеся множественные удары по разным частям тела. В темноте мужчина не признал своего вчерашнего собутыльника и в завершении "наказания" ампутировал приятелю кисть руки.
В суде уточнили, что у подсудимого – 43-летнего жителя села Войково – установлен диагноз хронический алкоголизм.
"В судебном заседании подсудимый свою вину признал полностью, извинился перед потерпевшим. Суд, всесторонне изучив материалы дела, учитывая обстоятельства совершения преступления, сведения о личности гражданина назначил подсудимому наказание в виде 4 лет и 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", –говорится в сообщении.
Кроме того, суд постановил компенсировать нанесенный потерпевшему ущерб в размере 500 тысяч рублей. Часть суммы он уже получил.
Приговор в законную силу пока не вступил.
Ранее жителя Симферопольского района Крыма приговорили к шести годам лишения свободы за попытку убить приятеля
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