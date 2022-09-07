Рейтинг@Mail.ru
Крымчанина осудили за нападение с топором на собутыльника - РИА Новости Крым, 07.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220907/krymchanina-osudili-za-napadenie-s-toporom-na-sobutylnika--1124426731.html
Крымчанина осудили за нападение с топором на собутыльника
Крымчанина осудили за нападение с топором на собутыльника - РИА Новости Крым, 07.09.2022
Крымчанина осудили за нападение с топором на собутыльника
В Крыму жителя села Войково приговорили и к 4 годам и 8 месяцам колонии за нападение на собутыльника с топором, в результате которого потерпевший лишился кисти... РИА Новости Крым, 07.09.2022
2022-09-07T10:25
2022-09-07T10:25
крым
закон и право
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110101/41/1101014148_0:543:1714:1507_1920x0_80_0_0_b51f07894b2efeaa73330c76738e1654.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. В Крыму жителя села Войково приговорили и к 4 годам и 8 месяцам колонии за нападение на собутыльника с топором, в результате которого потерпевший лишился кисти руки. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда Республики Крым.Установлено, что в январе 2022 года приятели распивали спиртное, после чего разошлись, подсудимый лег спать в своем доме. Позже он проснулся от шума во дворе, взял топор и пошел осматривать территорию.В суде уточнили, что у подсудимого – 43-летнего жителя села Войково – установлен диагноз хронический алкоголизм."В судебном заседании подсудимый свою вину признал полностью, извинился перед потерпевшим. Суд, всесторонне изучив материалы дела, учитывая обстоятельства совершения преступления, сведения о личности гражданина назначил подсудимому наказание в виде 4 лет и 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", –говорится в сообщении.Кроме того, суд постановил компенсировать нанесенный потерпевшему ущерб в размере 500 тысяч рублей. Часть суммы он уже получил.Приговор в законную силу пока не вступил.Ранее жителя Симферопольского района Крыма приговорили к шести годам лишения свободы за попытку убить приятеля.
https://crimea.ria.ru/20220830/krymchanin-predstanet-pered-sudom-za-zverskoe-ubiystvo-grazhdanskoy-zheny-1124346606.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110101/41/1101014148_0:382:1714:1668_1920x0_80_0_0_b1a08e5be5d032dbad1413bd7533b03d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, закон и право, общество
Крымчанина осудили за нападение с топором на собутыльника

Крымчанин получил больше 4 лет колонии за нападение с топором на товарища

10:25 07.09.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкИсправительные учреждения Республики Мордовия
Исправительные учреждения Республики Мордовия - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. В Крыму жителя села Войково приговорили и к 4 годам и 8 месяцам колонии за нападение на собутыльника с топором, в результате которого потерпевший лишился кисти руки. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда Республики Крым.
Установлено, что в январе 2022 года приятели распивали спиртное, после чего разошлись, подсудимый лег спать в своем доме. Позже он проснулся от шума во дворе, взял топор и пошел осматривать территорию.
Во дворе он столкнулся с "чужаком" и напал на него с топором, нанеся множественные удары по разным частям тела. В темноте мужчина не признал своего вчерашнего собутыльника и в завершении "наказания" ампутировал приятелю кисть руки.
В суде уточнили, что у подсудимого – 43-летнего жителя села Войково – установлен диагноз хронический алкоголизм.
"В судебном заседании подсудимый свою вину признал полностью, извинился перед потерпевшим. Суд, всесторонне изучив материалы дела, учитывая обстоятельства совершения преступления, сведения о личности гражданина назначил подсудимому наказание в виде 4 лет и 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", –говорится в сообщении.
Кроме того, суд постановил компенсировать нанесенный потерпевшему ущерб в размере 500 тысяч рублей. Часть суммы он уже получил.
Приговор в законную силу пока не вступил.
Ранее жителя Симферопольского района Крыма приговорили к шести годам лишения свободы за попытку убить приятеля.
Суд
30 августа, 17:10
Крымчанин предстанет перед судом за зверское убийство гражданской жены
 
КрымЗакон и правоОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:25Крымчанина осудили за нападение с топором на собутыльника
10:13COVID-сводка по Крыму и Севастополю: сколько новых случаев
10:08В Крыму объявлено штормовое предупреждение сразу на пять дней
09:56Путин назвал шокирующие цифры голодающих людей в мире
09:46Часть Крыма без воды - адреса и сроки подключения
09:27В двух регионах России продлен желтый уровень террористической опасности
09:12В Росатоме прокомментировали доклад МАГАТЭ по Запорожской АЭС
08:42В Роспотребнадзоре оценили вероятность рисков по инфекциям из-за беженцев
08:40Историческое здание панорамы в Севастополе отреставрируют к концу 2024
08:24Как победить осеннюю хандру - советы психолога
08:01Болят ноги по утрам: врач рассказал о причинах и рисках
07:39Доброта, равнодушие, жестокость: что и как передается с генами
07:04Шенген для россиян станет дорогим и труднодоступным
03:25В Крыму растет число самозанятых - в чем преимущество системы
00:01В Крыму прохладно: прогноз погоды на среду
00:00Какой сегодня праздник: 7 сентября
22:01Главные события и заявления дня: 6 сентября
21:46Уролог назвал лучший возраст мужчины для зачатия ребенка
21:22COVID-19 и летучие мыши: новое открытие ученых
21:07Какие пищевые привычки провоцируют усталость – эксперт
Лента новостейМолния