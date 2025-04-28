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"Россия сегодня" запускает новый проект к 80-летию Победы - РИА Новости Крым, 28.04.2025
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"Россия сегодня" запускает новый проект к 80-летию Победы
"Россия сегодня" запускает новый проект к 80-летию Победы - РИА Новости Крым, 28.04.2025
"Россия сегодня" запускает новый проект к 80-летию Победы
Медиагруппа "Россия сегодня" к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне запускает новый проект "Память. Семья. Победа. 1941-1945", цель которого –... РИА Новости Крым, 28.04.2025
2025-04-28T09:56
2025-04-28T09:56
россия
международная медиагруппа "россия сегодня"
новости
великая отечественная война
80 лет победы
фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Медиагруппа "Россия сегодня" к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне запускает новый проект "Память. Семья. Победа. 1941-1945", цель которого – сохранить уникальные фотографии военных лет.Для создания фотоальбома или плаката пользователю нужно выбрать шаблон оформления и загрузить снимки той эпохи из домашнего архива. Альбом можно дополнить кадрами времен Великой Отечественной войны. Созданный макет будет доступен в полиграфическом формате, его можно будет распечатать в любом профессиональном салоне.На сайте проекта также можно познакомиться с историями жизни и работами известных советских фотографов-военных корреспондентов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:80 лет Победы в Великой Отечественной войне: что запланировано в КрымуАкции "Георгиевская ленточка" дали старт на Земле и в космосе"Диктант Победы" в Крыму и Севастополе написали больше 30 тысяч человек
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россия, международная медиагруппа "россия сегодня", новости, великая отечественная война, 80 лет победы, фото
"Россия сегодня" запускает новый проект к 80-летию Победы

Медиагруппа "Россия сегодня" к 80-летию Победы запустит проект по сохранению семейных фото

09:56 28.04.2025
 
© РИА НовостиСпецпроект к 80-летию Победы поможет сохранить фронтовые фотографии близких
Спецпроект к 80-летию Победы поможет сохранить фронтовые фотографии близких - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Медиагруппа "Россия сегодня" к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне запускает новый проект "Память. Семья. Победа. 1941-1945", цель которого – сохранить уникальные фотографии военных лет.
"К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне медиагруппа "Россия сегодня" запускает новый проект "Память. Семья. Победа. 1941-1945", который поможет сохранить семейные фотографии. Посетители специального сайта смогут создать персональный фотоальбом или плакат, дополненный уникальной фотохроникой военных лет", - цитирует РИА Новости сообщение медиагруппы.
Для создания фотоальбома или плаката пользователю нужно выбрать шаблон оформления и загрузить снимки той эпохи из домашнего архива. Альбом можно дополнить кадрами времен Великой Отечественной войны. Созданный макет будет доступен в полиграфическом формате, его можно будет распечатать в любом профессиональном салоне.
На сайте проекта также можно познакомиться с историями жизни и работами известных советских фотографов-военных корреспондентов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РоссияМеждународная медиагруппа "Россия сегодня"НовостиВеликая Отечественная война80 лет ПобедыФото
 
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