https://crimea.ria.ru/20250428/rossiya-segodnya-zapuskaet-novyy-proekt-k-80-letiyu-pobedy-1146031124.html

"Россия сегодня" запускает новый проект к 80-летию Победы

"Россия сегодня" запускает новый проект к 80-летию Победы - РИА Новости Крым, 28.04.2025

"Россия сегодня" запускает новый проект к 80-летию Победы

Медиагруппа "Россия сегодня" к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне запускает новый проект "Память. Семья. Победа. 1941-1945", цель которого –... РИА Новости Крым, 28.04.2025

2025-04-28T09:56

2025-04-28T09:56

2025-04-28T09:56

россия

международная медиагруппа "россия сегодня"

новости

великая отечественная война

80 лет победы

фото

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Медиагруппа "Россия сегодня" к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне запускает новый проект "Память. Семья. Победа. 1941-1945", цель которого – сохранить уникальные фотографии военных лет.Для создания фотоальбома или плаката пользователю нужно выбрать шаблон оформления и загрузить снимки той эпохи из домашнего архива. Альбом можно дополнить кадрами времен Великой Отечественной войны. Созданный макет будет доступен в полиграфическом формате, его можно будет распечатать в любом профессиональном салоне.На сайте проекта также можно познакомиться с историями жизни и работами известных советских фотографов-военных корреспондентов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:80 лет Победы в Великой Отечественной войне: что запланировано в КрымуАкции "Георгиевская ленточка" дали старт на Земле и в космосе"Диктант Победы" в Крыму и Севастополе написали больше 30 тысяч человек

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, международная медиагруппа "россия сегодня", новости, великая отечественная война, 80 лет победы, фото