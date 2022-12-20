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Чтобы не было мучительно стыдно: как не перебрать на корпоративе
Чтобы не было мучительно стыдно: как не перебрать на корпоративе - РИА Новости Крым, 20.12.2022
Чтобы не было мучительно стыдно: как не перебрать на корпоративе
Новогодние корпоративы часто сопровождаются употреблением алкоголя, с которым важно не переборщить, чтобы не испортить собственную репутацию. О том, как... РИА Новости Крым, 20.12.2022
2022-12-20T21:35
2022-12-20T21:35
2022-12-20T21:35
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совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Новогодние корпоративы часто сопровождаются употреблением алкоголя, с которым важно не переборщить, чтобы не испортить собственную репутацию. О том, как подготовиться к такому мероприятию, Радио 1 рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.По словам специалиста, самое главное условие - плотный обед до начала мероприятия. Лучше всего в данном случае отложить холодные закуски и предпочесть им горячую пищу, мягкую, которая хорошо абсорбирует алкоголь.Третий совет касается правильного выбора алкоголя. По словам Холдина, лучший вариант - некрепкие напитки с минимальным содержанием сахара. Хорошо подойдет белое сухое вино, которое можно разбавить минеральной водой.Облегчить тяжелые симптомы похмелья способны несколько простых продуктов, особенно результативно это при употреблении их на завтрак. Врачи рекомендуют яйца, авокадо и не только. Читайте также на РИА Новости Крым:Нарколог Минздрава назвал идеальную закуску для спиртногоПочему либидо мужчин "боится" затяжных праздников – урологЧто такое "пятничный" алкоголизм и почему так расслабляться нельзя
https://crimea.ria.ru/20201220/Vrach-nazvala-samye-allergennye-produkty-na-novogodnem-stole-1119069273.html
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новый год 2023, общество, совет эксперта, виталий холдин, здоровье
Чтобы не было мучительно стыдно: как не перебрать на корпоративе
Нарколог Холдин назвал три способа не перебрать на новогодней вечеринке