https://crimea.ria.ru/20221220/chtoby-ne-bylo-muchitelno-stydno-kak-ne-perebrat-na-korporative-1126018983.html

Чтобы не было мучительно стыдно: как не перебрать на корпоративе

Чтобы не было мучительно стыдно: как не перебрать на корпоративе - РИА Новости Крым, 20.12.2022

Чтобы не было мучительно стыдно: как не перебрать на корпоративе

Новогодние корпоративы часто сопровождаются употреблением алкоголя, с которым важно не переборщить, чтобы не испортить собственную репутацию. О том, как... РИА Новости Крым, 20.12.2022

2022-12-20T21:35

2022-12-20T21:35

2022-12-20T21:35

новый год 2023

общество

совет эксперта

виталий холдин

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Новогодние корпоративы часто сопровождаются употреблением алкоголя, с которым важно не переборщить, чтобы не испортить собственную репутацию. О том, как подготовиться к такому мероприятию, Радио 1 рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.По словам специалиста, самое главное условие - плотный обед до начала мероприятия. Лучше всего в данном случае отложить холодные закуски и предпочесть им горячую пищу, мягкую, которая хорошо абсорбирует алкоголь.Третий совет касается правильного выбора алкоголя. По словам Холдина, лучший вариант - некрепкие напитки с минимальным содержанием сахара. Хорошо подойдет белое сухое вино, которое можно разбавить минеральной водой.Облегчить тяжелые симптомы похмелья способны несколько простых продуктов, особенно результативно это при употреблении их на завтрак. Врачи рекомендуют яйца, авокадо и не только. Читайте также на РИА Новости Крым:Нарколог Минздрава назвал идеальную закуску для спиртногоПочему либидо мужчин "боится" затяжных праздников – урологЧто такое "пятничный" алкоголизм и почему так расслабляться нельзя

https://crimea.ria.ru/20201220/Vrach-nazvala-samye-allergennye-produkty-na-novogodnem-stole-1119069273.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый год 2023, общество, совет эксперта, виталий холдин, здоровье