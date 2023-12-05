https://crimea.ria.ru/20231205/zapret-nalivaek-v-domakh-utverdili-v-pervom-chtenii-1133321520.html

Запрет на "наливайки" в домах утвердили в первом чтении

Запрет на "наливайки" в домах утвердили в первом чтении - РИА Новости Крым, 05.12.2023

Запрет на "наливайки" в домах утвердили в первом чтении

Госдума приняла в первом чтении законопроект, дающий регионам право запрещать на своей территории розничную продажу легких алкогольных напитков в так называемых РИА Новости Крым, 05.12.2023

2023-12-05T15:16

2023-12-05T15:16

2023-12-05T15:16

государственная дума рф

вячеслав володин

закон и право

алкоголь

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110734/81/1107348111_0:43:2431:1410_1920x0_80_0_0_43899ced75824ebec7dd3377a7e0c004.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Госдума приняла в первом чтении законопроект, дающий регионам право запрещать на своей территории розничную продажу легких алкогольных напитков в так называемых "наливайках", расположенных в многоквартирных домах. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.По словам Володина, это решение является "ответом на запрос общества". Он отметил, что депутатам поступают многочисленные обращения от жителей многоквартирных домов, страдающих от шума и беспорядка, который устраивают посетители таких заведений.Помимо этого, законопроект запрещает производить пивные напитки из закупленного пива и добавлять в алкогольную продукцию этиловый спирт, если это не предусмотрено законодательством или требованиями госстандартов и технических регламентов. Также запрещается использовать в наименовании алкогольной продукции информацию, вводящую потребителей в заблуждение, относительно ее природы, свойств, состава, количества, срока годности и т.д.Ранее субъекты России уже получили права устанавливать требования к минимальной площади залов обслуживания, а также запрещать продажу крепкой алкогольной продукции.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму растет число тяжелых осложнений от алкоголизмаАлкоголизм молодеет: на прием к наркологу приводят пятнадцатилетнихДепутаты хотят ввести акцизы на пиво

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственная дума рф, вячеслав володин, закон и право, алкоголь, общество, новости