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Запрет на "наливайки" в домах утвердили в первом чтении
Запрет на "наливайки" в домах утвердили в первом чтении - РИА Новости Крым, 05.12.2023
Запрет на "наливайки" в домах утвердили в первом чтении
Госдума приняла в первом чтении законопроект, дающий регионам право запрещать на своей территории розничную продажу легких алкогольных напитков в так называемых РИА Новости Крым, 05.12.2023
2023-12-05T15:16
2023-12-05T15:16
2023-12-05T15:16
государственная дума рф
вячеслав володин
закон и право
алкоголь
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Госдума приняла в первом чтении законопроект, дающий регионам право запрещать на своей территории розничную продажу легких алкогольных напитков в так называемых "наливайках", расположенных в многоквартирных домах. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.По словам Володина, это решение является "ответом на запрос общества". Он отметил, что депутатам поступают многочисленные обращения от жителей многоквартирных домов, страдающих от шума и беспорядка, который устраивают посетители таких заведений.Помимо этого, законопроект запрещает производить пивные напитки из закупленного пива и добавлять в алкогольную продукцию этиловый спирт, если это не предусмотрено законодательством или требованиями госстандартов и технических регламентов. Также запрещается использовать в наименовании алкогольной продукции информацию, вводящую потребителей в заблуждение, относительно ее природы, свойств, состава, количества, срока годности и т.д.Ранее субъекты России уже получили права устанавливать требования к минимальной площади залов обслуживания, а также запрещать продажу крепкой алкогольной продукции.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму растет число тяжелых осложнений от алкоголизмаАлкоголизм молодеет: на прием к наркологу приводят пятнадцатилетнихДепутаты хотят ввести акцизы на пиво
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государственная дума рф, вячеслав володин, закон и право, алкоголь, общество, новости
Запрет на "наливайки" в домах утвердили в первом чтении
Госдума утвердила в первом чтении законопроект о запрете "наливаек" в жилых домах
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Госдума приняла в первом чтении законопроект, дающий регионам право запрещать на своей территории розничную продажу легких алкогольных напитков в так называемых "наливайках", расположенных в многоквартирных домах. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.
"Законопроект о запрете "наливаек" принят в первом чтении. Регионы получат право запрещать продажу пива, сидра и других алкогольных напитков в псевдокафе, ограничивать время продажи алкогольной продукции в точках общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Володина, это решение является "ответом на запрос общества". Он отметил, что депутатам поступают многочисленные обращения от жителей многоквартирных домов, страдающих от шума и беспорядка, который устраивают посетители таких заведений.
Помимо этого, законопроект запрещает производить пивные напитки из закупленного пива и добавлять в алкогольную продукцию этиловый спирт, если это не предусмотрено законодательством или требованиями госстандартов и технических регламентов. Также запрещается использовать в наименовании алкогольной продукции информацию, вводящую потребителей в заблуждение, относительно ее природы, свойств, состава, количества, срока годности и т.д.
Ранее субъекты России уже получили права устанавливать требования к минимальной площади залов обслуживания, а также запрещать продажу крепкой алкогольной продукции.
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