https://crimea.ria.ru/20230108/deputaty-khotyat-vvesti-aktsizy-na-pivo-1126290577.html

Депутаты хотят ввести акцизы на пиво

Депутаты хотят ввести акцизы на пиво - РИА Новости Крым, 08.01.2023

Депутаты хотят ввести акцизы на пиво

В Госдуме разрабатывают законопроект об обязательном подключении продавцов пива и пивных напитков к Единой государственной системе по контролю за производством... РИА Новости Крым, 08.01.2023

2023-01-08T09:19

2023-01-08T09:19

2023-01-08T09:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. В Госдуме разрабатывают законопроект об обязательном подключении продавцов пива и пивных напитков к Единой государственной системе по контролю за производством и оборотом алкоголя (ЕГАИС) и запрете продажи пива без лицензии. Он будет внесен на рассмотрение парламентариев в весеннюю сессию. Россияне перешли с пива на водку – исследование>>Об этой инициативе РИА Новости заявил член комитета нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев (депутат от партии "Единая Россия")."Наша главная задача сделать так, чтобы пиво облагалось полным алкогольным акцизом, и на продукцию распространялась система ЕГАИС", — отметил он.Хамзаев заявил, что пиво и пивные напитки - самый продаваемый алкоголь в России, но лицензия для торговли пенным не нужна. При этом система устроена таким образом, что ЕГАИС учитывает не каждую проданную бутылку или банку товара, а только данные об оптовой закупке алкоголя у легального поставщика. Миссия выполнима: как пить алкоголь и не вредить печени>>"В чем разница: магазины не смогут торговать пивом и пивными напитками без лицензии, все пиво будет учтено, что значительно уменьшит долю контрафакта, налог будет не только для производителя, но через всю систему: от производителя до магазина", — добавил парламентарий.Таким образом, считает Хамзаев, из торговых точек исчезнет пивной контрафакт, размер которого, считает парламентарий, в России достигает трети от проданного. Читайте по теме: Бизнес оценил последствия ввода акциза на сахар и маркировки на пиво>>Россияне стали пить больше водки и коньяка>>В России с 1 января подорожают водка, коньяк и бренди>>

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

еда, общество, экономика, россия