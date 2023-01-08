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Депутаты хотят ввести акцизы на пиво - РИА Новости Крым, 08.01.2023
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Депутаты хотят ввести акцизы на пиво
Депутаты хотят ввести акцизы на пиво - РИА Новости Крым, 08.01.2023
Депутаты хотят ввести акцизы на пиво
В Госдуме разрабатывают законопроект об обязательном подключении продавцов пива и пивных напитков к Единой государственной системе по контролю за производством... РИА Новости Крым, 08.01.2023
2023-01-08T09:19
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еда
общество
экономика
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. В Госдуме разрабатывают законопроект об обязательном подключении продавцов пива и пивных напитков к Единой государственной системе по контролю за производством и оборотом алкоголя (ЕГАИС) и запрете продажи пива без лицензии. Он будет внесен на рассмотрение парламентариев в весеннюю сессию. Россияне перешли с пива на водку – исследование&gt;&gt;Об этой инициативе РИА Новости заявил член комитета нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев (депутат от партии "Единая Россия")."Наша главная задача сделать так, чтобы пиво облагалось полным алкогольным акцизом, и на продукцию распространялась система ЕГАИС", — отметил он.Хамзаев заявил, что пиво и пивные напитки - самый продаваемый алкоголь в России, но лицензия для торговли пенным не нужна. При этом система устроена таким образом, что ЕГАИС учитывает не каждую проданную бутылку или банку товара, а только данные об оптовой закупке алкоголя у легального поставщика. Миссия выполнима: как пить алкоголь и не вредить печени&gt;&gt;"В чем разница: магазины не смогут торговать пивом и пивными напитками без лицензии, все пиво будет учтено, что значительно уменьшит долю контрафакта, налог будет не только для производителя, но через всю систему: от производителя до магазина", — добавил парламентарий.Таким образом, считает Хамзаев, из торговых точек исчезнет пивной контрафакт, размер которого, считает парламентарий, в России достигает трети от проданного. Читайте по теме: Бизнес оценил последствия ввода акциза на сахар и маркировки на пиво&gt;&gt;Россияне стали пить больше водки и коньяка&gt;&gt;В России с 1 января подорожают водка, коньяк и бренди&gt;&gt;
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96
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еда, общество, экономика, россия
Депутаты хотят ввести акцизы на пиво

Пиво хотят сделать подакцизным напитком в России

09:19 08.01.2023 (обновлено: 09:22 08.01.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБанки с пивом
Банки с пивом - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. В Госдуме разрабатывают законопроект об обязательном подключении продавцов пива и пивных напитков к Единой государственной системе по контролю за производством и оборотом алкоголя (ЕГАИС) и запрете продажи пива без лицензии. Он будет внесен на рассмотрение парламентариев в весеннюю сессию.
Россияне перешли с пива на водку – исследование>>
Об этой инициативе РИА Новости заявил член комитета нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев (депутат от партии "Единая Россия").
"Наша главная задача сделать так, чтобы пиво облагалось полным алкогольным акцизом, и на продукцию распространялась система ЕГАИС", — отметил он.
Хамзаев заявил, что пиво и пивные напитки - самый продаваемый алкоголь в России, но лицензия для торговли пенным не нужна. При этом система устроена таким образом, что ЕГАИС учитывает не каждую проданную бутылку или банку товара, а только данные об оптовой закупке алкоголя у легального поставщика.
Миссия выполнима: как пить алкоголь и не вредить печени>>
"В чем разница: магазины не смогут торговать пивом и пивными напитками без лицензии, все пиво будет учтено, что значительно уменьшит долю контрафакта, налог будет не только для производителя, но через всю систему: от производителя до магазина", — добавил парламентарий.
Таким образом, считает Хамзаев, из торговых точек исчезнет пивной контрафакт, размер которого, считает парламентарий, в России достигает трети от проданного.
Читайте по теме:
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