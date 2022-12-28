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В России с 1 января подорожают водка, коньяк и бренди - РИА Новости Крым, 28.12.2022
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В России с 1 января подорожают водка, коньяк и бренди
В России с 1 января подорожают водка, коньяк и бренди - РИА Новости Крым, 28.12.2022
В России с 1 января подорожают водка, коньяк и бренди
С 1 января 2023 года в России вырастет минимальная цена на водку, бренди и коньяк. Соответствующий приказ Минфина размещен на официальном портале правовой... РИА Новости Крым, 28.12.2022
2022-12-28T10:55
2022-12-28T10:55
экономика
общество
россия
цены и тарифы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек — РИА Новости Крым. С 1 января 2023 года в России вырастет минимальная цена на водку, бренди и коньяк. Соответствующий приказ Минфина размещен на официальном портале правовой информации.РозницаВ соответствии с документом, в рознице за пол-литровую бутылку водки в новом году придется заплатить минимум 281 рубль, что на 20 рублей больше текущей минимальной цены. Бренди подорожает на 27 рублей за пол-литра и достигнет 375 рублей, минимальная цена коньяка с 480 рублей поднимется до 517 рублей.Отпускные и оптовые ценыМинимальная отпускная цена производителей на бренди в новом году составит 289 рублей, оптовая — 304. На коньяк устанавливается отпускная цена в 397, оптовая — 419 рублей. На водку — 229 и 238 соответственно.Приказ профильного министерства вступает в силу 1 января 2023 года и действует до 31 декабря 2028 года включительно.Минимальные цены на водку в России устанавливаются с 2009 года как мера для борьбы с "теневым" производством. С 2011 года введены минимальные цены на коньяк, с 2016 года – на шампанское.Читайте также на РИА Новости Крым:Россияне перешли с пива на водку – исследованиеРоссияне стали пить больше водки и коньякаКрым обогнал Кубань по производству коньяка
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96
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экономика, общество, россия, цены и тарифы, минфин россии
В России с 1 января подорожают водка, коньяк и бренди

С 1 января в России поднимаются минимальные цены на водку, коньяк и бренди

10:55 28.12.2022
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВитрина с алкогольной продукцией в супермаркете
Витрина с алкогольной продукцией в супермаркете - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости . Виталий Аньков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек — РИА Новости Крым. С 1 января 2023 года в России вырастет минимальная цена на водку, бренди и коньяк. Соответствующий приказ Минфина размещен на официальном портале правовой информации.

Розница

В соответствии с документом, в рознице за пол-литровую бутылку водки в новом году придется заплатить минимум 281 рубль, что на 20 рублей больше текущей минимальной цены. Бренди подорожает на 27 рублей за пол-литра и достигнет 375 рублей, минимальная цена коньяка с 480 рублей поднимется до 517 рублей.

Отпускные и оптовые цены

Минимальная отпускная цена производителей на бренди в новом году составит 289 рублей, оптовая — 304. На коньяк устанавливается отпускная цена в 397, оптовая — 419 рублей. На водку — 229 и 238 соответственно.
Приказ профильного министерства вступает в силу 1 января 2023 года и действует до 31 декабря 2028 года включительно.
Минимальные цены на водку в России устанавливаются с 2009 года как мера для борьбы с "теневым" производством. С 2011 года введены минимальные цены на коньяк, с 2016 года – на шампанское.
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