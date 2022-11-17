https://crimea.ria.ru/20221117/rossiyane-stali-pit-bolshe-vodki-i-konyaka-1125414930.html

Россияне стали пить больше водки и коньяка

Россияне стали пить больше водки и коньяка - РИА Новости Крым, 17.11.2022

Россияне стали пить больше водки и коньяка

В России с начала года увеличились объемы продаж алкогольных напитков, в том числе водки продано 62,5 декалитров, что на 6,3% больше прошлогодних показателей... РИА Новости Крым, 17.11.2022

2022-11-17T21:21

2022-11-17T21:21

2022-11-17T21:21

общество

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111364/77/1113647767_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_8e5e2c51116b050bb7ef8d4bbfe262c5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. В России с начала года увеличились объемы продаж алкогольных напитков, в том числе водки продано 62,5 декалитров, что на 6,3% больше прошлогодних показателей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику Росалкогольрегулирования.По данным ведомства, заметный рост спроса на воду отметили и в предыдущем месяце - в октябре россияне выпили на 4,6% больше, чем в сентябре. Объем продаж коньяка за месяц увеличился почти на 6%, с начала года - на 4%, вино тоже стало продаваться лучше - почти на 2% выросли октябрьские продажи, годовой прирост составил 0,6%.В целом, без учета пива, сидра и медовухи, с начала года в стране алкогольные продажи выросли на 3% и составили 175,5 дал. Слабоалкоголку стали покупать на 57% чаще с начала года и на 9,4% - за второй осенний месяц.Ранее эксперт рассказал, что будет с ценами на алкоголь в России на фоне недостатка некоторых видов крепкой алкогольной продукции из-за санкций.

https://crimea.ria.ru/20221104/kak-izmenyatsya-tseny-na-alkogol-po-parallelnomu-importu--prognoz-1125229621.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, экономика