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Россияне стали пить больше водки и коньяка - РИА Новости Крым, 17.11.2022
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Россияне стали пить больше водки и коньяка
Россияне стали пить больше водки и коньяка - РИА Новости Крым, 17.11.2022
Россияне стали пить больше водки и коньяка
В России с начала года увеличились объемы продаж алкогольных напитков, в том числе водки продано 62,5 декалитров, что на 6,3% больше прошлогодних показателей... РИА Новости Крым, 17.11.2022
2022-11-17T21:21
2022-11-17T21:21
общество
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. В России с начала года увеличились объемы продаж алкогольных напитков, в том числе водки продано 62,5 декалитров, что на 6,3% больше прошлогодних показателей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику Росалкогольрегулирования.По данным ведомства, заметный рост спроса на воду отметили и в предыдущем месяце - в октябре россияне выпили на 4,6% больше, чем в сентябре. Объем продаж коньяка за месяц увеличился почти на 6%, с начала года - на 4%, вино тоже стало продаваться лучше - почти на 2% выросли октябрьские продажи, годовой прирост составил 0,6%.В целом, без учета пива, сидра и медовухи, с начала года в стране алкогольные продажи выросли на 3% и составили 175,5 дал. Слабоалкоголку стали покупать на 57% чаще с начала года и на 9,4% - за второй осенний месяц.Ранее эксперт рассказал, что будет с ценами на алкоголь в России на фоне недостатка некоторых видов крепкой алкогольной продукции из-за санкций.
https://crimea.ria.ru/20221104/kak-izmenyatsya-tseny-na-alkogol-po-parallelnomu-importu--prognoz-1125229621.html
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общество, экономика
Россияне стали пить больше водки и коньяка

Росалкогольрегулирование фиксирует рост продаж крепкого алкоголя

21:21 17.11.2022
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкКоньячный завод. Архивное фото
Коньячный завод. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. В России с начала года увеличились объемы продаж алкогольных напитков, в том числе водки продано 62,5 декалитров, что на 6,3% больше прошлогодних показателей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику Росалкогольрегулирования.
По данным ведомства, заметный рост спроса на воду отметили и в предыдущем месяце - в октябре россияне выпили на 4,6% больше, чем в сентябре. Объем продаж коньяка за месяц увеличился почти на 6%, с начала года - на 4%, вино тоже стало продаваться лучше - почти на 2% выросли октябрьские продажи, годовой прирост составил 0,6%.
В целом, без учета пива, сидра и медовухи, с начала года в стране алкогольные продажи выросли на 3% и составили 175,5 дал. Слабоалкоголку стали покупать на 57% чаще с начала года и на 9,4% - за второй осенний месяц.
Ранее эксперт рассказал, что будет с ценами на алкоголь в России на фоне недостатка некоторых видов крепкой алкогольной продукции из-за санкций.
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