https://crimea.ria.ru/20221011/ekspert-rasskazal-chto-budet-s-tsenami-na-alkogol-v-rossii-1124813010.html

Эксперт рассказал, что будет с ценами на алкоголь в России

Эксперт рассказал, что будет с ценами на алкоголь в России - РИА Новости Крым, 11.10.2022

Эксперт рассказал, что будет с ценами на алкоголь в России

В связи с санкциями в России наблюдается недостаток некоторых видов крепкой алкогольной продукции, но предпосылок для повышения цен сейчас нет, так как... РИА Новости Крым, 11.10.2022

2022-10-11T08:04

2022-10-11T08:04

2022-10-11T08:04

российская федерация (россия, рф)

санкции против россии

экономика

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. В связи с санкциями в России наблюдается недостаток некоторых видов крепкой алкогольной продукции, но предпосылок для повышения цен сейчас нет, так как недостающую продукцию частично компенсируют российские производители. Об этом заявил президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев, сообщает "Радио 1".По его словам, за три квартала этого года в России разлили 5,12 млн дал рома, виски, джина, кальвадоса и виноградной водки собственного производства. Это на 64,2% больше, чем было в тот же период в прошлом году. При этом Косарев уточнил, что часть зарубежных компаний приняла решение не останавливать поставки своей продукции в Россию.Он также подчеркнул, что предпосылок для повышения цены на крепкий алкоголь нет, так как компоненты, которые необходимы для производства виски или коньяка, поставляются по довольно низкой цене."У нас традиционно в последние годы прирост потребления крепкого алкоголя составляет 20-30% в год. То, что поставлялось раньше по импорту, сегодня производится здесь", — заключил эксперт.

https://crimea.ria.ru/20220505/ekspert-rasskazal-o-situatsii-na-alkogolnom-rynke-rossii-1123135767.html

https://crimea.ria.ru/20220328/kak-izmenitsya-rynok-alkogolya-v-rossii-i-chto-budet-s-tsenami-na-spirtnoe-1122776047.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская федерация (россия, рф), санкции против россии, экономика, мнения