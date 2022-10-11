Эксперт рассказал, что будет с ценами на алкоголь в России
Что будет с ценами на алкоголь в России — мнение эксперта
© Fotolia/ AhileosАлкоголь
© Fotolia/ Ahileos
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. В связи с санкциями в России наблюдается недостаток некоторых видов крепкой алкогольной продукции, но предпосылок для повышения цен сейчас нет, так как недостающую продукцию частично компенсируют российские производители. Об этом заявил президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев, сообщает "Радио 1".
"У нас есть недостаток крепкой алкогольной продукции на сегодняшний день в связи с санкциями. Я думаю, что частично алкогольную крепкую продукцию, которую сегодня не доставляют по импорту, компенсируют тем, что производится в России", — отметил Косарев.
По его словам, за три квартала этого года в России разлили 5,12 млн дал рома, виски, джина, кальвадоса и виноградной водки собственного производства. Это на 64,2% больше, чем было в тот же период в прошлом году. При этом Косарев уточнил, что часть зарубежных компаний приняла решение не останавливать поставки своей продукции в Россию.
"Далеко не все компании, даже не половина, даже не треть, отказались поставлять продукцию в Россию. Основное количество компаний продолжают поставлять алкоголь, а российский потребитель ее покупает. Я думаю, что качество останется на том же уровне. Сегодня потребитель выбирает то, к чему привык, по качеству и по деньгам. Он не будет покупать некачественную продукцию, это очевидно. Конкуренции здесь достаточно. Я думаю, что при таком объеме конкуренции снизить качество никому не удастся", — уверен Косарев.
Он также подчеркнул, что предпосылок для повышения цены на крепкий алкоголь нет, так как компоненты, которые необходимы для производства виски или коньяка, поставляются по довольно низкой цене.
"У нас традиционно в последние годы прирост потребления крепкого алкоголя составляет 20-30% в год. То, что поставлялось раньше по импорту, сегодня производится здесь", — заключил эксперт.